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Названы сроки появления ковид-паспортов в ЕС
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Паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ сообщества.
В нем говорится, что Еврокомиссия работает «над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов». При этом отмечается, что техническая работа по созданию такой платформы может занять от двух до четырех месяцев, передает ТАСС.
По данным агентства, ЕК просит страны-члены ЕС представить замечания по этому вопросу до публикации законопроекта о паспортах вакцинации в конце марта. Кроме того, странам предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19, поскольку пока неясно, как долго человек, перенесший болезнь, обладает иммунитетом и будет ли его организм так же устойчив к новым вариантам коронавируса.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила недавнее решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС.
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ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
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Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости».
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
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Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Швеция начала переговоры с российским поставщиком вакцины от COVID
Координатор вакцинации против коронавируса в Швеции Рикард Бергстрем провел встречу с представителем российского производителя вакцины против коронавируса, еще одна встреча запланирована на 3 марта.
Бергстрем заявил телеканалу ТВ4, что у него «есть мандат от правительства на переговоры с другими (поставщиками)», он «встречался с российским производителем на прошлой неделе, и завтра снова будет встреча», передает ТАСС.
«И Швеция, и Еврокомиссия готовы поговорить с любым, кому есть что предложить. Но основное направление – делать это через ЕС», – добавил он.
В данный момент парламентское большинство требует, чтобы Швеция закупала вакцины и вне соглашений с ЕС. Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в интервью агентству ТТ заявил о разочаровании «тем, что все идет слишком медленно».
Он рассчитывает, что в среду на обсуждении этого вопроса в комитете по социальным делам его партию поддержат «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» и Левая партия.
Вакцинация в Швеции началась 27 декабря. Правительство страны планирует провести ее среди всего взрослого населения в течение первой половины 2021 года.
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 669 113. Число умерших пациентов составляет 12 882.
Ранее Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС. Также чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V».
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
Привившиеся от COVID столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты
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«К нам идет огромное количество обращений столичных пенсионеров, что им не активируют социальную карту», – рассказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Данная карта дает право бесплатного проезда в общественном транспорте.
В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через 14 дней после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Карта, по словам главы города, должна была активироваться автоматически. Однако пенсионеры жалуются, что после вакцинации и прошедшего двухнедельного периода после нее, их карты не разблокированы.
«К нам идет огромное количество обращений пенсионеров Москвы, что им не активируют социальную карту. Да, во многих регионах вообще нет у пенсионеров права бесплатного проезда, как у жителей столицы. Тем не менее, такие права у москвичей есть, поэтому это неправильно, что правительство Москвы не говорит точно, что и когда заработает», – говорит Пискунова.
Она подчеркивает, что бесплатный проезд для пенсионеров был организован не случайно. Город очень большой, поэтому и до поликлиник, и до магазинов пожилые люди часто дойти сами не могут, поэтому приходится пользоваться общественным транспортом, стоимость билета на который является существенной тратой для человека на пенсии.
«Есть портал «Активный гражданин». Мы советуем нашим пенсионерам обращаться туда с вопросами, чтобы отстоять свои права. Я предполагаю, что когда наберется критическая масса, тогда и проблема как-то решится. Либо наступит дачный период, когда в массовом порядке люди соберутся на свои дачные участки, потому что их необходимо будет обрабатывать, и увеличится число жалоб», – подытожила собеседник.
В свою очередь, член комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Павел Данилин порекомендовал пенсионерам, прошедшим вакцинацию и столкнувшимся с подобными проблемами, позвонить на «Горячую линию» проекта «Карта москвича».
Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения.
Выявленный в Италии штамм коронавируса обеспокоил вирусологов
В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам, сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.
Карузо сообщил, что «впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», передает RT со ссылкой на ANSA.
Сообщается, что это якобы нигерийский штамм коронавируса.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце 2020 года.
В Великобритании оштрафовали женщин, решивших покрасить волосы на парковке в карантин
Полиция Южного Уэльса оштрафовала более 370 человек за нарушение карантинных мер, в число которых попали три женщины из города Суонси, которые собрались на автомобильной парковке, чтобы покрасить волосы.
«Протестующие, участники вечеринок и люди, гуляющие компаниями по достопримечательностям Южного Уэльса, были в числе тех более чем 370 человек, которым полиция в минувшие выходные выписала штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Хорошая погода стала причиной того, что многие отправились на пляжи и в парки, а также собирались выпивать на свежем воздухе. Как и в прежние недели полицейские пресекли множество домашних вечеринок», – сообщает РИА «Новости».
Многих нарушителей поймали на поездках без необходимости к морю и в приморские города. На одной из автопарковок в пригороде Суонси были обнаружены три женщины, они собрались, чтобы покрасить друг другу волосы. Еще четыре человека были обнаружены полицией в пабе в поселке Лландафф.
«Мы знаем, что люди крайне тяжело переживают эти месяцы, мы можем понять то, что им необходимо сменить обстановку. Реальность такова, что коронавирус все еще является для всех нас угрозой, и по всему Уэльсу установлены карантинные ограничения четвертого (самого высокого) уровня», – заявил глава региональной полиции Энди Валентайна.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации
Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации может быть в том случае, если иммунологический ответ у человека запаздывает, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов заявил в эфире Первого канала, объясняя недостаточное количество антител после вакцинации, что «это говорит о том, что иммунологическая активность иная», передает РИА «Новости».
«Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», – пояснил он.
У организма, как отметил эксперт, остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, как избежать третьей волны коронавируса.
Роспотребнадзор заявил о продолжении первой волны коронавируса
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Россия еще не закончила проходить через первую волну коронавируса, в данный момент в стране наблюдается стадия стабилизации ситуации с распространением инфекции, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», – сказал Горелов в эфире Первого канала.
По его словам, Россия переживала осенне-весенние подъемы заболеваемости, а сейчас находится в стадии стабилизации. Россияне все еще переживают первую волну коронавируса, уверен он.
Также он добавил, что у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе. «Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса – болел ты или не болел. Весной я говорил это, основываясь на том, что хотелось бы, чтобы больше лиц, которые не встретились с COVID, получили вакцинацию», – пояснил Горелов.
За минувшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Постпред России при ЕС спрогнозировал ответ на антироссийские санкции
Россия ответит на очередные санкции со стороны ЕС, а объяснить политическую привязку новых ограничений к Навальному очень трудно, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Я думаю, что постепенно все-таки здесь в Европе, по крайней мере, приходит осознание того, что ресурс вот этот санкционный, так называемый, он уже практически исчерпан, потому что результата от этих односторонних рестрикций практически нет, если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы и, я могу заверить, что будут иметь место и сейчас», - сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что вопрос об ответе на санкции будет решаться на политическом уровне в Москве.
Чижов также добавил, что политическая привязка россиян, которые попали в новый ограничительный список ЕС, к российскому блогеру Алексею Навальному логически труднообъяснима
«Насчет мягкости или жесткости, я думаю, это вопрос не принципиальный, а принципиален сам факт появления подобного списка, подобной мотивировки, которая, надо сказать, для любого неангажированного специалиста и юриста будет выглядеть достаточно странно. Я уж не говорю о том, что четырех достойнейших представителей, руководителей российских силовых структур связывают с человеком по фамилии Навальный, это явно политическая такая привязка, которая логически труднообъяснима», – цитирует Чижова ТАСС.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем
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Евросоюз и США введением санкций против России пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
«Одна из частей всей этой кампании – отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», – сказала дипломат, передает ТАСС.
Так, по ее словам, в ЕС эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса. «Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы», – добавила Захарова.
Она также выразила мнение, что за партнерством ЕС и США не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии. «Вот это такой квазисоюз с ЕС, такое квазипартнерство, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», – сказала она, отметив, что обе стороны при этом нарушают свои международные обязательства.
По словам Захаровой, США стремятся создать некий образ борца за справедливость в сфере химического разоружения. «Как дополнительный элемент вклада в его (образ) многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции (по безопасности), которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС», – добавила дипломат.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
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Зеленский привился от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими силовиками в Донбассе привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca.
«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», – написал Зеленский в Twitter.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
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Вашингтон продублировал санкции против Чепиги и Мишкина
США добавили в санкции по Алексею Навальному против России российских граждан Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, против них уже действуют санкции по делу Скрипалей.
«Сегодня госдепартамент внес в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций по... исполнительному указу 13382 за участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки», – цитирует сообщение американского минфина РИА «Новости».
Отмечается, что санкции вводятся параллельно с ЕС, формально режим санкций против указанных лиц не изменился.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию. Позже были названы имена подозреваемых: ими якобы являются Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин).
Немецкий экспорт в Британию сократился на 30% из-за Brexit
Объем немецкого экспорта в Великобританию в январе рухнул по сравнению с декабрем почти на 30% из-за последствий, связанных с завершением процедуры Brexit, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.
Уже в прошлом году немецкий экспорт в Соединенное Королевство сократился на фоне пандемии коронавируса на 15,5% до 66,9 млрд евро. Это был самый крупный обвал со времен финансового и экономического кризиса 2009 года.
«С 2016 года – года проведения референдума о выходе из состава ЕС – объем экспорта из ФРГ в Великобританию стабильно сокращался», – констатировали статистики. В 2015 году Германия экспортировала в Британию товаров на 89 млрд евро, передает Deutsche Welle.
Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Это приводит к дополнительной таможенной бюрократии, проблемам в сфере логистики и юридическим неясностям. По оценкам Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии, одни только дополнительные таможенные формальности обойдутся немецким компаниям почти в 400 млн евро в год.
Лавров: Введение в ЕС ковид-паспортов противоречит принципу добровольности
Введение «ковидных паспортов» на территории Евросоюза означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен «ковидный паспорт», то это будет противоречить принципу добровольности. Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь», – заявил министр, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев. При этом президент Сербии осудил идею ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID-19.
Кремль пообещал отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС.
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