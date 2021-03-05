Лукашенко сказал, что лучше, чем хоккей

Президент Белоруссии во время общения с работниками мотовелозавода рассказал о своем увлечении велоспортом и пояснил, чем он лучше хоккея и футбола.

По словам главы республики, велосипеды он любит с детства и катается до сих пор, особенно, когда погода не позволяет бегать на лыжероллерах. «Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Хотя у меня один есть», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Президент признался, что предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами, он призвал производить такие модели и в Белоруссии.

«Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед – это для здоровья самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что на велосипедах тренируются также его дети. «Вот я им и раздаю эти велосипеды. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне его подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш», – рассказал глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию в командных видах спорта, заявив, что государство тратит на их развитие немалые деньги, а отдачи нет.