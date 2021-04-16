Арбатова объяснила, почему дочь Ефремова стала Сережей

То, что к дочери Михаила Ефремова приковано внимание общественности из-за того, что ее отец знаменитость, упростило ее трансформацию, сказала газете ВЗГЛЯД психоаналитик, писатель, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова.

Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в своих социальных сетях рассказала, что, пока пыталась дозвониться до дочери актера Михаила Ефремова по имени Анна-Мария и договориться с ней об интервью, она стала Сережей. О совместной программе договориться так и не удалось.

«Анна-Мария-Сережа, конечно, так интересен общественности именно за счет своего отца, который сидит в тюрьме. Допускаю, что это упростило ее трансформацию. Дело в том, что я несколько лет назад выступала в женском сообществе и как раз познакомилась с ним, тогда еще девочкой с синими волосами – прелестное совершенно существо, умное, интеллигентное, воспитанное. И она уже не подросток, а взрослый человек, совершеннолетний, поэтому сама вправе принимать такие серьезные решения», – говорит Арбатова.

Она убеждена, что каждый человек, который испытывает проблемы с половой самоидентификацией, имеет право на трансформацию, а общество должно спокойно и толерантно относиться к этим людям и «не смело бы их терроризировать».

«Когда-то давно, когда я работала в ток-шоу «Я сама», нашей героиней была женщина, которая переделала себя из мужчины. Тогда это было еще в новинку, это были 90-е. Я с ней поговорила и увидела весь объем проблем, который возникает у этих людей, причем не только психологических, но и физиологических. Ведь они всю жизнь сидят на гормонах, чем очень сильно подрывают свое здоровье. Но для них, как я понимаю, лучше уж совершить над собой такую операцию, чем жить в прежних условиях», – считает собеседник.

Феминистка объясняет, что решения о смене пола должны приниматься исключительно во взрослом возрасте, а не на подростковых чувствах. Она подчеркивает, что не поддерживает имеющие место ситуации на Западе, когда родители дают согласие на подобные трансформации своих несовершеннолетних детей.

«Более того, такие операции не делаются просто потому, что человек захотел. То есть это не потому, что у человека проблемы, он пошел, переделал себя сначала сюда, потом обратно, а затем вообще в марсианина. Там есть определенная эндокринологическая, запаховая, тестовая процедура, которая дает врачам понять, что это взвешенное решение и истинное желание человека», – поясняет Арбатова.

Консервативное общество еще долго будет пытаться бороться с подобным явлением, ровно также, как когда-то церковь боролась с переливанием крови, пересадками на сердце и так далее, полагает собеседник. «Трансформация пола – это такая же медицинская процедура, как и любая процедура, спасающая жизнь человека. Я искренне желаю счастья Сереже. Главное, чтобы человек искренне чувствовал себя самим собой», – заключила психоаналитик.

Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион высказался, что Русская православная церковь ни при каких обстоятельствах не может принять смену пола. Он убежден, что «превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину» нельзя, а «индустрия по смене пола – это индустрия обмана».