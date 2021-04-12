Мишустину показали в МАИ учебную орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз»

Премьер-министр Михаил Мишустин в День космонавтики во время посещения Московского авиационного института осмотрел новую учебную орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз».

Пояснения об аппарате давал проректор МАИ по научной работе Юрий Равикович. Главу правительства во время осмотра также сопровождали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и ректор МАИ Михаил Погосян.

Кроме того, премьеру показали возвращаемый аппарат «Алмаз» и два спускаемых модуля.

По просьбе Мишустина ему также продемонстрировали оптику представленной станции, командный пункт и зону для отдыха экипажа.

«Да, серьезная ракета», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Новая лаборатория с орбитальной станцией «Алмаз» была открыта в 2020 году к 90-летию МАИ. На аппаратах такого типа космонавты имитируют различные этапы полета, а также отрабатывают действия при нештатных и аварийных ситуациях.

Студенты МАИ изучают здесь анатомию космических орбитальных станций предыдущих поколений. Станция «Алмаз» помогает студентам увидеть своими глазами, какой была техника в 1970-х годах, а также проследить ее эволюцию до нашего времени. Все оборудование, которым укомплектована станция, действующее.

Масса станции составляет почти 19 тонн, полезная нагрузка – 5 тонн, «обитаемое» пространство – 100 м3.

Напомним, в феврале Мишустин поручил Роскосмосу и МИД заключить с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в космосе.