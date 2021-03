Белоруссии отказали в участии в Евровидении В Белоруссии отреагировали на отстранение от участия в Евровидении 26 марта 2021, 23:55 Текст: Антон Никитин

Газпром оценил готовность «Северного потока – 2» 26 марта 2021, 11:30

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике. «Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости». Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось. На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека. Впервые в истории ВМФ три АПЛ одновременно всплыли из-подо льда в Арктике 26 марта 2021, 17:14

Фото: mil.ru

Текст: Абдулла Шакиров

Стало известно о двух подходах США к санкциям против России 26 марта 2021, 08:18

Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В американской администрации сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times. Так, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза в этом вопросе, передает РИА «Новости». Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и «Русала», которые были введены в 2018 году и вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены после «косметической перетасовки» акций российской компании. Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds. Эти санкции должны быть объявлены 2 июня. Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, считает издание. По мнению редакции, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, но не дают таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации. В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального. Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. В российские паспорта решили внести изменения 26 марта 2021, 15:08

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Последняя страница паспорта гражданина России изменится, в частности будет дополнен текст памятки для его владельца, что повысит комфортность правового режима документирования граждан. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящей редакции на последней странице паспорта находится памятка с выноской из положения о паспорте гражданина России. Она называется «Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации». Здесь упоминается, что паспорт – основной документ гражданина страны. Его обязаны иметь все лица с 14 лет, в документ могут вноситься отметки о группе крови, резус-факторе и другие. Законопроект предлагает дополнить страницу напоминаем о личной подписи владельца на второй странице, а также о том, что паспорт, подлежащий замене, действует в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. «Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта», – говорится в пояснительной записке. Уточняется, что это позволит гражданам воспринимать информацию в простом виде, тем самым повысив комфортность правового режима документирования граждан. Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут оформить электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России услугой можно будет воспользоваться не позднее 1 июля 2023 года. Беременную пятиклассницу решили выдать замуж за 23-летнего курьера 26 марта 2021, 10:46 Текст: Евгения Шестак

В Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней. По данным СК, молодого человека обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об интимных отношениях со школьницей стало известно после ее беременности, передает «Вольск.ру». По словам обвиняемого, девочке было 14 лет, когда она вступила с ним в половую связь. После этого она забеременела. Мужчина утверждает, что все произошло «по любви» – и он собирается жениться на девочке. Ребенок должен родиться в сентябре. «Мы любим друг друга, но загс нам не дает официально зарегистрировать брак! Не знаю, что дальше делать. Хоть бери веревку и вешайся! Меня посадят, а за что? Я ее не насиловал, все было по любви и взаимному желанию. Я хочу жить вместе с Любкой и воспитывать ребенка», – рассказал он. Отмечается, что молодой человек закончил коррекционную школу и устроился работать курьером за 12 тыс. рублей в месяц. Девочка, несмотря на свой возраст, учится в пятом классе. «Ее родители хотят, чтобы мы поженились и жили вместе. Я работу официальную присмотрел, чтобы содержать семью», – добавил он. По закону в случае регистрации брака молодого человека освободят от уголовной ответственности. Однако в загсе отказываются принимать их заявление, потому что невесте меньше 16 лет, утверждает обвиняемый. Ранее в Ленобласти учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Эксперт объяснил трудности при разблокировке Суэцкого канала 26 марта 2021, 14:58

Фото: DPA/Picture alliance/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, говоря о процессе разблокировки Суэцкого канала от застрявшего в нем одного из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given. «Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Оно гигантское и к тому же полностью загруженное. Контейнеровоз хоть и не шел полным ходом, но сильная инерция воткнула его в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые», – отметил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. По словам эксперта, беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил собеседник. «В ближайшие несколько суток специалисты будут стараться сделать все возможное, чтобы избежать самого страшного – частичной разгрузки контейнеровоза, потому что на это уйдут многие недели. Поэтому они, раскачивая застрявшее судно взад-вперед, пытаются либо полностью сдернуть его с мели, либо хотя бы приткнуть всем бортом к берегу канала. Это позволит обеспечить пусть частичное и затрудненное, но все же хоть какое-то движение по каналу», – рассказал эксперт. Войтенко убежден, что произошедшее не приведет к расширению Суэцкого канала. «Какой он есть, его хватит с лихвой. Многие суда уже пошли в обход. Мировой экономике сейчас не до расширения канала. Судоходство идет на спад из-за пандемии коронавируса», – резюмировал собеседник. Блокировка Суэцкого канала Блокировка Суэцкого канала севш

Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Китая. «Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», – передает сообщение китайского внешнеполитического ведомства ТАСС. В Китае добавили, что лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию КНР. Также граждане и компании Китая не смогут вести дела с людьми и организациями, попавшими под санкции. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину 26 марта 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Зеленский признал Россию военным противником Украины 26 марта 2021, 08:42 Текст: Алина Назарова

В утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности страны Россия названа военным противником Киева. «На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», – говорится в документе, передает РИА «Новости». В стратегии утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. По мнению составителей документа, проводимая Россией внешняя политика и ее военная стратегия якобы могут привести «к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе». Кроме того, стратегия военной безопасности Украины предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Президент России Владимир Путин отмечал прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Эксперты объяснили решение ЦБ собирать монеты у населения 26 марта 2021, 03:39 Текст: Елизавета Булкина

Банк России вынужден тратить большие средства на чеканку и выпуск в оборот новых металлических денег, поэтому ЦБ предложил собирать монеты у россиян, пояснил доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов. «Нужно либо новые монеты пускать в оборот, чеканить их, либо найти, куда они пропали. Выпуск металлических денег – не очень дешевое мероприятие. Их нужно отчеканить, развести. Многие люди собирают копилки, бутылки с монетами. Необходимо организовать сбор и посмотреть на его итоги», – передает его слова «Звезда». Аналогичного мнения придерживается руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая. По словам эксперта, много монет просто оседает на руках у населения. «А ЦБ приходится нести расходы на изготовление новых монет, которые могут превышать их номинальную стоимость», – передает ее слова Regnum. «Центробанк объясняет этот проект снизившейся возвратностью наличной монеты в обращение – если в 2019 г. в его кассы вернулось около 63% выпущенных в обращение монет, то в 2020 г. всего 46%», – отметила она. Банки и торговые сети, которые заказывают монету для сдачи, не хотят принимать ее от граждан, поскольку не желают тратиться на ее пересчет и инкассацию. «Монеты номиналом менее рубля практически выбывают из обращения. Банки при обмене монет на купюры могут брать комиссию или вовсе отказывать в такой услуге. Пилотный проект ЦБ предполагает прием монет через специальные приемники, чтобы решить эту проблему. Будет ли оно востребовано, зависит от условий – удобства пользования, стоимости услуги», – подчеркнула Беленькая. Она предложила, предоставлять клиенту выбор –зачисление монет на карточный счет, зачисление на счет телефона, обмен на бумажные купюры. Напомним, Банк России запланировал в следующем году в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить «пилот» по их сбору через специальные приемники. В ЦБ пояснили, что «пилот» ориентирован на население и предусматривает установку оборудования в одном из регионов, характеризующемся низким возвратом монеты из обращения». Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 13:06

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай якобы ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», – заявил сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом. «Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», – заявил он. В то же время Песков отметил, что Москва высоко ценит доверительный диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия. «Первое: мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога. Второе: президенты, действительно, очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы. Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться», – сказал Песков. Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Захарова ответила на заявление Борреля о том, что Россия – «опасный сосед» 26 марта 2021, 12:51

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия – «опасный сосед» для Брюсселя, является глупостью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Это большая глупость. Заявлять о том, что Россия – «опасный сосед», – это глупость», – сказала она, передает ТАСС. 24 марта глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес. До этого Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. 22 марта президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена 26 марта 2021, 13:12

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Владислав Василенко

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Макрон заявил о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 08:32

Фото: Witt Jacques/Pool/ABACA/Reuters

Текст: Алина Назарова

Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro. Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз. Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств. Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.