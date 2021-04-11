В РПЦ сочли операции по смене пола частью «индустрии обмана»

Русская православная церковь не может принять смену пола ни при каких обстоятельствах, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Он прокомментировал подготовку особого церковного документа по этой теме. Для разработки документа создадут рабочую группу «с привлечением компетентных экспертов». Митрополит Иларион пояснил, что позиция РПЦ отражена в «Основах социальной концепции» и «пересмотру не подлежит» – «Церковь не может принять «смену пола» ни при каких обстоятельствах».

Как заявил митрополит, «очевидно, что никакой смены пола в действительности не происходит». Он пояснил, что «калечащая операция» может только «изменить некоторые вторичные половые признаки человека». Однако «превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину» нельзя. «Индустрия по смене пола – это индустрия обмана, в которой участвуют психологи, психиатры, сексологи, эндокринологи, пластические хирурги», – приводит его слова РИА «Новости».

Митрополит сказал, что в западных странах эта индустрия получила широкое развитие, но и в России соответствующие операции «совершаются уже несколько десятилетий, еще с советских времен». Сейчас требуется решить вопросы, которые касаются «различных аспектов пастырского окормления лиц, страдающих тем психическим расстройством, которое на современном языке называется «гендерной дисфорией».

«Как Церковь может помочь таким людям? И что может противопоставить Церковь гендерной идеологии, одним из пунктов которой является представление о том, что биологический пол человека может не совпадать с его самоощущением?» – сказал он, пояснив, что на эти вопросы и должен ответить разрабатываемый документ.

Напомним, в РПЦ предложили ввести уголовное наказание за пропаганду смены пола среди детей. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола в контексте принятия поправок в конституцию.

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