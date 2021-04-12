Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным

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12 апреля, понедельник | Последнее обновление — 09:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине исключили возможность наступления в Донбассе
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Само это стремление русского духа, столь грандиозный замысел, все же не могут не восхищать. Особенно, в сравнении с современным западным трансгуманизмом, озабоченным лишь вечным сохранением жалкой индивидуальной жизни, хотя бы даже и в виде записанной на флешку матрицы сознания.
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Люди далеки от чувства отчаяния или безнадежности. Да, жизнь в ЛНР и ДНР не безоблачная, но самый главный выбор – в пользу своего языка, своей культуры, своей истории – был сделан в 2014 году.
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Либеральная общественность может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно.
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным
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Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов.
«Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости».
Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов.
Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник».
Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.
Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа
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«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
«Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так».
По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?»
«Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений
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Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.
Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС.
Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей».
9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс.
Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID
Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока не сделал», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина. При этом он не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины, передает ТАСС.
Напомним, 23 марта Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
Позже Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
Песков рассказал подробности о послании Путина Федеральному собранию
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.
В программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину Песков рассказал, что выходя из ковидного кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». Об этом сообщает РИА «Новости».
«И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – заявил Песков.
Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что страна находится на выходе из кризиса, пока неясно быстро ли завершится этот процесс или будет растянут по времени.
«Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой еще не закончился. И мы только на выходе», – сказал Песков. Он также напомнил, что «у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются.
Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.
Советской ракете и американскому спутнику удалось избежать столкновения
Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось системой космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), пролетели мимо друга друга, сообщили в EUSST.
«Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга)», – говорится в Twitter системы EUSST.
Согласно результатам моделирования EUSST, потенциальное столкновение между космическими объектами привело бы к образованию более 4 млн обломков, около 400 из которых были бы больше 20 см.
Накануне система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) предупредила о вероятности столкновения ступени советской ракеты-носителя «Космос-3М» с неработающим американским военным метеоспутником на орбите высотой около 800 километров.
Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС
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Российский пилотируемый космический корабль «Ю.А. Гагарин», выведенный в пятницу на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).
На корабле к МКС на две минуты раньше запланированного времени причалили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, передает ТАСС.
Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Новицкий, Дубров и Ванде Хай смогут перейти на станцию.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что полет проходил штатно, состояние экипажа хорошее, конструкции корабля раскрылись.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу.
Корабль получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос».
Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году.
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Путин сменил главу Северной Осетии
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии вместо ушедшего в отставку Вячеслава Битарова.
«Постановляю принять отставку главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова Вячеслава Зелимхановича по собственному желанию», – говорится в указе президента на сайте Кремля.
Тем же указом Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от ранее занимаемой должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.
Перед этим Путин в ходе встречи по видеосвязи предложил Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.
«Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?» – сказал Путин.
«Я готов к работе», – заверил Меняйло, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу пресс-служба главы Северной Осетии опровергла сообщения об отставке главы региона Вячеслава Битарова.
Вячеслав Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов.
Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания).
В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.
С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика. С 1991 года – командир морского тральщика «Контр-адмирал Власов».
В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района. С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.
14 апреля 2014 года указом президента Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги».
Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов
На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР.
«Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае.
«Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч», – подчеркивают в Минобороны.
В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был «смел, инициативен, настойчив».
Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта».
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли.
Роскосмос раскрыл планы по полному покрытию спутниковой связью России
К 2024 году в Роскосмосе планируют покрыть всю территорию России доступом к спутниковой связи, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю территорию Российской Федерации 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом (в интернет)», – цитирует Рогозина РИА «Новости».
Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу.
Ракета «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с Байконура
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Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу.
Запуск прошел с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс «Восток») в 10.42 мск. К МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай, передает ТАСС.
Через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его пристыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 14.07 мск того же дня.
За пуском на космодроме наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента России Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие.
Пилотируемый корабль «Союз МС-18» получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос».
Российские космонавты будут провожать модуль «Пирс» и встречать на станции многофункциональный модуль «Наука». Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос.
Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется провести в автоматическом режиме.
В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять – по космическому материаловедению, два – по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.
Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году.
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Путин напомнил Эрдогану о важности сохранения конвенции Монтрё
Президент России Владимир Путин на фоне планов строительства Анкарой Стамбульского канала заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о важности сохранения режима черноморских проливов по конвенции Монтрё.
«В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.
Тем временем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов президента страны Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.
Путин выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филипа
Президент Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца Филипа, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В телеграмме, в частности, подчеркивается, что с именем принца Филипа «связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны». «Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил Путин.
Президент также пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.
Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Великобритании объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.
Песков: Путин в разговоре с Меркель назвал перемещение российских войск внутренним делом
Президент Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ответ на ее призывы отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, заявил, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое – мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, что сказал Путин в ответ на призыв Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной.
Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. В свою очередь Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Россия призвала к переговорам о запрете вооружений в космосе
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Москва предлагает ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Россия считает, что космос можно будет использовать «в созидательных целях, на благо всего человечества» только при условии «предотвращения гонки вооружений». Поэтому Москва считает необходимым начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», передает РИА «Новости».
В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году». Пока инструмент не разработан, стабилизировать ситуацию должна «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Уже три десятка стран стали полноформатными участниками инициативы.
Министр подчеркнул, что «конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня». Он отметил, что «прорыв в околоземное пространство невозможно переоценить». «Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», – сказал он.
Напомним, США заявляли, что российские лазерные системы можно использовать «для уничтожения или повреждения спутников с Земли или нарушения способности использовать спутники». Россия и Китай неоднократно обвиняли США в милитаризации космоса.
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