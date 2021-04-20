В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату

Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости».

«И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента.

Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом.

«Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля.

Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле.