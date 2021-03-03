В Чехии миллиардер привился от COVID, выдав себя за медработника

Чешский миллиардер и председатель политической партии «Гражданский демократический альянс» Павел Сегнал в начале недели сделал прививку от коронавируса в одной из пражских больниц, представившись медработником, которым на самом деле не является, сообщил новостной портал Чехии «Сэзнам справы».

«Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик», – прокомментировал новость директор пражской больницы «На Буловце» Ян Квачек. По его словам, Сегнал смог вакцинироваться, так как предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник, хотя на самом деле является только владельцем этого медицинского учреждения и не принадлежит к категории медперсонала, передает ТАСС.

Бизнесмен обосновал свое право на вакцинацию без очереди тем, что находится в контакте со своими работниками, которые попросили его сделать прививку.

Павел Сегнал является владельцем чешского холдинга SPGroup, в который входят около 50 компаний, задействованных в сферах промышленности, страхования, торговли ценными бумагами, недвижимостью, услуг и девелоперской деятельности. В 2020 году журнал Forbes признал 65-летнего Сегнала одним из богатейших граждан республики с состоянием в 3,6 млрд крон (свыше 156 млн долларов).

В Чехии с этой недели начался второй этап вакцинации от коронавируса, и дефицитная вакцина предназначена в первую очередь для людей старше 70 лет, учителей и медработников.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».