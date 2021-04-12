Мишустин рассказал о детской мечте стать летчиком

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в детстве думал о том, чтобы работать в космической отрасли, возможно, стать летчиком.

«Мы жили в свое время в закрытом городке, и отец моего друга был летчик и работал руководителем комплекса тренажеров... В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе космической отраслью», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на встрече со студентами в Московском авиационном институте в ответ на вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность развиваться в аэрокосмической отрасли.

Премьер также отметил, что его инженерное образование помогло ему в его деятельности.

«Это достаточно серьезная школа, которая так или иначе была пройдена мной и моими коллегами, и она была, конечно же, очень серьезной базовой подготовкой для того, чтобы, в первую очередь, осваивать новые направления науки», – сказал Мишустин, говоря о своих годах обучения в Станкине.

Ранее в понедельник Мишустину показали в МАИ учебную орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз».