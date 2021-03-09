Руководство иностранных IT-компаний за неуплату налогов в РФ предложено привлекать к уголовной ответственности

Необходимо ввести уголовную ответственность для топ-менеджеров иностранных IT-компаний, которые отказываются от уплаты налогов и штрафов на территории России. С такой инициативой выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По мнению эксперта, применение блокировки в качестве наказания для ITнарушителей является малоэффективным средством. «Блокировка – это самый плохой вариант. Поэтому лучше – удар по кошельку. Потеря прибыли для публичной компании – один из самых действенных инструментов Поэтому можно ограничить распространение рекламы на территории РФ. Конечно, существует опасность, что реклама пойдет неофициально в Facebook, а через блогеров. Но для платформы потеря прибыли будет ощутимой», - заявил Зыков.



Кроме того, по словам эксперта, зарубежных игроков необходимо обязать перенести в Россию службы модерации и зарегистрировать в нашей стране официальные представительства, наделенные всеми необходимыми полномочиями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эффективность ограничения распространения рекламы для недобросовестных онлайн-платформ отметил и председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В качестве другого действенного средства эксперт назвал запрет на обновление приложений и скачиваний их через маркетплейсы.

«Подобная мера уже реализована у нас в части защиты авторского права. Можно предусмотреть и запрет на услуги доставки контента и оптимизацию приложения, а также ограничения по улучшению, модернизации сайта, его русификации. Эти меры будут иметь фактическое воздействие непосредственно на нарушителя, и они, в отличие от других, будут исполнимы», – подчеркнул юрист на круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП.

Также Журавлев предложил развивать международный диалог при участии БРИКС, ЕврАзЭС и Евросоюза, направленный на выработку совместных правил регулирования глобальных технологических корпораций. По его мнению, чем больше государств будет защищать своих граждан и локальный бизнес, тем больше вероятности, что IT-компании в конечном итоге подчинятся.

В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?