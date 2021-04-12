Россия одобрила денонсацию налогового соглашения с Нидерландами «Газпром-Медиа» впервые за 20 лет назвал стоимость НТВ 12 апреля 2021, 15:22 Текст: Алина Назарова

Увеличение доли «Газпром-медиа» в НТВ с 35,52% до 86,52% за счет выкупа акций за 6,95 млрд рублей позволило впервые за 20 лет назвать актуальную стоимость всего телеканала, она составила 13,6 млрд рублей. В марте 2021 года АО «Газпром-Медиа Холдинг», головная компания холдинга, выкупила у дочернего ООО «Аура-Медиа» почти 158,9 млн обыкновенных акций АО «Телекомпания НТВ». При номинальной стоимости одной акции 1 копейка за пакет в рамках внутренней сделки заплатили 6,95 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на последней бухгалтерской отчетности АО. В результате доля головной компании «Газпром-Медиа» в АО «Телекомпания НТВ» выросла с 35,52% до 86,52%. Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд рублей (около 179 млн долларов по курсу ЦБ на день сделки). Это единственная официальная оценка НТВ за последние 20 лет, когда «Газпром-Медиа» стал собственником НТВ и других активов «Медиа-Моста» Владимира Гусинского. НТВ лишь однажды раскрывал свои финансовые результаты по МСФО: по итогам 2011 года выручка вещателя превысила 20,7 млрд рублей, операционная прибыль – 5,3 млрд рублей, чистая прибыль – 4,4 млрд рублей. Для сравнения: по РСБУ в том году выручка АО «Телекомпания НТВ», основного юрлица телеканала, равнялась 20,3 млрд рублей, прибыль от основной деятельности – 3,9 млрд рублей, чистая прибыль – 3,7 млрд рублей. Весной 2011 года на основе финансовых показателей телеканала по МСФО и коэффициента, с которым на NASDAQ тогда торговались акции на тот момент публичного холдинга «СТС Медиа», рыночная оценка НТВ могла быть около 1,4 млрд долларов («СТС Медиа» – почти 1,8 млрд долларов). По итогам 2020 года выручка по РСБУ АО «Телекомпания НТВ» составила 17,9 млрд рублей, прибыль от основной деятельности – 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 3 млрд рублей. Зафиксировать такую чистую прибыль основному юрлицу вещателя помогла господдержка: НТВ получил из бюджета не только традиционную субсидию на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах (почти 1,3 млрд рублей), но и дополнительные 2 млрд рублей на осуществление деятельности в «условиях ухудшения финансового положения», вызванного как пандемией, так и девальвацией рубля.

США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на Украине 11 апреля 2021, 16:22

Фото: Alex Edelman/ЕРА/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий на Украине, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. «На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины… Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет цена, будут последствия», – передает РИА «Новости» слова Блинкена. Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями. Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе». Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Польский политолог предсказал два исхода вооруженного конфликта на Украине 12 апреля 2021, 01:30

Фото: кадр НТВ

Текст: Антон Антонов

Вооруженный конфликт на Украине грозит государству распадом, заявил польский политолог Мацей Вишневский. По его словам, конфликт, «даже локальный», завершится либо «распадом» государства, либо «сменой власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией». При этом «в случае полномасштабной войны Украина ее проиграет». «Сомнений нет», – приводит его слова НТВ. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Журналисты в Нидерландах ознакомились с «перехватом» СБУ разговоров об MH17 11 апреля 2021, 22:55

Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Журналисты в Нидерландах утверждают, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны Службой безопасности Украины. Утверждается, что речь идет о тысячах перехваченных телефонных разговоров. 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой, которая ведет расследование. Как заявляет Nieuwsuur, «беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», передает ТАСС. При этом отмечается, что Дубинский «в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng». Сообщается, что журналисты получили доступ к аудиокассетам с записями разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года – до, во время и после авиакатастрофы, передает РИА «Новости». РЕН ТВ напоминает, что когда Россия передавала Совместной следственной группе данные о том, откуда велся удар, группа просто проигнорировала их, передает РЕН ТВ. 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля 2021, 00:28 Текст: Антон Антонов

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС. Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей». 9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс. Аварию на ядерном объекте Ирана объяснили ударом Моссада 11 апреля 2021, 19:51 Текст: Абдулла Шакиров

Сбой в электроснабжении на ядерном объекте в иранской Натанзе был провокацией израильской спецслужбы Моссад, рассказали представители разведки Израиля. Происшествие стало «существенным ударом» по ядерной программе Ирана, утверждают источники YNetnews в израильской разведке. Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Между тем в вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал аварию на ядерном объекте в Натанзе нападением и проявлением «ядерного терроризма», передает РИА «Новости». Моссад – национальная разведывательная служба Израиля, одна из трех основных спецслужб Израиля наряду с АМАН (Управлением военной разведки) и Шабак. Эта служба находится исключительно под юрисдикцией премьер-министра Израиля. На эмблеме организации изображена менора, являющаяся гербом Государства Израиль, и девиз: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Эрдоган похвастался усилиями по решению противоречий между Россией и Украиной 11 апреля 2021, 15:44

Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагает усилия для решения противоречий между Киевом и Москвой при помощи переговоров, об этом он рассказал во время выступления в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии. «Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», – цитирует слова турецкого политика РИА «Новости». Ранее Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича объявили украинцами 12 апреля 2021, 02:31

Фото: Виктор Васнецов «Богатыри»/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

На Украине историки и филологи утверждают, что Московское княжество «присвоило» себе «украинских» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Как утверждает 24tv.ua, украинские специалисты заявили, что Илью Муромца звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем. Родился богатырь, по их мнению, в деревне Моровск (ранее – Муромск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. Алешу Поповича, как утверждается, звали Олешко – это, по мнению украинских исследователей, был рыцарь из города Пирятин на Полтавщине, а не боярин из Ростова. Про Добрыню Никитича украинские историки и филологи заявили, что тот был «воеводой князя Владимира Великого», жил на территории Киевской Руси, которая находилась «в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее» – до Новгорода, передает РИА «Новости». Как заявили украинские исследователи, былины об украинских богатырях передавались «из уст в уста», но Московское княжество в определенный момент решило «присвоить» себе героев. Уже не первый год Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Например, украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского и других известных людей. На Украине заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами». Кроме того, на Украине существует целый разряд литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией. В США подтвердили причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана 12 апреля 2021, 03:32

Фото: Euronews по-русски/Youtube

Текст: Антон Антонов

Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз, сообщают американские СМИ. Источник New York Times заявил, что информация об инциденте «обрывочна». Чиновники в Израиле и пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме не стали отвечать на соответствующие вопросы Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Как пишет New York Times, отключение электроснабжения было вызвано «тщательно спланированным взрывом». Представители разведок США и Израиля подтвердили, что в случившемся «сыграл роль Израиль». В Натанзе был «мощный взрыв», в результате которого была разрушена «хорошо защищенная внутренняя энергосистема», она обеспечивала работу подземных центрифуг. Утверждается, что взрыв стал «серьезным ударом по возможностям Ирана обогащать уран». Нормальная работа может восстановиться по меньшей мере через девять месяцев. Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Меркель отменила запись на прививку AstraZeneca 11 апреля 2021, 22:21

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канцлер Германии Ангела Меркель спешно отменила запись на прививку от коронавируса, сообщают СМИ. Как пишет Bild, в записи была указана та же дата рождения, что и у Меркель – 17 июля 1954 года. Прививку планировали на воскресенье, речь идет о препарате AstraZeneca. Вакцинацию отменили через онлайн-сервис Doctolib. В качестве возможной причины отмены Bild называет заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. При этом официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сказал, что канцлер сообщит, когда сделает прививку, передает РИА «Новости». Напомним, лидеры Хриастинско-демократического союза и Христианско-социального союза выразили готовность занять место Меркель и возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг. AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения, вплоть до десятков смертей. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом. Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться AstraZeneca. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве тренер ударил 16-летнего спортсмена 11 апреля 2021, 17:51 Текст: Елена Мирошниченко

После соревнований из-за конфликта тренер ударил 16-летнего спортсмена, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. «По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационного сообщения следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы, у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка», – цитирует сообщение РИА «Новости». Также отмечается, что обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Ранее сообщалось, что суд в Ленинградской области приговорил тренера секции единоборств к 15 годам колонии строгого режима за домогательства к несовершеннолетним. Водителей предупредили о новых штрафах 11 апреля 2021, 18:40 Текст: Абдулла Шакиров

С 1 июня водителей имеют право штрафовать за передвижение на зимней резине. Нарушения подобного рода можно будет выписать по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», штрафовать водителей по этой статье будут на 500 рублей. Поправки предусматривают ответственность водителей на резине с шипами летом (июнь, июль, август) и на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль). Однако будет учитываться и региональная привязка. В разных субъектах РФ зимний и летний периоды длятся разное время. В зависимости от особенностей погоды региональные власти смогут продлить действие запрета на покрышки не по сезону, например, прописать сезонную зиму с октября по март, пишет «Прайм». Ранее в ГИБДД назвали требования к цифровой платформе с информацией о водителях. Кремль ответил на слова госсекретаря США про «агрессию» России 12 апреля 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. «Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Блинкена. Он в очередной раз повторил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», передает РИА «Новости». Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно». В России разработали первый ныряющий патрульный корабль 12 апреля 2021, 10:25

Фото: Объединенная судостроительная

корпорация/Facebook

Текст: Дмитрий Зубарев

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков, сообщили в пресс-службе ЦКБ. «Рубин» представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля», – передает ТАСС сообщение предприятия. Проект получил название «Страж», на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), отметили в ЦКБ. «Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно», – проинформировали в пресс-службе. Как отметили на предприятии, при выборе оборудования корабля «Рубин» максимально ориентировался на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали, в том числе системы для надводных кораблей и самолетов. Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования. «Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку – для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок», – добавили в пресс-службе. ЦКБ «Рубин» является одним из мировых лидеров создания атомных и неатомных подводных лодок и крупнейшим в России конструкторским бюро морской техники. Напомним, в декабре президент Владимир Путин заявил, что в России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны. На Украине исключили возможность наступления в Донбассе 12 апреля 2021, 07:45

Фото: Tarasov/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина не планирует наступление в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель. «Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», – передает РИА «Новости» слова Мендель в эфире телеканала «Дом». По словам Мендель, в Киеве есть «стойкое убеждение», что к миру должны вести только переговоры. «Именно поэтому мы добиваемся переговоров «нормандского формата» и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», – добавила пресс-секретарь. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».