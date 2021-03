Путин поздравил сотрудников Росгвардии с пятилетием ведомства Путин поздравил российских евреев с праздником Песах 27 марта 2021, 10:20 Текст: Вера Басилая

Президент России поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив важность и работу еврейских организаций, направленную на поддержание мира и согласия в общества, сообщила пресс-служба Кремля. «Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. По словам Путина, еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. «Самого искреннего уважения заслуживает их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей», – отметил президент.

Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги 26 марта 2021, 15:57 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике. «Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости». Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось. На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека. Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 13:06

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай якобы ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», – заявил сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом. «Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», – заявил он. В то же время Песков отметил, что Москва высоко ценит доверительный диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия. «Первое: мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога. Второе: президенты, действительно, очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы. Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться», – сказал Песков. Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина» 26 марта 2021, 13:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок. «Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать – там очень холодно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга. На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это «позитивно». «Пример президента – он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», - добавил представитель Кремля. Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей. Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей. Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области 26 марта 2021, 20:07

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. «В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент после опубликования указа провел встречу по видеосвязи с Мельниченко. «Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?», – обратился Путин к врио губернатора. «Я внутренне готов, тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи», – ответил он. «Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», – сказал Мельниченко. «Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области», – добавил глава государства. Он пожелал Мельниченко успехов. Мельниченко в 1997 году закончил Пензенский государственный педагогический институт имени Белинского по специальности «Учитель истории и социально-политических дисциплин». В 2009 году окончил Пензенский госуниверситет по юридической специальности. В 2015 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2020 году – орденом Дружбы. Кандидат исторических наук, ранее занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе; депутат Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. В 2017 году был наделен полномочиями сенатора от Пензенской области, срок окончания полномочий – сентябрь 2022 года. Мельниченко является выпускником второго потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Во вторник президент Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября. Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей. Путин поздравил российских фигуристов с победой на ЧМ в Швеции 26 марта 2021, 20:48 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме. «Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал, открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И, конечно, особые слова признательности вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Мишина и Галлямов в четверг завоевали золотые медали, получив за свой произвольный прокат 151,80 балла и в сумме набрав 227,59 очка. Они стали первыми российскими чемпионами мира в парном катании за восемь лет, передает РИА «Новости». Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. Награждение Мишиной и Галлямова золотыми медалями проходило под фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром. Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года» 26 марта 2021, 16:39 Конкурс «Учитель года» можно сделать в форме реалити-шоу, чтобы он оставался в информационной повестке, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». На совещании участник конкурса «Учитель будущего», директор школы во Владивостоке Максим Кильчевский обратился к главе государства с просьбой поддержать расширение конкурса и добавить номинацию для управленцев-директоров и их заместителей, передает РИА «Новости». «Я хочу вас поздравить с вашим карьерным ростом, 27 лет, вы совсем молодой человек еще и уже такой бюрократ большой, карьерюга можно сказать. А если серьезно, то это, конечно, хороший очень старт жизненный», – сказал ему Путин. Глава государства пояснил, что хотел бы изменить конкурс «Учитель года», он пояснил, что его можно было бы проводить как реалити-шоу в течение года. Кроме того, президент поддержал идею Кильчевского по расширению конкурса. «Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года, а то один раз как лампочка сверкнула, как звезда. Пум и все. И об этом никто не видит, ничего не слышит. Надо делать это на постоянной основе. Я уже вот в администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», – сказал Путин. Он поинтересовался материальным состоянием и оборудованием школы, которой руководит Кильчевский. Тот сообщил, что у школы есть все, что нужно, ремонт в учреждении проводится. «Молодец, Максим, ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутки, я серьезно говорю. И тем не менее, я попрошу губернатора и попрошу правительство, министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вас как молодого руководителя, и вашу школу», – отметил глава государства. Также на заседании набсовета Путин пообщался с исполнительницей народных песен из Благовещенска Елизаветой Долженковой. В 2020 году она выступила в Артеке, и глава государства признался, что был очень тронут, и «обнял и расцеловал» бы ее, если бы она была не на сцене, а рядом с ним. Девушка, рассказавшая о своих творческих достижениях, напомнила президенту о его словах. «Действительно, у меня такой порыв был, вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу пожелать вам успеха от души, искренне», – сказал Путин. Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина 26 марта 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google исправила неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе компании. Ранее телеканал RT сообщил, что фразу Biden changed for bad платформа Google переводит как «Байден изменился к лучшему», а аналогичное предложение с именем президента России Putin changed for bad как «Путин изменился в худшую сторону». «Некорректный перевод исправили», - сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». В декабре пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент»), то сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Позднее эту неточность также исправили. Как тогда пояснили в компании, такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета. Путин оценил систему здравоохранения в России 26 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Российская система здравоохранения отвечает уровню сегодняшнего дня, на это указывают высокие результаты в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин. «Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID. ... Средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня», – цитирует РИА «Новости» Путина. Глава государства отметил, что во многих зарубежных странах, которые претендуют на звание государств с развитыми системами здравоохранения, нет подобного результата. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения справляется с уровнем госпитализации пациентов с коронавирусом в столице. В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. Дочери Путина привились от коронавируса отечественной вакциной 26 марта 2021, 13:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Дочери президента Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент России заявлял, что его дочь стала добровольцем и сделала прививку от коронавируса. «Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, привились ли от коронавируса близкие президента, прежде всего, его дочери. «Разумеется», – добавил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, была ли вакцина, которой привились дочери президента, отечественной. По словам Пескова, Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. «Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», – рассказал Песков, отвечая на вопрос, как чувствует себя президент после прививки. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. На этой неделе Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Накануне Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. Путин и Пашинян отметили в разговоре стабилизацию в Карабахе 26 марта 2021, 18:37 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, которая оценена как спокойная, сообщает пресс-служба Кремля. «По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Сообщается, что также проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Ранее армянский парламент проголосовал за отмену военного положения, введенного в республике в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Путин заявил о важности развития сотрудничества в сфере информбезопасности 26 марта 2021, 18:55 Текст: Вера Басилая

России необходимо в приоритетном порядке развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза. Путин в пятницу провел заседание Совета безопасности России, участники которого рассмотрели проект основ государственной политики в сфере международной информационной безопасности. «Конечно же, очень важно в приоритетном порядке развивать диалог по названным вопросам с нашими ближайшими партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее Путин призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью, поскольку в информационном пространстве существует множество разных потенциальных угроз глобальной безопасности и суверенитета отдельных стран. Путин поручил упростить получение гражданства победителями «России – страны возможностей» 26 марта 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей». «Первое, что нужно сделать, это, конечно, решить эти формальности с видом на жительство, с гражданством», – сказал он, выступая на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», передает ТАСС. «Поэтому, скажем, для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей – гражданство. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение», – отметил Путин, обращаясь к участнице конкурса из Латвии, которая подняла соответствующий вопрос. Ранее Путин заявил, что в рамках платформы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» успешно реализуются социальные лифты. Тем временем гендиректор организации Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета заявил, что проекты АНО «Россия – страна возможностей» собрали менее чем за три года более 5 млн человек. Путин поддержал идею о развитии ипподромов в России 26 марта 2021, 18:29 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал идею развития ипподромов в России делом интересным и важным, и обещал ее поддержать. На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» коммерческий директор Краснодарского края, финалист первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Юлия Олейник попросила президента обратить внимание на развитие ипподромов в стране. «Моя мечта – вернуть скачкам былую популярность, восстановить утраченные традиции и тем самым повысить привлекательность России для туристов со всего мира. Именно с этой идеей комплексного развития отрасли, развития Краснодарского ипподрома и всех ипподромов России, я пришла на конкурс «Мастера гостеприимства». И зная вашу любовь и трепетное отношение к лошадям, я хочу попросить вас: от себя лично, и от всех, кто причастен к лошадям, чтобы вы обратили на нас внимание, чтобы все ипподромы России могли развиваться, чтобы конная отрасль работала как единая система, где будут учтены интересы и государства, и людей», – попросила Олейник Путина, говорится в сообщении на сайте АНО «Россия – страна возможностей». «Мы с Сергеем Семеновичем (прим. – Собяниным, мэром Москвы) поговорим, чтобы конкуренция была с кубанскими скакунами. Это действительно все очень важно и интересно, красиво. Будем поддерживать. Сейчас в принципе это достаточно широко известно: дети с определенными проблемами со здоровьем, когда общаются с животными, с лошадьми в данном случае – это со всех сторон благотворно на них сказывается. Дело интересное, важное. И действительно я тоже люблю лошадей», – заявил глава государства. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент России Владимир Путин. В среду, 24 марта, за подписью Президента России был опубликован новый указ, согласно которому в Наблюдательный совет АНО вошли еще 5 членов. Всего в составе Совета теперь 14 человек. Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» создана Указом Президента РФ в мае 2018 года. Еe задача – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов. Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» начала работу образовательная площадка в Солнечногорске – Мастерская управления «Сенеж». За время работы «Сенежа» обучение по программам прошли более 27 тысяч человек. Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Путин поддержал идею проведения форума для разработчиков искусственного интеллекта 26 марта 2021, 19:26 Президент России Владимир Путин поддержал идею магистранта НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга, победителя всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольги Лавриченко о проведении серии хакатонов и образовательных лекций для разработчиков проектов в сфере искусственного интеллекта на базе платформы АНО «Россия – страна возможностей». Лавриченко предложила президенту поддержать инициативу развития и популяризации проектов в области искусственного интеллекта, провести хакатоны по этому направлению, а также запустить курс лекций для формирования высококвалифицированного кадрового резерва, сообщается в пресс-релизе, постпившем в реакцию газеты ВЗГЛЯД. «Меня удивляет и расстраивает, что многие математики и программисты уезжают из России. Нас легко заинтересовать – достаточно дать нам амбициозный проект. Таким проектом может стать искусственный интеллект. Хакатоны дают возможность начинающим специалистам проявить себя. Хочу, что бы во всем мире изучали русский язык, чтобы узнавать новое об искусственном интеллекте», – предложила девушка. «Искусственный интеллект – особое направление в нашей работе. Вы наверняка знаете, как и я много раз об этом говорил, правительство постоянно поддерживает направление развития. И не только поддерживает теоретически – у нас целая программа по развитию искусственного интеллекта. Надеюсь, наши компании поддержат. Направление развивается очень активно, уверен, что так и будет в ближайшем будущем», – ответил Путин. Глава государства добавил, что более 130 российских специалистов входят в высший мировой рейтинг, но при этом стране «есть куда стремиться». Продолжая разговор, Лавриченко также сказала, что, по ее мнению, кафедрам нужно «немного бизнеса». «Потому что на кафедрах, вот я заканчивала прикладную математику, очень много хороших ребят, и мы как бы не уходим ни в какую коммерцию. Но нет баланса бизнеса и образования», – сообщила она. Президент в свою очередь отметил, что Минобрнауки должен «связать этих специалистов, которых готовят по соответствующим кафедрам, с реальной жизнью, с потребностями компаний, государства», на что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заверил, что ведомство обязательно проработает этот вопрос. «Есть соответствующее поручение, чтобы специалистов привлекать без лишних преград. Таких кафедр немного, которые занимаются искусственным интеллектом», – добавил министр. Программу сотрудничества с вузами рассматривает и ПАО «СберБанк», сообщил председатель правления компании Герман Греф. По его словам, сейчас уже утверждены шесть специальностей по 126 направлениям в области развития искусственного интеллекта. Как отметил Греф, здесь существует серьезная проблема «в связке науки, образования и бизнеса», поскольку они «живут в разных углах». «Мы договорились, что каждая из компаний возьмет вузы-партнеры. Будем развивать бизнес-направление и давать реальные бизнес-задачи», – сказал глава Сбербанка. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что «в федеральном проекте «Искусственный интеллект» предусмотрено проведение соревнований по искусственному интеллекту для решения бизнес-задач и социальных проблем». «К 2024 году планируется провести не менее 116 таких соревнований. Из них десять уже в текущем году», – уточнил он. Представительницы команды «Факультет связи» рассказали о своем опыте участия в конкурсе «Цифровой прорыв». Девушки разработали онлайн-платформу по поиску работы для людей с ограниченными возможностями здоровья «Enabled – Дай возможность». Команда сделала упор на проблему трудоустройства: человек заходит, вводит свою профессию, образование, затем вводит свое ограничение по здоровью, возраст и удобный график. Работу платформы высоко оценило жюри. На данный момент платформа не дошла до этапа внедрения, но после небольших доработок может быть запущена в работу, команда продолжает самостоятельно развивать решение. Такие разработки крайне важны для государства и общества в целом, так как помогают решить острые социальные задачи. «В нашем училище всего пять девушек. Когда выбирали тему, у нас не было разногласий: нам очень важно помогать людям. Мы разработали веб-сайт для людей с ограниченными возможностями. Важно, что на таком технологичном конкурсе, как «Цифровой прорыв», ты не только можешь продемонстрировать свои IT-навыки, но и оказать реальную помощь населению, сделать действительно полезный для общества продукт», – отметила капитан команды курсанток Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, финалистка конкурса «Цифровой прорыв Ксения Иванова. «Программирование будет востребовано во всех силовых структурах. Сто процентов – это должно быть востребовано и в Нацгвардии. Без всяких сомнений нужно найти способ применить ваши способности. Хочу пожелать вам успехов в такой интересной и сложной деятельности», – подчеркнул Путин. Путин поддержал запуск четвертого конкурса «Лидеры России» в новом формате 26 марта 2021, 15:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в рамках второго заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал запуск четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», который в этом году пройдет в новом формате. «Владимир Владимирович, уважаемые члены Наблюдательного совета, если можно, тогда мы бы хотели попросить вашего одобрения на то, чтобы уже в конце марта, мы готовы 31 марта, запустить новый, четвертый сезон «Лидеров России» и включить туда новые треки, в том числе «Госуправление», «Международный трек», и у нас еще планируются треки «Бизнес и промышленность», «Культура», «Информационные технологии». Еще мы хотим, если вы поддержите, дать возможность участия в таком упрощенном варианте студентам– в конкурсе «Лидеры России», потому что у нас очень много запросов, ребятам тоже хочется попробовать свои управленческие навыки. Если вы такую отмашку дадите, то мы 31 марта стартуем и объявляем 4 сезон конкурса «Лидеры России», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Конечно, вы правы. Конечно, конечно, так и надо сделать», – ответил Путин, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Как и раньше, конкурс будет состоять из нескольких этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая начнется 31 марта и закроется 26 апреля. Затем стартует дистанционный этап, в рамках которого участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта. Одним из новшеств станет изменение формата оценки тестов. В четвертом конкурсе отсев участников будет проходить после прохождения этапов, а не после каждого теста. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня. В конце лета – начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года. На этапе заявочной кампании конкурса «Лидеры России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники помимо заполнения анкеты должны записать видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. В этом году программа наставничества расширится, и с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация. Ранее Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета заявил, что проекты АНО «Россия – страна возможностей» собрали менее чем за три года более 5 млн человек. Тем временем президент Владимир Путин заявил, что в рамках платформы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» успешно реализуются социальные лифты.