Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США

Политологи указали на лицемерие Байдена в отношениях с Россией

«Подход Байдена к России – это политика кнута и пряника с целью изменить внешнюю политику Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции, «не переходя границы».

«Стратегическая цель США – включить Россию в союз против Китая. Именно ради этого все делается. Поэтому президент Соединенных Штатов вчера попытался одним махом снять все вопросы, связанные с RussiaGate», – убежден профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Подход Байдена к России – это политика кнута и пряника, отмечает собеседник. Уговорами и угрозами Россию пытаются включить в число стран, которые не вредят США, добавил он. «Мы не знаем, о чем реально говорили лидеры двух стран во время телефонной беседы. Были ли это угрозы со стороны Байдена или попытки объяснить какой-то интерес для России в случае ее присоединения к американской внешней политике? – рассуждает эксперт. – Очевидно, Москве было что-то предложено».

Соединенные Штаты хотели бы завершить нынешний этап конфликта с Россией, полагает Ткаченко. «Администрация США хочет прекратить использование тематики RussiaGate, чтобы не Конгресс занимался этим вопросом, как это было при Дональде Трампе в течение четырех лет, а чтобы сама администрация определяла, как взаимодействовать с Кремлем. После этих мер Конгрессу будет нечего сказать, а у Байдена будут свободные руки для ведения отношений с Россией. Его цель – усилить влияние на внешнюю политику Москвы», – добавил политолог.

В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «двусмысленность, если не сказать лицемерие, всегда были свойственны стилю американского руководства, особенно Демократической партии».

По его словам, «Байден пытается применить на практике принцип селективного, избирательного вовлечения России в решение международных вопросов, но такой подход крайне сложно реализовать». «Ведь вопросы стратегической стабильности трудно отделить от вопросов санкций и давления на экономику, из-за чего сокращаются возможности страны для активной внешней политики», – поясняет Кортунов.

«Потому России при любых контактах с США следует исходить из своих приоритетов, а не из той повестки, которая может быть предложена американцами.

Кроме того, с нынешним президентом одна из главных проблем заключается в том, что он может показаться слишком слабым и мягким. И если это произойдет, тогда в вопросе санкций Конгресс попытается вернуть инициативу к себе и вводить свои санкции. Поэтому коридор возможностей, в котором находится Байден, выглядит довольно узким», – резюмирует Кортунов.

Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.

В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.

Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.

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