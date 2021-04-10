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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 12:44 | vz.ru
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Беспорядки вспыхнули в Бухаресте из-за решения переделать больницу в ковидный госпиталь
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Власти Румынии решили преобразовать столичную ортопедическую больницу «Фоишор» в больницу для пациентов с COVID-19, что привело к беспорядкам и акциям протеста в ночь на субботу в Бухаресте, сообщают местные СМИ.
Решение о преобразовании больницы румынский минздрав и департамент по чрезвычайным ситуациям МВД приняли из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии в столичных больницах, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.
В «Фоишоре» всего было 105 пациентов, 13 было решено перевезти в другие больницы города, 92 пациента, которые были прооперированы или ждали операции, были выписаны. Больница располагает 20 койками для интенсивной терапии и еще 90 койками со снабжением кислородом.
Во время перевозки пациентов в больнице и вокруг нее возник хаос. Недовольные больные и их родственники стали протестовать, возле медучреждения появились участники акций протеста против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19 и пытались блокировать вывоз пациентов. Полицейские и жандармы организовали оцепление вокруг эвакуируемых пациентов и машин скорой помощи.
Глава департамента по чрезвычайным ситуациям, государственный секретарь МВД Раед Арафат выразил сожаление в связи с «причиненным дискомфортом», подчеркнув, что «это решение было необходимо».
По его словам, хаос во время перевозки больных возник, в том числе, из-за протеста администрации и медперсонала больницы, которые требовали дополнительные объяснения.
По сообщениям минздрава страны, из-за создавшегося хаоса и задержки с отправкой больных, часть пациентов оказалась в удручающем положении.
«Способ эвакуации вызывает сожаление, и мы хотели бы, чтобы такое больше не повторилось никогда», – заявили в ведомстве.
Утром в субботу в «Фоишоре» еще оставалось восемь подлежащих вывозу пациентов.
Напомним, по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса
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Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.
Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.
В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают.
Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон.
Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.
В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.
Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
Бразилия захотела посмотреть на производство «Спутника V» в России
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Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на следующей неделе прибудет в Россию для инспекции мест производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба регулятора.
«Будут проинспектированы две фабрики. Сначала с 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сама вакцина. Затем с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, ответственного за финальные приготовления и фасовку», – приводит ТАСС текст сообщения на сайте Anvisa.
В пресс-службе отметили, что Anvisa станет одним из первых иностранных регуляторов, представители которого посетят производство «Спутника V». В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также его импорта в Бразилию.
Во вторник президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство «Спутника V» в южноамериканской республике. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Немецкий эксперт объяснил «вакцинный сепаратизм» в ЕС
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«Немцы пытаются договориться с Москвой о поставках вакцины в обход ЕС, потому что другие страны союза блокируют любое сотрудничество с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщение о том, что Берлин и Москва ведут прямые переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины «Спутник V» в ФРГ.
«В Евросоюзе все решения нужно принимать консенсусом. Но внутри ЕС есть страны, которые противятся любому сотрудничеству с Россией. Именно они тормозят договоренность по поставкам «Спутника V», провоцируя вакцинный сепаратизм в странах Евросоюза», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Это удивительно, – подчеркивает эксперт, – потому что пандемия должна объединять людей. А тема вакцины стала политической. Немцам это надоело, они понимают, что надо спасать жизни. Поэтому они пытаются отдельно договориться с Россией о быстрых поставках «Спутника V».
«В то же время другие страны пытаются остановить немцев. Но Германия понимает, что в нынешней ситуации через Брюссель действовать невозможно. Там будут все блокировать», – полагает собеседник.
Поэтому страны Европы будут договариваться о поставках российской вакцины по отдельности, прогнозирует Рар. «Венгры, чехи, сербы, немцы, итальянцы, австрийцы договорятся, а Франция скорее всего, солидаризуется с Польшей и с прибалтами, которые выступают против «Спутника V», – заключил политолог.
В свою очередь глава Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов указывает на то, что «сейчас наша вакцина переживает беспрецедентное давление со стороны ЕС». «Честно говоря, я сомневаюсь, что он зарегистрирует ее в обозримом будущем», – отметил политолог.
Собеседник предположил, что ЕС потенциально может зарегистрировать «Спутник V» ближе к осени. «Но тогда, скорее всего, европейцы уже не будут испытывать дефицита в вакцинах от других производителей, и наша им будет просто не нужна», – отметил эксперт.
«Поэтому я без лишнего оптимизма смотрел бы на перспективы российской вакцины в Европе. Тем более недавний скандал со Словакией, которая пыталась напрямую закупить вакцину у России, еще больше пошатнул наши позиции в этом вопросе», – заключил Кузнецов.
Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
Накануне глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
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Мишустин объявил о регистрации «Спутника V» в 60 странах
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
«Российские вакцины покоряют новые рынки, «Спутник V» в частности зарегистрирован уже в 60 странах», – заявил глава правительства на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
В конце марта Германия просила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза.
В среду Австрия заявляла о готовности зарегистрировать российский препарат.
Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к зафиксированному накануне рекордному показателю, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
«За последние 24 часа сделаны 305103 теста, выявили 55791 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 253 человека. Теперь общее число умерших составляет 33454, а инфицированных – 3,745 млн», – приводит текст ежедневной сводки Минздрава Турции ТАСС.
Днем ранее в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы.
Ранее стало известно, что в понедельник на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса может быть принято решение о приостановке авиасообщения России с Турцией из-за риска распространения коронавируса.
В пятницу глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
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После прививок Pfizer и Moderna в Швейцарии умерли 55 человек
После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались пятьдесят пять человек, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 6 апреля в Швейцарии было выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях используемая вакцина не уточняется. Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные, передает РИА «Новости».
«В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации», – говорится в сообщении.
При этом швейцарский надзорный орган считает, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация стала причиной смерти. «Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии», – подчеркивается в сообщении Swissmedic.
Напомним, в конце марта в Австрии пенсионер умер после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты.
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Австрия заявила о намерении зарегистрировать «Спутник V» самостоятельно
Австрия ищет способ самостоятельно зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V», но надеется на быстрый допуск со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
«Мы находимся перед заключением контракта с Россией (на поставку российского препарата в Австрию – ред.ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Австрии.
«Получить регистрацию от EMA – это наилучший вариант, то есть дождаться, когда EMA проверит вакцину. При этом в настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации», – сказал он. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты.
По его словам, австрийский канцлер Себастьян Курц исходит из того, что «Австрии нужна российская вакцина».
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с COVID и совместное производство «Спутника V»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию, сказано в сообщении.
Ранее турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщал, что «Спутник V» начнут широко применять в стране после завершения токсикологических исследований, которые начались в стране 25 февраля. Итоги первых результатов исследования оказались хорошие.
В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».
Глава ВОЗ предупредил о падении эффективности вакцин при мутациях коронавируса
Существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать», – цитирует главу ВОЗ РИА «Новости».
По его словам, необходимо оперативно увеличить охват вакцинацией, в ином случае у заболевания будет пространство для распространения, циркуляции и дальнейших мутаций.
В этом случае новые варианты COIVD-19, против которых действующие вакцины не работают, попадут в те страны, где охват вакцинацией высок, указал гендиректор ВОЗ.
В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
Аргентина установила очередной антирекорд по числу заболевших COVID
Аргентинские медики за сутки выявили 24130 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии, при этом общее число заразившихся приблизилось к 2,5 млн, сообщило министерство здравоохранения республики.
Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 12452. В столице Аргентины выявлен 2601 заразившийся. За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 228 пациентов с коронавирусом. По данным минздрава, общее число летальных исходов достигло 57350, передает ТАСС.
Предыдущий антирекорд по числу заражений в Аргентине был установлен в четверг – 23683. Начиная со вторника в стране ежедневно выявляют больше 20 тыс. заболевших.
Во вторник министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала начало в республике второй волны пандемии. С пятницы в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, к которым относится в том числе столица Аргентины, действует запрет на свободное передвижение в ночное время, работу казино и любые собрания в закрытых помещениях.
Напомним, 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины от коронавируса.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Мадрид призвал надавить на EMA для ускорения регистрации «Спутника V»
Мадридские власти призвали правительство Испании надавить на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для ускорения процедуры одобрения российской вакцины «Спутник V», заявил заместитель советника здравоохранения сообщества Мадрид Антонио Сапатеро.
«СМИ пишут, что правительство Баварии и даже правительство Германии будут покупать напрямую, как только будет одобрение EMA. Так что настойчиво призываю правительство надавить на Европейское агентство по лекарственным средствам, чтобы как можно раньше располагать этой вакциной, чьи результаты опубликованы и откровенно хорошие», – цитирует Сапатеро РИА «Новости».
По его словам, руководство города проводило встречу с другими производителями и запрашивало данные о доступности их вакцин.
Власти автономного сообщества Мадрид ранее подтвердили о переговорах по поставкам «Спутник V» в город, но окончательное решение может быть принято только после одобрения EMA.
Правительство региона после этого начали критиковать политические оппоненты, премьер Педро Санчес отметил, что испанские власти хотят «гарантировать максимальную безопасность вакцинации соотечественников».
В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
Между тем в Германии более половины жителей сообщили о своей готовности привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Малышева оценила действия принимающих решения по ее программе депутатов
Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева прокомментировала сообщения о том, что краснодарские депутаты предложили отменить в городе обязательный масочный режим, ссылаясь на один из выпусков ее программы.
Малышева заверила, что при подготовке передачи руководствуется актуальными научными данными. «Можете посмотреть пост в Instagram и поймете удивительную вещь – что мы привели данные научных исследований», – сказала ведущая в разговоре с «Ридусом».
Ранее краснодарский интернет-ресурс «Живая Кубань» опубликовал материал о заседании городской думы, на котором муниципальные депутаты заслушали доклад о распространении COVID-19 в Краснодаре. После доклада развернулась дискуссия на тему, нужен ли в городе масочный режим. По данным издания, депутаты использовали как аргументы выпуски программы Малышевой.
«Оказалось, что некоторые депутаты во главе с председателем гордумы Верой Галушко систематически смотрят ее передачи и хорошо помнят, что она говорит в своем телешоу по поводу ношения масок и прививок. Цитаты сыпались, как из рога изобилия. Цитирование переходило даже в дискуссию. ... Впечатление, конечно, удручающее: авторитетом для депутатов в области медицины и здравоохранения является не специалист в определенной области, а шоу-вумен», – писал автор краснодарского издания.
Спикер городской думы Вера Галушко сообщила, что она на самом деле не против масочного режима, а передачу «Жить здорово!» смотрит из-за выступлений там профессиональных врачей. «Все депутаты высказались за то, чтобы маски носить. Мы законопослушные и понимаем, что надо беречь не только свое здоровье, но и здоровье всех окружающих. Я иногда смотрю эту передачу, потому что она приглашает высокопрофессиональных медиков», – сказала Галушко изданию «Подъем».
Отметим, что Малышева в эфире «Жить здорово!» рассуждала о том, что ношение масок не защищает от коронавируса, и опубликовала об этом пост в Instagram. Телеведущая ссылалась на рекомендации ВОЗ, опыт Чеченской республики и Техаса, а также на результаты исследований, проведенных в Дании.
«ВОЗ в начале пандемии сообщила, что даже если маски носить правильно, это не защищает от коронавируса. Опубликован большой метаанализ, где собраны данные 31 исследования, где было показано, что влияние масок на общественное распространение вируса практически отсутствует. И, наконец, датские исследователи провели рандомизированное исследование, в котором показали, что маски просто не эффективны в предупреждении распространения коронавирусной инфекции», – сообщила ведущая передачи «Жить здорово!».
Этот выпуск получил резонанс не только в краснодарской городской, но и в Государственной думе. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин потребовал от Роспотребнадзора и Роскомнадзора проверить заявления телеведущей о масках, так как, по его словам, «отсутствие единообразия толкования и применения предписаний о соблюдении масочного режима вызывает заметное общественное недовольство».
Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию.
«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», – сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19.
Он добавил, что сейчас специалисты проверяют действие российских вакцин против новых штаммов вируса, передает РИА «Новости».
Премьер также указал, что в последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности.
«Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж», – сказал Мишустин.
За минувшие сутки в России выявили 9150 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2421, Санкт-Петербурге – 703, Московской области – 594.
В Кремле связали темпы вакцинации от COVID в России с национальной особенностью
Интерес к вакцинации от коронавируса в России растет, однако это происходит постепенно, а не скачкообразно, такая динамика является национальной особенностью, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, почему по темпам вакцинации от коронавируса Россия отстает от некоторых других крупных стран, что «интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно, но растет», передает ТАСС.
«Просто у нас другая динамика. Да, у нас не скачкообразно интерес проявляется, а он растет постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность», – добавил он.
Представитель Кремля также заявил, что в России фиксируется достаточно высокий уровень естественной иммунизации от коронавируса, это делает ситуацию с пандемией гораздо более благоприятной, чем во многих других государствах.
«Те меры, которые принимало руководство страны в течение всего года – это и введение ограничений, и поэтапное снятие ограничений, дифференциация ограничений в зависимости от положения дел в конкретном регионе – то есть, та работа, которая руководством была проделана за этот год, то, как была выстроена наша система здравоохранения, это все позволило именно вот нам достаточно успешно пройти через этот год», – добавил Песков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, на каком уровне находится естественная иммунизация россиян, пресс-секретарь президента напомнил о заявлениях московской мэрии и представителей Минздрава: «Говорили как минимум о половине населения в крупных городах, таких как Москва, миллионниках».
Он добавил, что оснований высказывать недоверие эпидемиологам нет, так как они «доказали свою компетентность и эффективность».
«И плюс, конечно, сейчас набирает и будет дальше набирать темпы вакцинация», – отметил он.
Ранее Песков заявил, что в России быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан.
Напомним, в России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
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Власти США не нашли прямой связи тромбоза с вакциной Johnson&Johnson
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов, сообщило издание The New York Times.
«К настоящему моменту мы не обнаружили в этих случаях прямой связи с вакцинацией и продолжаем собственные изыскания», – приводит текст заявления представителя FDA ТАСС.
Как уточнили в управлении, американский регулятор за время вакцинации зарегистрировал лишь несколько подобных случаев. «Сейчас ничто не указывает на то, что эти редкие случаи [тромбоза] были связаны с прививкой Janssen от COVID-19», – отметили в FDA.
Накануне в Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан. В минувшее воскресенье стало известно, что власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе.
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