США повысили награду за данные о киргизском криминальном авторитете в пять раз

Российские дипломаты обвинили Лондон в намеренной порче отношений с Москвой

Власти Соединенного Королевства продолжают использовать инцидент со Скрипалями для «намеренной порчи» отношений с Москвой, при этом обвинение в применении химического оружия на территории Британии до сих пор не подкреплено фактами, говорится в комментарии российского посольства в Лондоне.

«Британское правительство продолжает использовать этот инцидент исключительно в политических целях. Абсолютно беспочвенные обвинения в адрес России стали в околовластных кругах чем-то обыденным и даже общепринятым. Речь идет о злонамеренной порче отношений с нашей страной. Многочисленные слухи и домыслы, запущенные в информационное пространство под вывеской «инцидента в Солсбери», будто бы заменяют собой официальную позицию Лондона», – говорится в комментарии дипмиссии, передает РИА «Новости».

Посольство констатирует, что спустя три года после инцидента о произошедшем по-прежнему известно немного, а обвинение в применении химического оружия на территории Соединенного Королевства до сих пор не подкреплено ни фактами, ни доказательствами.

«Отказ британских властей задействовать доступные правовые механизмы, раскрыть конкретные обстоятельства инцидента и результаты расследования с наибольшей вероятностью свидетельствует о шаткости и неубедительности их версии случившегося в Солсбери. Другого объяснения мы не видим», – отмечает посольство.

Дипломаты напомнили, что в распоряжении посольства по-прежнему нет каких-либо внятных официальных данных о местонахождении и самочувствии Сергея и Юлии Скрипалей, которые являются российскими гражданами.

«Нам, как и британской общественности, предлагаются всплывающие в СМИ «вбросы» о том, что эти люди «живы и находятся в безопасном месте». Это российские граждане. Непредоставление сведений о них является нарушением обязательств Лондона по международным и двусторонним профильным соглашениям и – шире – общепризнанных норм дипломатических отношений. Наши требования предоставить исчерпывающую информацию и консульский доступ к Сергею и Юлии Скрипалям остаются в силе», – заявили в посольстве.

Дипломаты привели параллели между инцидентом со Скрипалями и инцидентом с блогером Алексеем Навальным, а также с так называемым делом Литвиненко. «И еще один момент. Появляющиеся в СМИ сообщения о планах провести коронерское расследование в отношении смерти в Эймсбери Дон Стерджес дают основания предполагать, что британская правовая машина готова повторить сценарий «дела Литвиненко»: подменить открытое разбирательство квазисудебным процессом, выводы которого лягут в основу дальнейшего политического давления на Россию. Это не пойдет на пользу российско-британским отношениям и интересам граждан двух стран», – заключили в посольстве.

В декабре племянница Скрипаля Виктория сообщила, что разговаривала с двоюродной сестрой Юлией. Та рассказала, что ее отец находится под наблюдением медиков, но возобновил занятия спортом, в частности, поднимает штангу. Племянница Скрипаля также говорила, что ее дядя все еще живет в Великобритании, чувствует себя нормально и возможно в будущем посетит Россию. В то же время Скрипаль не связывался с семьей после известия о смерти матери.

Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.