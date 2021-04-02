Подруга рассказала об отношениях в семье подозреваемого в убийстве жены врача в Петербурге

Наталья Корнеева, подруга погибшей жены главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги, сообщила, что та планировала развестись, так как заподозрила мужа в измене.

«Конечно, не было в семье все в порядке. Я знала. Но Ира (Земченкова) не любила жаловаться... 21 февраля 2010 года, когда я была у нее в гостях, собралась вся семья – ее мама, папа, и Шура (Земченков), и дети были, ну и тогда она мне сказала: «Все, хватит, надо разводиться». Это было практически накануне ее исчезновения. 22 числа она была на концерте с девочками, а утром 23 февраля позвонили девочки и сказали, что Ириша пропала», – пояснила Корнеева РИА «Новости».

Она добавила, что «все знали» о наличии любовницы у Земченкова, включая его супругу. На тот момент, отметила Корнеева, у четы было трое детей.

«Когда Иришка пропала, нас вызывали к следователям. Они также спрашивали про самоубийство. Самоубийство, конечно нет, потому что Ира не тот человек, который кончает жизнь самоубийством. А потом их третья дочь была, по-моему, в третьем классе. А для Иры дети были главным в жизни. Иришка была в детях, поэтому ни о каком самоубийстве речь не шла. Я тоже не верила», – пояснила собеседница.

Также Корнеева рассказала историю отношений между супругами в студенчестве

«Шура учился с нами, он был наш однокурсник... Если Ириша такой солнечный экстраверт, то Шура скорее интроверт. Он упертый, он в себе, но он очень целеустремленный, идущий к цели. В институте мы были в компаниях. А он за Иркой ходил хвостиком. Он был, как ее тень. Все смеялись, что Шура взял Иришку измором», – пояснила она.

Корнеева отметила, что училась пять лет в одной группе в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова. После получения высшего образования подруги начали работать вместе в институте НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта.

«Ирка была потрясающим человеком, очень положительным, очень солнечным. Она очень умный человек... Она была потомственным врачом, у нее мама – врач акушер-гинеколог», – поделилась собеседница.

Земченкова, по ее словам, была грамотным врачом, на первое место она ставила интересы пациента. «Она помогла мне родить младшего сына, она помогла в родах моей невестке. Все было сделано грамотно, профессионально. И ни к какому больше врачу я бы не обращалась, кроме как к ней. Она была профессионалом с большой буквы, таких докторов сейчас, наверное, нужно поискать», – добавила подруга погибшей.

Напомним, завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве супруги. Уголовное дело по факту пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов, возбудили в марте 2010 года.

В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину пришел отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.

В 2020 году суд удовлетворил иск Земченкова о признании его жены умершей.