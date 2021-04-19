Первый Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Крыму

В Евпатории открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который был организован на базе ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», до 2024 года в регионе планируется открыть еще четыре центра.

Центр открыт в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранения» в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи пациентам онкологического профиля.

«Для Крыма открытие ЦАОПа – это важное событие, ведь подобный центр в республике первый. До 2024 года мы планируем открыть еще четыре ЦАОПа: в Симферополе, Джанкое, Керчи и Феодосии. Выявить как можно раньше и вылечить максимально бережно – главная задача, стоящая перед нами. Для решения этой задачи будут применяться самые современные средства диагностики. Открытие такого центра позволит выявить заболевание на ранних стадиях, подобрать эффективное лечение и снизить смертность от онкологических заболеваний», – приводятся слова министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко на сайте евпаторийской администрации.

Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» для развертывания ЦАОП проведен капитальный ремонт помещений Евпаторийской городской поликлиники.

«Теперь медицинские работники и пациенты будут находиться в более комфортных условиях, ведь рабочие кабинеты оснащены необходимым количеством оргтехники, обследование ведется на высокотехнологическом оборудовании, а для удобства посетителей помещения оборудованы современной мебелью», – отметил министр.

Центр оснащен новейшим оборудованием для полного обследования пациента. В настоящее время в Центре ведут прием пациентов два врача-онколога и один акушер-гинеколог. В городской поликлинике для выявления онкологических заболеваний имеется диагностическая база, клинико-диагностическая лаборатория.

Как сообщил главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» Александр Шевцов, в Евпатории на диспансерном учете врача-онколога состоит 4216 пациентов с злокачественными новообразованиями (ЗНО). Более пяти лет состоят на учете 2820 пациентов. За 3 месяца этого года в ЦАОП выявлено впервые с ЗНО – 50 человек. Сохраняется высокий процент диспансерных больных с ЗНО состоящий на учете 5 и более лет – 62.4, при целевом показателе по Республике Крым 59.2, что свидетельствует о положительных результатах в лечении пациентов с ЗНО. Отмечается, что теперь жители Евпатории смогут пройти первичную консультацию, выполнить необходимые обследования и манипуляции с определением дальнейшей тактики лечения по месту жительства.