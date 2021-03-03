Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России

Эксперт объяснил заявление США о нежелании перезагрузки отношений с Россией

Заявление Вашингтона о нежелании перезагрузки отношений с Россией – сигнал главы американского государства Джо Байдена своим внутренним оппонентам, что он не отходит от занятой им жесткой линии в отношении Москвы, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он отметил, что Белый дом недавно пошел на продление договора СНВ-3, из-за чего у оппонентов новой американской администрации может сложиться впечатление, что Байден проявляет мягкость по отношению к России. Поэтому сейчас президент США стремится подстраховаться и продемонстрировать, что он придерживается жесткой политики в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что это надо рассматривать как определенный сигнал внутренним оппонентам Байдена и также сигнал союзникам США о том, что Байден от своей принципиальной линии в отношении России не отходит и будет эту линию продолжать и дальше, что не исключает конкретных договорённостей, которые соответствуют американским интересам. Конечно, он в том числе апеллирует и к российскому руководству, подтверждая свою позицию, которую он излагал еще во время предвыборной кампании. Но главное, показать политическому истеблишменту, своим сторонникам и противникам что Байден – это не тот политик, который, придя к власти, может забыть о своих обещаниях», – сказал Кортунов.

Что касается введения США антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, то это уже стало рутиной, уверен Кортунов. «Решение предсказуемое. Особенно после того, как было принято решение ЕС о санкциях, США должны были поддержать и в идеале даже развить. Наверное, это примерно то, чего ожидали. Конечно, это реакция более сильная, чем реакция ЕС, но, с другой стороны, не секторальные санкции, это то, к чему наша страна должна была подготовиться», – отметил он.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой.

Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.