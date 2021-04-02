Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом Эксперты назвали главные достижения Союзного государства России и Белоруссии 2 апреля 2021, 17:50 Текст: Наталья Макарова

«Мы с белорусами не воспринимаем друг друга как иностранцев – можем в любое время приехать друг к другу без виз и загранпаспортов, устроиться на работу и получать образование друг у друга», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Рекеда, перечисливший основные достижения Союзного государства. 2 апреля в двух странах отмечается День единения народов России и Белоруссии. «Проект Союзного государства можно поделить на четыре тематические части – политика, экономика, безопасность и социально-гуманитарная сфера. Ближе всего наши страны продвинулись в интеграции по социальному треку и в сфере безопасности», – в свою очередь констатировал директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. «Союзное государство для нас – это прежде всего уверенность в том, что мы защищены от внешних угроз, – продолжил собеседник. – У нас есть ощущение, что мы с белорусами не чужие люди, мы не воспринимаем друг друга как иностранцы – можем в любое время приехать друг к другу. Не нужно никаких дополнительных документов, таких как загранпаспорт, визы. Также можем устроиться на работу и получать образование друг у друга». Недавно был сделан еще один шаг в этом направлении – в России признали результаты белорусского централизованного тестирования, напомнил Рекеда. «Это значит, что теперь можно будет, сдав в Белоруссии экзамен, поступить в российский вуз и наоборот», – пояснил эксперт. «Также Союзное государство создавалось как инструмент по поддержанию общего полотна исторической памяти между Россией и Белоруссией. Поэтому, – подчеркнул Рекеда. – Одна из ключевых задач внутри союза – сохранять общую память о Великой Отечественной войне». По оценке эксперта, за последние десять лет Белоруссия продала на российский рынок промышленных и продовольственных товаров на 110 млрд долларов. Это около 80 процентов расходной части госбюджета Белоруссии за все эти годы, отметил Сутырин. Эксперт обратил внимание на то, что сегодня в республике есть серьезные силы, стремящиеся противопоставить белорусскую независимость интеграции с Россией. «Но мы видим, что последние 20 лет союз с Москвой помогал этот суверенитет сохранять и другой опоры для него не будет», – указал Сутырин. «Статистика говорит сама за себя. Без российской площадки развития и, скажем так, «подушки безопасности» Минск не смог бы сохранить индустрию, экономику, а значит и реальный суверенитет, что хорошо видно на примере его ближайших соседей», – подытожил собеседник. Союзное государство позволило сохранить белорусский промышленный комплекс за счет экономической поддержки со стороны России и широкого доступа на российский рынок, даже без учета российских энергоносителей и кредитных ресурсов, – отметил кандидат политических наук, главный редактор аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин. В пятницу президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах. «Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – говорится в поздравлении президента России. Путин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений. Ранее Лукашенко в поздравлении по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил, что Москва и Минск испытывают беспрецедентное давление извне, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства позволяет эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.

Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. В России отменяются коронавирусные льготы и изменяются правила сдачи экзамена на права 31 марта 2021, 20:00

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России с 1 апреля отменят часть льгот, принятых в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, также вступят в силу изменения по сдаче экзамена на водительские права и выдаче таких прав и ряд других нововведений. До 1 апреля у россиян оставалась возможность подать заявление на получение новогодних выплат в 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до восьми лет, большинство семей получило эти средства автоматически, пишет «Российская газета». Заявление на выплату потребовалось только от тех, кто не обращался за детскими коронавирусными выплатами летом 2020 года, поскольку информация о них могла отсутствовать в базе Пенсионного фонда. Также с 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на удаленку перестает быть обязательным, соответствующий режим работы становится рекомендательным. Перестанут действовать постановления правительства, регулирующие правила оформления больничных листов гражданам старше 65 лет. Кроме того, в марте заканчивается срок упрощенной регистрации людей без работы, введенный в 2020 году в начале пандемии. Упрощенная регистрация позволяла регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Кроме того, с 1 апреля перестают действовать рекомендации ЦБ, которые облегчали положение заемщиков. Банки, согласно этим рекомендациям, должны были идти навстречу заемщикам и их заявлениям о реструктуризации долга, в том числе о переносе сроков платежей, снижении их размеров. Отменяется и рекомендация о приостановке принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание. Прекращает действие возможность пополнять наличными анонимные электронные кошельки, передает РИА «Новости». До 1 апреля пользователи могли пополнять наличными WebMoney, PayPal и VK Pay и некоторые виды проездных и карт школьников. С нового месяца это можно будет делать только с привязанного банковского счета. Меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Согласно новым правилам, в экзамене больше не будет «площадки», первоначальные навыки вождения будут проверяться сразу на дороге в условиях обычного движения. Автолюбители также должны будут показать на дороге те элементы, которые ранее проверялись в ходе «площадки»: умение парковаться, разворачиваться в ограниченном пространстве, начинать движение на подъеме. Вместе с тем кандидаты в водители мотоцикла будут сдавать экзамены на прежних условиях. Другое изменение – во время экзамена в машине смогут присутствовать наблюдатели общественных организаций и автошкол, в МВД считают, что это поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации. Новый регламент описывает навыки, которые должны быть у кандидата в водители. Будущий водитель должен быть способен развернуться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проехать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обогнать и опередить другие машины в трафике, а также перестроиться на дороге с двумя полосами и более. Вносятся изменения в перечень нарушений, за которые предусмотрены штрафные баллы. Их поделили на группы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от влияния на безопасность движения. Грубые ошибки приводят к немедленному окончанию экзамена, в их числе – непристегнутый ремень безопасности и использование при движении телефона. Для положительной оценки водителю нужно в условиях реальной дороги получить не больше пяти штрафных баллов. Несогласные с решением экзаменующих водители смогут подать жалобу, которую рассмотрит специальная комиссия. Она изучит аудио- и видеофиксацию. Эти файлы нужно хранить год со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы. При удовлетворении жалобы результаты экзамена отменяются, кандидат в водители может попробовать сдать экзамен вновь. Другим новшеством регламента стала выдача прав с 16 лет. Для сдачи экзамена подросткам необходимо согласие одного из его законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей. Также сдавать экзамен могут признанные полностью дееспособными несовершеннолетние граждане: вступившие в брак, работающие по трудовому договору или занимающиеся предпринимательством. Кроме того, в следующем месяце на гаджеты, произведенные после 1 апреля, должны быть предустановлены российские приложения. В перечень программ входят: «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги», передает ТАСС. Производители смогут предустанавливать приложения на носитель устройства, предложить предустановку в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает нужное ему ПО. Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 1 апреля 2021, 16:56

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить обязательное ношение масок. «В удовлетворении исковых требований отказать», – передает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда. Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. По словам представителя истцов Александра Саверского, маски вредят здоровью людей, страдающих, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, юрист отметил, что глухие люди «лишены таким образом возможности читать по губам». Также Саверский считает, что маски создают ложное чувство безопасности, «из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики», и заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права». Ответчиком выступал Роспотребнадзор, представитель которого выступила против удовлетворения иска, указав, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры. Напомним, иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, поскольку сезонность гриппа и ОРВИ никто не отменял. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса. Мультфильм из России возглавил топ Netflix 2 апреля 2021, 15:52 Текст: Алексей Дегтярев

Российский анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» занял первое место по просмотрам на Netflix, картина побила собственный рекорд, сообщила пресс-служба «Роскино». Мультфильм режиссера Алексея Цицилина снимала студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ, сценарий писался при участии иностранных специалистов, передает ТАСС. Картина вышла 25 марта для зарубежных зрителей, по итогам первых выходных она заняла вторую позицию по просмотрам в США и в мире. Сейчас лента занимает первое место, на территории России ее прокатывают в кинотеатрах с 18 марта. «Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы. За этим успехом стоит, прежде всего, огромная работа и талант создателей мультфильма – компании Wizart, чьи проекты много лет были лидерами российского экспорта. Вместе с тем, не менее важную роль сыграли и государственные инициативы по поддержке российского кино и экспорта», – указала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова. По ее мнению, подобные достижения работают на имидж страны и повышают доверие к российским индустриям. «Благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках. Мы будем продолжать системную работу по продвижению отечественного контента на международных рынках. Уверена, что новые рекорды и победы российских производителей не заставят себя ждать», – добавила Маркова. Генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев сообщил, что создатели не предполагали, что картине будет уделено так много внимания. Согласно сюжету мультика, повзрослевшая Гретель становится агентом Отдела магической безопасности, она занимается расследованием похищения короля, а ее напарником становится родной брат – Ганзель. В феврале бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что запускает на стриминговой платформе Netflix новое шоу для детей под названием «Вафля и Моти». Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным 1 апреля 2021, 21:15

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Правительство России распорядилось сделать неограниченным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19». В список стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости». Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении. Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство России продлил срок въезда по приложению до 1 апреля. Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» отработают защиту Союзного государства 31 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Готовность вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021», сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время рабочей встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем. «В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». «Запад-2021» пройдет на территории двух государств с 10 по 16 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Белоруссии и России. Ожидается, что основой «Запада-2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран». Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, «Запад-2021» станет «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск». Планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран. В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права 30 марта 2021, 22:01 Текст: Абдулла Шакиров

С 1 апреля россияне, сдающие экзамены на водительские права, могут при прохождении практической части использовать как автомобили автошкол, так и транспортные средства Госавтоинспекции, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 1». «Они могут использовать автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза», – передает слова Черникова ТАСС. Ранее МВД утвердило новый регламент экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений, который вступит в силу 1 апреля. Согласно новому регламенту, экзамена на «площадке» больше не будет, проверку первоначальных навыков управления автомобилем будут проводить в условиях реального дорожного движения. Это нововведение относится к кандидатам в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен для мотоциклов остался без изменений. В Белоруссии разъяснили характер будущих изменений в конституции страны 31 марта 2021, 18:04 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии не намерены создавать новый основной закон с чистого листа, заявил глава конституционной комиссии, председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич. «Сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую конституцию. Напомню, конституция была принята в 1994 году. Изменения были внесены в 1996-м, и вот уже около 30 лет наша страна устойчиво, динамично, безопасно развивается, мы достигаем прогресса по различным направлениям. И сегодня необходимо укрепить правовой каркас нашего основного закона, чтобы дать возможность регулировать на более высоком современном уровне общественные отношения по всем направлениям», – цитирует Миклашевича БелТА. Он пояснил, что работа комиссии будет «системной, целенаправленной и, главное, результативной». Комиссия будет собираться дважды в месяц, до 1 августа планируется подготовить конкретный вариант возможных изменений в основной документ страны. «Мы также определили, что будет работать редакционная группа из юристов из состава конституционной комиссии. Она будет дважды в неделю – по вторникам и четвергам – в Конституционном суде проводить свои рабочие заседания для того, чтобы выработать юридические формулировки тех предложений, которые поступили и будут поступать от граждан и членов комиссии», – добавил Миклашевич. Комиссии предстоит проанализировать предложения граждан и закрепить необходимые из них на конституционном уровне, другие предложения «будут находить реализацию в других нормативно-правовых актах, законах». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Россияне приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей 1 апреля 2021, 22:05 Текст: Вера Басилая

С начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей, при этом россиянам вернулось от государства 800 млн рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Россияне продолжают активно участвовать в программе туристического кешбэка. На данный момент с начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей, при этом нашим гражданам вернулось от государства 800 млн рублей. Всего на третьем этапе программой уже воспользовалось более 200 тыс. человек», – цитирует ТАСС Догузову. Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней. Ранее сообщалось, что в прошлом году россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кэшбэком, а приобрели туры на 6,5 млрд рублей. Самыми популярными направлениями в прошлом году стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург. Первый блок БелАЭС включили после плановой остановки 31 марта 2021, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) включили в сеть после плановой остановки, сообщило министерство энергетики страны. «После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости». Согласно сообщению, программа опытно-промышленной эксплуатации первого блока будет продолжаться. Также началась подготовка комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реактора. «Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля», – указали в министерстве. Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае. Организаторов студенческих протестов собрались судить в Минске 31 марта 2021, 11:07 Текст: Наталья Ануфриева

Генпрокуратура Белоруссии направила в Минский горсуд для определения подсудности уголовное дело в отношении 12 человек, которым инкриминирована организация с августа по ноябрь 2020 года в Минске «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», сообщили в пресс-службе ведомства. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в Минский городской суд направлено для определения подсудности «уголовное дело в отношении 12 граждан, которым инкриминирована организация в период с августа по ноябрь 2020 года в Минске групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждений и транспорта». Среди обвиняемых – бывший ассистент кафедры одного из вузов и молодые люди, 1996-2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов. В ряде случаев бывший работник вуза координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. Указывается, что целью обвиняемых было «привлечение представителей отдельных социальных групп – студентов и преподавателей учреждений высшего образования Беларуси к участию в противоправных действиях, информационное обеспечение акций протеста, их последующее широкое освещение в выгодном для себя свете с целью влияния на массовое сознание». По данным ведомства, прокурор оставил в силе ранее примененную ко всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии 2 апреля 2021, 10:18

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах. «Четверть века назад был подписан Договор об образовании сообщества России и Белоруссии, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – отметил в поздравлении президент России, слова которого приводятся на сайте Кремля. Путин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений. Ранее в пятницу Лукашенко в поздравлении по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил, что Москва и Минск испытывают беспрецедентное давление извне, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства позволяет эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора. Названы сроки выпуска первой партии вакцины «Спутник V» в Белоруссии 31 марта 2021, 14:04 Текст: Евгения Шестак

Белорусское фармацевтическое предприятие выпустит первую промышленную партию российской вакцины «Спутник V» в середине апреля, сообщил глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич. «С середины апреля выходит первая стотысячная партия с «Белмедпрепаратов», она уже будет промышленной», – цитирует БелТА Пиневича. Он уточнил, что ежемесячно на предприятии будет выпускаться по 500 тыс. вакцин, то есть речь идет о вакцинации 500 тыс. человек двумя компонентами препарата. Также министр указал, что буквально на днях поступила партия в 100 тыс. доз второго компонента «Спутник V» и она распределяется по территории страны. В апреле-мае этого года планируется привить около один млн человек, а к осени – четыре млн человек, отметил министр. 25 марта пресс-служба белорусского минздрава сообщила, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». До этого в Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V». На Алтае задержан сторонник украинских националистов за подготовку «акций устрашения» 2 апреля 2021, 15:34 Текст: Евгения Шестак

Сотрудники ФСБ России задержали в Алтайском крае молодого человека, готовившего акции устрашения против мигрантов по заданию украинской националистической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) России. «В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти», – приводит РИА «Новости» сообщение ФСБ. По данным спецслужбы, украинская националистическая организация «Этническое национальное объединение» была создана «для координации националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти». При обыске у задержанного была изъята взрывчатка, инструкции по изготовлению бомбы, экстремистскую литературу, а в телефоне нашли «фото разведки объектов преступных посягательств», направленные украинскому куратору. Молодой человек признался, что «хотел выбрать себе цель – подрыв мечети». Согласно его показаниям, в феврале этого года он сам вышел на контакт с представителем ЭНО «в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции» и получил задание подобрать объекты для атак, а затем – устроить поджог «или другие устрашающие население действия». Ранее ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У», у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию 2 апреля 2021, 08:44 Текст: Алина Назарова

Москва и Минск испытывают беспрецедентное давление извне, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства позволяет эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении по случаю празднования Дня единения народов двух стран. «Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Белоруссия и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости». По его словам, очевидно, что в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств, во взаимовыгодном сотрудничестве «кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы». «В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией», – сказал глава республики. Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности, подтверждая правильность выбранного 25 лет назад курса на сплочение и совместное развитие стран в рамках Союзного государства. Также Лукашенко указал, что за прошедшие годы Белоруссией и Россией пройден значительный путь, по глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. «Среди общих достижений – совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС», – добавил он. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД