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ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
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ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, он может быть причастен к хищению информации, заявили в американской спецслужбе.
Коршунов, по мнению ведомства, может быть причастен в хищении данных, составляющих коммерческую тайну в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
В ФБР уверены, что Коршунов работал в одной из госкомпаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России.
Спецслужба отмечает, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и пытался украсть у американской компании сведения, составляющие коммерческую тайну.
«Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14», – добавили в ФБР.
В 2020 году топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов был экстрадирован из Италии в Россию, где ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская сторона. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября 2019 года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы.
Госдеп заявил, что США «не выступают против» России
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США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он представил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепом. В докладе Вашингтон подверг критике ряд стран, включая Россию и Китай. Блинкен заявил: «Прежде всего, и говоря в общих чертах, будь то о Китае, России или о ком-то другом: мы не выступаем против каких-либо из этих стран. Мы, к примеру, не пытаемся сдерживать Китай или блокировать его рост», – передает ТАСС.
«Мы отстаиваем базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок, который служил нам и другим странам мира очень хорошо», – сказал он, добавив, что США намерены «вставать и решительно высказываться», когда «любая страна любым образом стремится подорвать эти права или этот порядок».
Блинкен заявил, что глава американского государства Джо Байден намерен поставить вопрос «прав человека в центр американской внешней политики». Госдеп «задействует все инструменты дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в их нарушении». США намерены «противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», «независимо от того, являются ли виновники партнерами или противниками» Вашингтона.
США считают, что «тенденции» в данной сфере «продолжают развиваться в неправильном направлении». В частности, он заявил о «геноциде уйгуров» в Китае, «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла», «насилии по отношению к протестующим в Белоруссии». Кроме того, Блинкен указал на ситуации в Йемене, эфиопском штате Тыграй, Сирии, Мьянме.
Блинкен признал наличие проблем и в США, включая проблемы, связанные с расизмом. Он заявил: «От некоторых стран мы, как и каждый год, услышим, что у нас нет права критиковать их, потому что у нас есть наши собственные проблемы, которые надо решать». По словам Блинкена, власти США «знают, что есть работа» внутри страны. «Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют», – сказал он, подчеркнув, что работа над этими проблемами «с полной прозрачностью» и «отличает демократию» США «от авторитарных режимов».
При этом Блинкен заявил, что «один из основных принципов прав человека – это их универсальность», они «равны» по важности, так что «не существует иерархии, которая делает одни права более важными, чем другие». Блинкен заявил, что новые власти отказываются от «несбалансированных взглядов» прежней вашингтонской администрации, поддерживавшей «такую иерархию».
«В течение многих лет наши доклады о правах человека содержали раздел о репродуктивном здоровье, в том числе информацию о смертности среди матерей, дискриминации в отношении женщин, доступе к услугам по защите репродуктивного и сексуального здоровья, а также о государственной политике в отношении доступа к контрацепции, медпомощи во время беременности и родов. Эти темы были убраны из докладов предыдущей администрацией, так что они не входят в сегодняшний отчет, отражающий 2020 год», – пояснил он.
Блинкен сообщил, что попросил «обнародовать дополнение к отчету по каждой стране, в котором будут отражены эти вопросы». Власти США «восстанавливают практику документирования этих прав в 2021 и последующих годах».
Напомним, Блинкен обещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы», но бороться с этим авторитаризмом продолжит, так как «авторитаризм и национализм в мире находятся на подъеме», что рассматривается Соединенными Штатами как прямая угроза их национальным интересам.
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Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной
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«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной.
«Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков.
Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков.
Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей».
Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу.
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США заявили Чехии о нежелательности сотрудничества с Росатомом
Посольство США в Праге прокомментировало тендер на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы», на участие в котором претендует Росатом.
Помимо Росатома, на участие в тендере претендуют американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP; китайской China General Nuclear Power отказано в участии. Пресс-секретарь посольства США Гриффин Розелл заявил, что решение «лежит только на Чешской республике», но Вашингтон «настоятельно призывает вести прозрачную процедуру отбора», которая «имеет приоритетом национальную безопасность». Розелл напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Россия и Китай якобы «используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление» на союзников США и «вбить клин».
Seznam пишет, что в марте Блинкен призвал главу правительства Чехии Андрея Бабиша охранять критически важную инфраструктуру, включая ядерную энергетику. В среду члены Сената Чехии во второй раз за полгода приняли постановление, в котором указывают на участие российской фирмы в тендере как на угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости».
В мае сообщалось, что правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании.
США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины
Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости».
Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в адрес Путина
Президент России Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо на возмутительную и беспрецедентную риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
«То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали». Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) «почил в бозе» достаточно давно.
Лавров указал, что ответ президента Владимира Путина на неприемлемые заявления Байдена был дипломатичным и вежливым, Москва сожалеет, что американская сторона не воспользовалась предложением российского лидера поговорить в прямом эфире. «К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», – добавил министр.
Министр также отметил, что высказывания Байдена показали необходимость неотложного масштабного анализа российско-американских отношений. «Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений», – сказал он, передает ТАСС.
Лавров отметил: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики. «Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова», – резюмировал глава МИД.
В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине
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Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – сказал Песков.
На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что «все, которые необходимы», передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Так он ответил на вопрос о заявлении главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, что российская делегация не поддержала его инициативу предложить Москве обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия в Донбассе.
«Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик», – сказал Песков.
Кроме того, журналисты спросили у Пескова, не выдает ли российская сторона желаемое за действительное, говоря о готовящихся провокациях со стороны Киева. Песков с утверждением не согласился, подчеркнув, что у России риторика по этому вопросу «как раз абсолютно конструктивная», и российская сторона не пытается «выдавать желаемое за действительное».
«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики, я только что отвечал как раз на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, такие заявления говорят сами за себя», – добавил он.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». В ответ в Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Лавров: Развертывание ПРО США в Европе и АТР направлено против России
Размещение Вашингтоном американских ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом США по сдерживанию России и Китая и обеспечению собственного абсолютного доминирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Сейчас мы имеем противоракетный район в Европе. Никто уже не говорит, что это против Ирана. Это однозначно анонсируется как глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай. Те же самые процессы идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не пытается делать вид, что это против Северной Кореи. Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере», – передает слова министра РИА «Новости».
Напомним, штаба армии США Джеймс Макконвилл заявил, что в Европе планируется разместить одну новую оперативно-тактическую группу армии США, еще две, вероятно, разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
США оценили влияние контрсанкций России
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Введенные в 2014 году российские контрсанкции сократили для американских компаний перспективы проникновения на рынки России, говорится в докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
В докладе напомнили, что Москва ввела «контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине». Российские меры привели к «неопределенности для американских фирм». При этом Вашингтон продолжает добиваться «открытия российского рынка», а также «справедливого отношения» к американцам.
В 2020 году внешнеторговый дефицит США с Россией составил 12 млрд долларов. В 2019 году он был на 27,4% (4,5 млрд долларов) больше. США экспортировали в Россию товары на 4,9 млрд долларов – на 15,6% (901 млн долларов) меньше, чем в 2019 году. Из России импортировали товары на 16,8 млрд долларов (минус 24,3%). Россия занимает «39-е место среди крупнейших рынков экспорта товаров в США», передает ТАСС.
В марте Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
В Кремле оценили доклад Госдепа о правах человека в России
В Кремле не согласны с обвинениями Госдепа США в «существенных нарушениях» прав человека в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок». В частности, он заявил об «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла».
Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня.
Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Добнассе
Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.
«Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией
Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.
В Крыму заявили, что США могут спровоцировать конфликт в Донбассе
США могут спровоцировать обострение военного конфликта в Донбассе, выразил мнение сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Если бы США не вмешивались во внутренние дела Украины, то и конфликта на Донбассе не было бы. Они могут даже спровоцировать обострение конфликта со стороны Украины. Они как выступали провокаторами, так и будут выступать. Американцы готовы воевать руками украинцев с украинцами, но сами непосредственно участия в конфликте принимать не будут», – сказал Цеков РИА «Новости».
При этом, по его словам, Россия будет поддерживать и помогать республикам Донбасса. «В этом вопросе один на один с ненормальным украинским руководством и националистами мы Донбасс не оставим. Мы не оставим Донбасс на растерзание. Мы не допустим вооруженного решения проблемы Донбасса», – сказал сенатор.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.
Сенатор: За кампанией против российских дипломатов в ЕС может стоять Вашингтон
Обвинения против российских дипломатов в некоторых странах Евросоюза могут быть сфабрикованы с подачи США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Болгария, Румыния, теперь Италия. Такое впечатление, что наши американские партнеры постарались, подкинули сфабрикованные материалы, чтобы разжечь публичный скандал, сформировать общественное мнение», – передает его слова РИА «Новости».
Джабаров отметил, что Россия «изучит ситуацию и будет принимать решение, как поступить».
Напомним, в среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский гражданин взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
Российское посольство сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.
До этого прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что объявление Софией российских дипломатов персонами нон грата – пятый демарш за полтора года, болгарские власти так и не предъявили доказательств.
Американские пацифисты призвали Байдена к диалогу с Россией
К президенту США Джо Байдену обратились 27 групп американских пацифистов, призвав его выстраивать конструктивные отношения с Россией вместо резких выпадов в адрес президента России Владимира Путина.
«Думаю, что для лидера одной из двух стран, в руках которых находится 90% ядерного оружия - достаточно, чтобы несколько раз уничтожить мир – невероятно опасно бездумно демонизировать и обвинять лидера другой страны. Это шаг назад, это шаг назад даже по сравнению с недавним поведением правительства США», – считает глава движения за прекращение войн World Beyond War Дэвид Свонсон, передает РИА «Новости».
Активист отметил, что заявления Байдена могут показаться банальными, но при этом они являются провокационными. «У нас больше нет буфера в Восточной Европе, НАТО со своими ракетами, войсками и оружием расширяется до границ с Россией. Делать такие заявления, которые большинство американских президентов не стали бы делать в эпоху холодной войны... Зачем? Зачем создавать риск войны с правительством, которое обладает ядерным оружием, ради похвалы от небольшой группы людей... Это кажется невероятно опасным», – сказал Свонсон.
World Beyond War и еще 26 групп, выступающих за мир, опубликовали заявление, в котором призвали администрацию Байдена перестать делать «опрометчивые» высказывания и вместо этого сконцентрироваться на переговорах о ядерных вооружениях с российским правительством.
Заявление также подписала организация «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе». Ее координатор Брюс Гэгнон сказал, что слышал комментарий Владимира Путина, который вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется». «Думаю, это очень точные слова. У Мартина Лютера Кинга есть известная фраза. Он сказал, что душа США глубоко расстроена из-за бесконечных войн... и мы по-прежнему тратим на эти войны больше средств, чем весь остальной мир», – сказал Гэгнон.
Гэгнон сказал, что Белый дом пока не отреагировал на призыв, и вряд ли когда-то это сделает. Он заявил, что группы будут действовать еще активнее и призвал американцев осознать, насколько агрессивно США ведут себя в отношении Китая, России и Ирана. «Тот факт, что 27 групп заявили о себе – это важный шаг в верном направлении. Хочется верить, что мы все хорошо осознаем угрозу, связанную с ничем не сдерживаемой агрессивностью США, которые утрачивают свою доминирующую роль в мире, одновременно с этим развивается многополярный мир, многие страны заявляют о том, что хотят участвовать в процессе принятия решений», – отметил активист.
Ранее в США 27 организаций призвали президента Джо Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.
В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
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Кремль подтвердил получение приглашения Путину на саммит США по климату
Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый Вашингтоном саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Антонов встретился с помощником президента Ушаковым
Российский посол в Вашингтона Анатолий Антонов встречался в Москве с помощником президента Юрием Ушаковым, итоги докладывались Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, доложено, конечно же, президент информируется. Встречался, ну естественно, с Ушаковым, есть управление по внешней политике, которое работает совместно с министерством иностранных дел. Именно там происходили контакты», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, с кем именно Антонов проводил консультации в администрации президента и доложено ли было об их итогах Путину.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Антонов в ходе консультаций в Москве провел встречи в МИД, Госдуме, Совфеде, а также в администрации президента.