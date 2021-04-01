Лавров оценил возможность военного союза с Китаем

Москва и Пекин не нуждаются в военном союзе, похожем на Североатлантический альянс, отношения между Россией и Китаем совсем другие, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Часто спекулируют насчет того, что Россия и Китай могут заключить военный союз. Во-первых, в одном из документов на высшем уровне подчеркнуто, что наши отношения не являют собой военный союз, эту цель мы не преследуем. Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо», – заявил Лавров в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он добавил, что подобные союзы – это союзы эпохи холодной войны, а сейчас нужно мыслить категориями современной эпохи, в которой «формируется многополярность».

«В этом смысле наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле», – указал министр.

Глава МИД добавил, что у Москвы и Пекина есть общая стратегия противодействия давлению со стороны стран «альянса демократий».

«Готовим очередной документ, который будет подписан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, посвященный 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Наш стратегический договор будет продлен. Эти документы излагают линию нашего поведения. Конкретных козней в ответ на то, что делается в отношении нас, не планируем и не будем. Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные «выходки», предпринимаемые в отношении Китая и России», – указал он.

В среду Лавров отмечал, что Евросоюз и США применяют в отношении России и Китая недобросовестные методы конкуренции, вводя на мировых рынках ограничения, противоречащие нормам Всемирной торговой организации (ВТО).