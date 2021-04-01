Второй этап проекта подготовки наблюдателей на выборах запущен в 18 субъектах России

К середине апреля обучающие семинары должны охватить более половины субъектов России, общественные штабы начали заключать соглашения по наблюдению за выборами в Госдуму России с политическими партиями и НКО, сообщили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг.

Обучение наблюдателей началось в Амурской, Владимирской, Кемеровской, Астраханской, Сахалинской областях, Дагестане, Мордовии, Чувашии, Калмыкии, Хабаровском крае и ряде других регионов. Проект «Наблюдатель» – совместная обучающая программа Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палаты России – успешно запущен в 18 субъектах страны. Во время первого этапа программы было проведено 56 семинаров для преподавателей, которых готовили к обучению будущих наблюдателей. Они получали не только теоретические знания, но и участвовали в практических занятиях – например, закрепляли полученные компетенции в деловой игре «Модельный избирательный участок», сообщается на сайте ассоциации.

Участвующие в учебе эксперты Ассоциации НОМ рассказали о том, как проходит обучение в регионах.

«Мы получили более 2500 заявок на участие в программе, и они продолжают поступать», – рассказал руководитель ресурсного центра добровольческих и молодежных инициатив «Региональное агентство молодежных программ и проектов», лидер волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ в Оренбургской области Валентин Сушко.

Здесь прошло девять семинаров. По словам эксперта, высокий интерес к обучению наблюдателей проявляют политические партии. Большое количество заявок поступает от «Единой России», ведется работа и с непарламентскими партиями. Наиболее интересной Сушко назвал игровую часть обучающей программы. При этом важно, что все преподаватели имеют личный опыт работы в избирательных кампаниях.

В Кемеровской области прошло 15 семинаров. Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик отметила большой уровень интереса участников к обучению.По ее словам, большой интерес проявлен к правовым регулированием новых форм голосования, а также к работе в соцсетях и предотвращению распространения фейков, вопросам реагирования на ошибки в работе избиркомов. Большое значение придается психологической подготовке будущих наблюдателей.

Руководитель Аппарата Общественной палаты Республики Мордовия, региональный координатор Ассоциации НОМ Александр Ломаткин убежден, что значительную долю ответственности за обеспечение открытости и прозрачности выборов должно взять на себя гражданское общество. «Институт общественного наблюдения за выборами на протяжении уже нескольких лет доказывает свою эффективность и состоятельность. Реализуя программу обучения наблюдателей, мы делаем большой шаг в укреплении этой работы», – подчеркнул он.

Между тем, общественные штабы начали заключать соглашения по наблюдению за выборами в Госдуму России с политическими партиями и НКО.

В Ярославской, Смоленской, Новгородской, Магаданской, Владимирской областях, Чувашии и Хабаровском крае прошли заседания региональных штабов с участием политических партий и ведущих региональных НКО. «Мы приглашаем все зарегистрированные политические партии направить своих представителей на прохождение программы Общественной палаты России и НОМ. У независимых наблюдателей должна быть единая система подготовки», – призвали представители штабов в регионах. Итогом встреч стали соглашения о сотрудничестве при подготовке и обучении независимых наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму.

Первыми подписали соглашения с партиями Магаданская и Владимирская области. Общественный штаб Новгородской области также заключил соглашение о сотрудничестве с региональными отделениями политических партий «Единая Россия» и «Российской партией пенсионеров». Готовятся к подписанию меморандумы о сотрудничестве с региональными отделениями политических партий также в Омской области, Алтайском крае, республике Алтай.

По словам члена Общественной палаты России, председателя Смоленского регионального отделения Союза журналистов России Марины Проскурниной, 29 марта в регионе состоялся круглый стол с политическими партиями, где участвовали «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и другие. С «Партией пенсионеров» и «Гражданской платформой» соглашения в регионе на сегодняшний день уже заключены. По убеждению эксперта, все наблюдатели должны работать по единой схеме, внимательно следить за ходом выборов и фиксировать все нарушения, кем бы они ни были совершены. Поэтому важно, чтобы обучение по программе НОМ и ОП прошли все участники процесса наблюдения.

Помимо взаимодействия с партиями, штабы уделяют внимание вовлечению молодежи в процесс независимого наблюдения за выборами. Студентов историко-географического факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и с активистов центра молодежных инициатив заинтересовало, что обучение наблюдателей по программе ОП РФ и Ассоциации НОМ не будет проходить в скучной лекционной форме, а можно будет получить практические навыки по реагированию на различные ситуации и поговорить о работе в социальных сетях, где уже наблюдается немало число фейков по региону. «Наша задача – подготовить не меньше 2200 независимых наблюдателей и на молодежь с активной гражданской позицией мы будем особенно рассчитывать», – заявила представитель НОМ в регионе Ирина Иванова.

В свою очередь Общественный штаб Магаданской области открыл первую «горячую линию», на которую могут обращаться колымчане, готовые попробовать себя в качестве будущих общественных наблюдателей на выборах 2021 года. Также вскоре в регионе будет открыт колл-центр по работе с обращениями граждан.

Напомним, что к настоящему моменту общественные штабы по наблюдению за выборами открыты во всех 85 субъектах России. Они призваны стать площадками, объединяющими усилия политологов, журналистов, представителей крупнейших общественных организаций и академической среды. Задача наблюдателей в рамках штабов – контролировать разные уровни выборов с целью обеспечения их прозрачности, фиксировать нарушения в ходе процедуры голосования и подс чета голосов, контролировать соблюдение мер санитарной безопасности. В состав общественных штабов входят члены общественных палат регионов, представители общественных организаций, предпринимательского и журналистского сообществ, блогеры, волонтеры, политологи и эксперты в области избирательного права.