Президент Сирии Асад заболел коронавирусом ЕК назвала сроки презентации проекта ковид-паспортов 8 марта 2021, 15:46

Еврокомиссия (ЕК) представит первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, решение же об их практическом применении будет приниматься позднее, сообщил представитель ЕК Эрик Мамер. «17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС», – передает слова Мамера ТАСС. Ранее сообщалось, что паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса могут вызвать угрозу срыва туристического сезона в 2021 году. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС.

Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте 7 марта 2021, 17:03

Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о том, что она постоянно ощущает неприятные запахи после перенесенной болезни, сообщает издание Mirror. Репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит переболела коронавирусом в декабре 2020 года, после выздоровления она заметила, что чувствует неприятные запахи. Долгое время девушка думала, что источник запаха находится в квартире, но позднее она заметила, что чувствует запах в супермаркете и на улице, передает сообщает РИА «Новости». Журналистка поняла, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после коронавируса. И даже спустя три месяца обычный запах вернулся к ней не до конца. Она описала неприятный запах «как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами». Ранее врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом. Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков» 7 марта 2021, 17:28

Текст: Елена Мирошниченко

Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса. «Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении. «Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк. Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель». «Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка. «Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V» 8 марта 2021, 10:20

Текст: Алексей Дегтярев

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна. «В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков. Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича. Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро 8 марта 2021, 04:26

Текст: Антон Антонов

ЕС грозит потеря около 100 млрд евро инвестиций из-за провала вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщило агентство Bloomberg. Как указывает Bloomberg, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность крупнейших мировых инвесторов, так как медленные темпы возобновления работы бизнеса могут подорвать возобновление экономического роста. Из-за задержки открытия бизнеса в один-два месяца ЕС может потерять 50–100 млрд евро прибыли. Европейские инвестиционные фонды на протяжении трех недель фиксируют отток капиталов, передает ТАСС. Bloomberg, комментируя темпы вакцинации, отмечает, что ЕС использует восемь доз вакцины на 100 человек населения, тогда как США – 33, а Великобритания – 25. Агентство связывает отставание ЕС с политическими спорами, нарушениями поставок, бюрократией и недоверием общества. Bloomberg полагает, что ЕС может реализовать задуманную стратегию и вакцинировать 75% взрослого населения до осени, но это грозит потерей уже второго туристического сезона. Напомним, на фоне пассивности и крючкотворства европейских бюрократов правительства стран ЕС начали напрямую закупать у России вакцину «Спутник V», используя специальные лазейки в европейском законодательстве. Берлин счел изменение политики России в ближайшее время маловероятным 8 марта 2021, 01:28

Текст: Антон Антонов

Фундаментальное изменение внешней политики России в ближайшей перспективе представляется маловероятным, заявили власти Германии. Financial Times приводит содержание неформального документа без даты и подписи – такие документы обычно используются странами ЕС для ознакомления других членов сообщества с потенциально спорными инициативами. В данном случае Германия предлагает провести консультации ЕС и США по теме России, а также учредить фонд для финансирования проектов неправительственных организаций, осуществляемых в России, странах программы «Восточное партнерство» и самом ЕС. Предлагается сформулировать «детальную стратегию вовлечения России в многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата». В Берлине считают, что Москве надо предложить укреплять партнерство в этой сфере – сейчас она не является для России приоритетной, однако ее актуальность растет, передает ТАСС. В Германии считают, что «регулирование сложных отношений с Россией должно оставаться ключевым направлением политики Евросоюза», которому следует «энергично использовать возможности подталкивать Россию к тому, чтобы брать на себя больше ответственности» в вопросах «безопасности, разрешения конфликтов, климата, охраны окружающей среды, здравоохранения, торговли и миграции». Берлин подчеркнул, что ЕС необходимы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. С Москвой можно сотрудничать в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, решении экологических проблем, в сферах водородной энергетики и цифровизации, а также по линии Евразийского экономического союза, говорится в документе. Напомним, на прошлой неделе ЕС ввел новые антироссийские санкции. Глава российского государства Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V» 7 марта 2021, 21:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии в конце марта может начаться промышленное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил замминистра здравоохранения страны Дмитрий Чередниченко. «26 февраля выпущена первая партия – 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте имени Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану – 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы», – заявил замглавы ведомства в эфире канала ОНТ, передает БелТА. Он пояснил, что главная задача – насытить белорусский рынок, чтобы вакцинировать население Белоруссии. «Когда появится возможность для экспорта вакцины – будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором», – сказал Чередниченко. Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Этот российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств. Глава ВОЗ оценил инвестиции России в науку 8 марта 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о разговоре с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Гебрейесус сообщил, что разговор был «конструктивный» и касался вопроса «реагирования» на коронавирус, российской вакцины «Спутник V» и «процесса включения в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях». «Я ценю инвестиции России в науку», – приводит его слова РИА «Новости». Гендиректор Всемирной организации здравоохранения сообщил, что стороны также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями. Гебрейесус подчеркнул, что организация «очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере». Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. Изначально на Западе с большим недоверием отнеслись к созданию, тестированию и внедрению «Спутника V», но вакцина быстрыми темпами заняла лидирующие позиции на рынках развивающихся стран. Гвинея получила партию «Спутник V» 7 марта 2021, 18:57 Текст: Алексей Дегтярев

Партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Гвинею, сообщило посольство России в этой африканской стране. «В церемонии передачи российской вакцины принял участие посол России в Гвинее Вадим Разумовский», – цитирует сообщение дипмиссии ТАСС. В аэропорт для встречи груза приехали министр транспорта Мохамед Кейта и генеральный директор Национального агентства санитарной безопасности Сакоба Кейта. «Самолет с партией «Спутника V» приземлился поздно вечером в субботу. Груз доставлен из России», – уточнил представитель посольства. Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств. В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке. Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. В России за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса 8 марта 2021, 11:02 Текст: Алексей Дегтярев

В России за последние сутки зарегистрировали 10 тыс. 253 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. «За последние сутки в России выявлено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах, из них 1 269 (12,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в Telegram-канале оперштаба. Всего в России выявлено 4 млн 333 тыс. 29 случаев инфицирования COVID-19. Также за сутки зарегистрировано 379 летальных исходов. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 89 тыс. 473 человека. За минувшие сутки в России выявили 10 595 новых случаев коронавируса. Мадуро рассказал о самочувствии после «Спутника V» 8 марта 2021, 06:14 Текст: Антон Антонов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что после вакцинации российским «Спутником V» чувствует себя хорошо. Он отметил, что «всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия». Мадуро сообщил, что «почувствовал сонливость» и «небольшое головокружение». После того, как он «отдохнул», президент Венесуэлы «чувствует себя на 100%», передает РИА «Новости». Напомним, Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса. Мадуро поблагодарил Россию за вакцину, сказав «спасибо» по-русски. В Москве пожилым разблокировали транспортные карты 8 марта 2021, 08:31 Текст: Алексей Дегтярев

Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Москве отменили режим самоизоляции, также для этих категорий разблокировали транспортные карты. Режим самоизоляции, сохранявшийся для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, перестал быть обязательным, теперь он носит рекомендательный характер, передает РИА «Новости». С 8 марта пожилые могут пользоваться правом льготного проезда в городском транспорте, разблокированы их транспортные карты. Также перестал быть обязательным перевод на удаленку пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями, дистанционная работа теперь носит рекомендательный характер. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Власти Москвы заявили о готовности к росту числа коронавирусных больных 8 марта 2021, 11:31 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве возможно увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, но столица готова к такому развитию событий, заявила заммэр города Анастасия Ракова. «Я сказала, что мы вообще не строим прогнозы ни на первую, ни на вторую, ни на третью волну. Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же [как в 2020 году]», – заявила Ракова в эфире «России 24», передает ТАСС. Столичные власти создают постоянные резервные мощности и корпуса для лечения разных инфекций при эпидемиях, добавила она. Руководство города систематически замеряет уровень популяционного иммунитета к коронавирусу среди москвичей, отметила заммэра. «В Москве официально переболели, то есть внесены в ковидный регистр более 1 млн человек. По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела антитела G имеют в среднем 42-43% москвичей», – сказала она. Ракова отметила, что правительство Москвы достойно справилось с ситуацией с коронавирусом в 2020 году. Ранее в Москве для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отменили режим самоизоляции и разблокировали транспортные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Песков опроверг связь российских спецслужб с негативными новостями о западных вакцинах 8 марта 2021, 10:30 Текст: Алексей Дегтярев

Россия не имеет отношения к публикациям в СМИ с критическими замечаниями о западных вакцинах против коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин», – сказал Песков Wall Street Journal, передает «Интерфакс». Он отметил, что подобные публикации в «англо-саксонских СМИ» наблюдаются «каждый день, каждый час». В публикации Wall Street Journal сообщается о том, что у Вашингтона есть подозрения в отношении таких публикаций, по мнению одного из сотрудников Госдепа, за ними могут стоять российские спецслужбы. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Педиатр предупредил об опасном осложнении коронавируса у детей 8 марта 2021, 13:38 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция способна вызвать мультисистемное воспаление организма у детей, заявил врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов. «Синдром, похожий на Кавасаки. В России его называют мультисистемным воспалением или Кавасаки-подобным воспалением. Встречается у детей 8-11 лет, перенесших COVID. Происходит, прежде всего, воспаление сердечной мышцы, миокардит. Также начинаются нестабильность кровообращения и шоковые реакции. Смертность более 10%, может около 20%. Показатель высок, так как после заражения счет исчисляется днями», – пояснил Шеянов Ura.ru. По его словам, в российской столице зафиксировали несколько десятков подобных случаев, при этом симптомы проявляются уже через несколько недель после COVID-19. «Болезнь редкая, но нужно знать симптомы и в случае чего бить во все колокола. Если у ребенка уже после COVID сильно повышается температура, присутствует вялость, симптомы интоксикации – нужно срочное обследование. Среди других симптомов – фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит и покрасневшие, потрескавшиеся губы. Каждый из этих симптомов – повод срочно обращаться за помощью», – отметил он. Ранее врач рассказывал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом. Президент Сирии Асад заболел коронавирусом 8 марта 2021, 15:35 Текст: Абдулла Шакиров

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского лидера. «Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал инфицирование коронавирусом. Они находятся в стабильно состоянии и будут продолжать работать во время самоизоляции», – говорится в сообщении канцелярии в Twitter, Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».