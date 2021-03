В СПЧ призвали создать аналоги зарубежных онлайн-площадок по бизнес-моделям Эксперт предложил наказывать ТОП-менеджеров иностранных IT-компаний за неуплату налогов в России Пензенского подростка заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников 9 марта 2021, 18:07 Текст: Ксения Панькова

В Пензенской области следователи возбудили дело в отношении 16-летнего школьника, который писал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Подростка поместили под домашний арест, сообщил источник в силовых структурах. По дынным источника РИА «Новости», в отношении школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 УК «Приготовление к террористическому акту». Источник также рассказал, что в воскресенье суд избрал ему домашний арест, однако вину подросток не признает. В прошлом году в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог.

Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности 7 марта 2021, 06:57

Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США. Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС. По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации. Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств. Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем. Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ 8 марта 2021, 10:12

Российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о блокировке Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий. «Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал Володин, передает РИА «Новости». «Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – продолжил он. Спикер Госдумы назвал ситуацию неприемлемой и нарушающей российское законодательство. Володин добавил, что на данный момент во многих странах мира, включая Италию, Австралию, Индию, занимаются созданием собственных решений по борьбе «с беспределом глобальных IT-компаний». Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета». «Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», – сказал он. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США 9 марта 2021, 13:52

Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД 7 марта 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор потребовал от американской соцсети Facebook восстановить доступ к новостям российских изданий ВЗГЛЯД, РБК и ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства. «Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС. Ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор отметил, что действия Facebook нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и «являются актом цензуры». «Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей», – предупредили в ведомстве. Напомним, Facebook заблокировал новость газеты ВЗГЛЯД и агентства ТАСС, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». Отметим, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году. В декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Стало известно о планах США устроить кибератаки против России 8 марта 2021, 07:12

В ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей, заявили источники в американской администрации. Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями. Также глава американского государства Джо Байден, по данным газеты, собирается подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем США. Американские кибератаки, как пишет издание, ожидаются в течение ближайших трех недель и должны стать ответом на приписываемую Москве хакерскую атаку через ПО SolarWinds, передает ТАСС. Напомним, сама SolarWinds воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит заявил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия». Задержан подозреваемый в убийстве трех детей и женщины в Подмосковье 7 марта 2021, 22:44 Текст: Антон Антонов

По подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков в подмосковном Ликино-Дулеве задержан сын убитой, сообщил источник в правоохранительных органах. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что допросить подозреваемого пока не смогли из-за «его неадекватного поведения», он «направлен на проведение медицинского освидетельствования». Источник ТАСС сообщил, что мать убитых детей оставила их утром с бабушкой. Вернувшись, она не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. После того, как дверь вскрыли, были обнаружены тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки. В убийстве подозревают сына убитой. В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что задержан «32-летний родственник потерпевших», передает РИА «Новости». Напомним, в региональном ГСУ СК сообщали, что «в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями». Тело убитого ребенка нашли в квартире в Москве 8 марта 2021, 10:47 Текст: Алексей Дегтярев

В московской квартире нашли убитого ребенка, в помещении находится его отец, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова. «По данным следствия, в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти», – пояснила Иванова РИА «Новости». Она пояснила, что, по предварительным данным, в квартире находился отец ребенка, который совершил противоправное деяние. Мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение СК, там проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего ребенка». Ранее в Подмосковье в нашли тела 45-летней женщины и троих малолетних детей с множественными колото-резаными ранениями. В Подмосковье нашли убитыми трех детей и женщину 7 марта 2021, 20:42 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области нашли тела женщины и троих малолетних детей с множественными колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГСУ СК. «В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями», – говорится в сообщении на сайте ведомства. На место выехала следственно-криминалистическая группа из числа сотрудников ГСУ СК Подмосковья. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства убийства. В конце февраля в Воронежской области местная жительница убила двоих детей. По предварительным данным, она задушила восьмилетнего сына и зарезала 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой. Детей без билетов запретили высаживать из общественного транспорта 7 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

В России вступает в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, сообщают информационные агентства. Закон запрещает высаживать из транспорта лиц, не достигших 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон». Володин подчеркнул, что «оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», и напомнил про инцидент в Кировской области, передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, у которой не хватало одного рубля на проезд, в 20-градусный мороз высадили из автобуса, на котором она возвращалась домой с занятий по акробатике. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Также законопроект предполагает изменение порядка контроля и подтверждения оплаты проезда: если сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами без учета региональной специфики, то теперь предлагается субъектам самим решать, в каком порядке будет проходить контроль за оплатой. МИА «Россия сегодня» возмутилось блокировкой новостей со стороны Facebook 7 марта 2021, 23:24 Текст: Антон Антонов

Блокировка новостных материалов со стороны Facebook «является актом цензуры», заявило МИА «Россия сегодня». Агентство подчеркнуло, что блокируются материалы, «основанные на достоверных официальных источниках». По мнению МИА «Россия сегодня», «произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации». Подчеркивается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом. МИА «Россия сегодня» считает неприемлемым то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые «заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ», передает РИА «Новости». Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Глава СПЧ призвал довести до транспортных компаний закон о детях-безбилетниках 9 марта 2021, 15:09 Текст: Алина Назарова

Вступившему в силу 7 марта закону, запрещающему высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, надо дать время заработать, вносить поправки об ужесточении ответственности пока рано, считает глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. «Поскольку закон принят совсем недавно, рано еще делать выводы... Я думаю, что люди просто не знают об этом (законе). Надо довести закон до всех транспортных компаний, это во-первых. Во-вторых, надо посмотреть на прецеденты и, когда будут наказания, может, и кировского случая не хватит, какие-то еще случаи будут. И когда уже будет ясно, что все транспортные компании, все водители и кондукторы, которые там есть, понимают, что там есть такой закон и они нарушают закон, вот тогда можно будет подумать об усилении мер ответственности», – рассказал Фадеев, отвечая на вопрос, хватает ли тех мер, которые есть сейчас в законе. По его словам, необходимо дать закону возможность начать работать – надо начать наказывать, штрафовать компании и тех, кто высадил детей, передает РИА «Новости». «Я надеюсь, что этого будет достаточно. А уж через какое-то время, когда мы посмотрим на практику, можно будет понять, закон работает или же нет. Сейчас не надо спешить, закону всего несколько недель», – пояснил он. Также глава СПЧ поделился, что на месте пассажиров он заплатил бы за билет ребенка. «Там рубля, вроде, не хватило... Некрасиво это, конечно, но никого не хочу осуждать», – заключил он. В России 7 марта вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 25 февраля под Кировым 12-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с занятий по акробатике, высадили из автобуса, поскольку у ребенка не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что был уже поздний вечер, а температура опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как пишет отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон. Против кондуктора возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов 8 марта 2021, 11:25 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вводить регулирующие действия интернет-гигантов меры, заявила официальнйы представитель МИД России Мария Захарова. «Все это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета», – заявила Захарова в интервью РИА «Новости». Она отметила, что Россия давно сталкивается с блокировками аккаунтов российских СМИ, по ее словам, это «просто зачистка информационного пространства». «Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства», – указала дипломат. «Много лет мы предлагаем инициативу в сфере международной информационной безопасности. И сейчас о такой инициативе было объявлено. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь, американских. Потому что все сконцентрировано, в принципе, в большинстве своем именно в США. Потому что это действительно наступление на свободу слова», – сказала Захарова. Также она отметила, что западные интернет-гиганты нередко ведут себя вне правовых рамок, игнорируя законы России, это недопустимо. «Казалось бы, интернет – общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами», – сказала дипломат. Представитель МИД пояснила, что интернет-гиганты «оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются». «Мало того – иногда напрямую нарушают, и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», – подчеркнула Захарова. С этой проблемой сталкивается не только Россия, указала она. «Мы сейчас видели, каким образом аналогичная проблема решается в Австралии. Казалось бы, союзники, часть так называемого западного мейнстрима, коллективного Запада. И при этом проблема взаимодействия средств массовой информации Австралии с интернет-гигантами в виде социальных сетей. То есть схожие проблемы испытывает коллективный Запад и у себя на территории», – добавила дипломат. Схожая ситуация есть во Франции, где подавались иски частных лиц, общественных деятелей к американским интернет-платформам в связи с блокировками. «Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, США практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента США, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно», – заключила Захарова. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ. Telegram могут оштрафовать за отказ удалить данные с призывами к участию в акциях 9 марта 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

Мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 млн рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, соцсети TikTok за аналогичное правонарушение грозит штраф в 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «Роскомнадзор обратился к мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы с делами об административных правонарушений в отношении Telegram и TikTok. В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации). В отношении TikTok – один протокол по аналогичной статье», – сказали в суде. По каждому из протоков компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, передает ТАСС. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов 9 марта 2021, 08:19 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов (робот, который имеет встроенный поисковый механизм), позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. В Роскомнадзоре уверены, что действия владельцев ботов нарушают законодательство о защите персональных данных, а их использование – права субъектов данных, пояснили «Коммерсанту» в ведомстве. Для установления лиц, причастных к распространению конфиденциальных сведений, Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы. Российские власти начали проявлять беспокойство в связи с распространением в Telegram подобных ботов в начале года. Впервые такие сервисы появились несколько лет назад, и сейчас в мессенджере можно найти уже несколько десятков ресурсов, которые агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. По оценке экспертов, годовая маржа подобных ботов может оцениваться в 200 млн рублей. В марте вступил в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. По нему операторы не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из социальных сетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Площадки должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные о них можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Если боты получили данные о людях из закрытых источников и без согласия, их администраторы могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности, говорит партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский. Об уголовной ответственности, уточнил он, может идти речь, если опубликованные данные касаются частной жизни. Штраф в размере 6 тыс. рублей за нарушение правил обработки персональных данных подобные сервисы не испугает, считает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. Блокировка, по ее мнению, тоже может быть неэффективной, поскольку ее несложно обойти. Но формирование механизма уголовной ответственности за подобную деятельность, полагает эксперт, снизит популярность ботов. Названы сроки реализации пилотного проекта по помощникам директоров школ по воспитанию 9 марта 2021, 08:49 Текст: Наталья Ануфриева

Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Кравцов заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что проект продлится год, «сейчас с апреля, по-моему, с весны, начинают уже работать – и год», передает РИА «Новости». Он отметил, что среди ценностей, которые будут прививаться детям в рамках этого проекта, – уважение к старшим, семейные ценности, какой-то идеологической работы не предполагается. Зарплату помощники директоров будут получать из федерального бюджета в рамках проекта «Патриотическое воспитание». Кравцов добавил, что по итогам «пилота» будет проведен опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование. Кроме того, Кравцов коснулся вопроса вакцинации учителей от коронавируса, заявив, что она является добровольной. В министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги прививаются. «Я сам прививку сделал, но каждый сам решает», – добавил Кравцов. По его данным, многие учителям прививаются. Напомним, что 22 января 2021 года дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения. Член комитета Госдумы по образованию и науке Алдар Дамдинов высказал мнение, «что эта должность будет близка к должности пионервожатого в советской школе». Партнерами РДШ в рамках реализации программы станут МДЦ «Артек», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Очная часть программы обучения пройдет непосредственно в «Артеке», где в ходе занятий участники программы смогут узнать многие традиционные и современные форматы воспитательной деятельности детского лагеря, которые с успехом можно использовать в условиях школы.