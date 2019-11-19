Лукашенко раскритиковал командный спорт в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию в командных видах спорта, заявив, что государство тратит на их развитие немалые деньги, а отдачи нет, передает пресс-служба политика.

Лукашенко заявил на Олимпийском собрании НОК Белоруссии в Минске, что для игровых командных видов спорта в стране «созданы прекрасные условия, тратятся немалые средства», однако «отдачи нет, нет результата», присутствуют лишь обещания, передает РИА «Новости».

Белорусский лидер отметил, что «в отдельных видах даже тенденций к прогрессу не наблюдается, практически ничего не слышно о волейболистах и ватерполистах».

Он выразил уверенность, что даже с титулованными соперниками «надо бороться, а не выходить в развалочку метать, прыгать, бегать, забрасывать шайбы и забивать голы».

Лукашенко отметил также, что в Белоруссии есть талантливые спортсмены и тренеры, и уже пора действовать, серьезным образом подготавливать команды, а не рассчитывать на некие перспективы, о которых говорят многие годы.

«В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать –бегайте. Два раза обежите канадца, американца или россиянина – не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же», – заметил президент.

Лукашенко заявил, что если «будет результат – будем работать (с тренерами и спортсменами), не будет – ребята, надо давать дорогу другим».

Указывается, что в ходе встречи от одного из выступающих прозвучало, что белорусские команды дают бой серьезным соперникам.

«Мы все время даем бой. А результат этого боя – поражение... (гендиректор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий) Басков тоже в последней игре дал бой: пять секунд не смогли выдержать, удержать счет, пропустив позорную шайбу», – отреагировал президент.

Он заявил также, что государством сделано немало для спорта.

«Нашим тренировочным базам, аренам, условиям подготовки завидуют многие страны», – подчеркнул глава государства, обратив внимание, что спортивные объекты несут большую социальную нагрузку, так как атлеты там тренируются бесплатно, за государственный счет.

По мнению Лукашенко, успешным спортсменам, которые добились высот и заработали деньги, тоже нужно вносить вклад в развитие белорусского спорта и помогать другим, молодым атлетам - например, покупать инвентарь.

Президент подчеркнул, что в Белоруссии вопросами спорта занимаются на различных уровнях: и в федерациях, и в правительстве. В спортивной жизни страны, на его взгляд, существуют две проблемы – неорганизованность и безответственность.

Ранее Лукашенко захотел провести совместную с Россией или Украиной Олимпиаду.