Рыболовный траулер с людьми перевернулся под Петербургом

На судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области перевернулся рыболовный траулер «Скорпион», в момент происшествия на судне находились люди, сообщили в экстренных службах.

Сигнал о том, что на площадке завода перевернулся траулер, поступил в 15.15 мск. Как только судно начало заваливаться на бок, рабочие покинули его, однако позже стало известно, что не хватает двух человек – мужчины и женщины. Сейчас их ищут спасатели. Кроме того, еще двое были госпитализированы с переломами ребер, передает портал 47news.

По информации регионального управления МЧС, сейчас на месте происшествия работает водолазная группа, также прибыли представители администрации Отрадного и следователи. Информацию о происшествии подтвердили и представители завода, при этом они не смогли уточнить, было ли судно на ремонте или проходило испытания.

Между тем проверки после инцидента начали Северо-Западное следственное управление на транспорте СК и Северо-Западная транспортная прокуратура. «По поручению северо-западного транспортного прокурора организована проверка по факту происшествия на судоремонтном заводе в Ленинградской области», – передает ТАСС сообщение представителя прокуратуры.

«Скорпион» – головной средний рыболовный морозильный траулер проекта 1701, первое из двух судов, строящихся по заказу группы компаний «ФЭСТ».

В прошлый четверг российский траулер «Мелкарт», длина которого составляет 53 метра, опрокинулся у причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе.