Названы сроки появления ковид-паспортов в ЕС

Паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ сообщества.

В нем говорится, что Еврокомиссия работает «над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов». При этом отмечается, что техническая работа по созданию такой платформы может занять от двух до четырех месяцев, передает ТАСС.

По данным агентства, ЕК просит страны-члены ЕС представить замечания по этому вопросу до публикации законопроекта о паспортах вакцинации в конце марта. Кроме того, странам предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19, поскольку пока неясно, как долго человек, перенесший болезнь, обладает иммунитетом и будет ли его организм так же устойчив к новым вариантам коронавируса.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила недавнее решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС.

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