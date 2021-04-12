Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным

Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа

«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.

«Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так».

По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?»

«Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.

Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».

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