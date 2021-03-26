Норвегия продлила приостановку использования вакцины AstraZeneca Эрдоган заявил о продолжении переговоров с Россией по «Спутнику V» 26 марта 2021, 14:38 Текст: Алексей Дегтярев

Анкара продолжает переговоры с Москвой по российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. «Надеемся, что процесс (вакцинации) закончится в мае-июне и к лету мы наконец сможем вернуться к нормальной жизни. Мы договорились с Китаем на 100 млн доз вакцины, но нам до сих пор даже 50 млн не поставили. Вчера я напомнил главе МИД Китая, что мы срочно ждем поставок, и он обещал лично проследить. Но мы ведем переговоры по вакцинам также с другими странами, в частности, с Россией. Эта (российская) вакцина облегчит (положение)», – цитирует Эрдогана РИА «Новости». В четверг турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщал, что «Спутник V» начнут широко применять в стране после завершения токсикологических исследований. Токсикологические исследования вакцины «Спутник V» в Турции начались 25 февраля. В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».

Пандемия подсадила пожилых на наркотики 25 марта 2021, 18:15

Фото: Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Во время пандемии коронавируса выросло число пожилых людей, употребляющих наркотики, это сравнимо со скрытой эпидемией, заявил Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) в своем докладе за 2020 год. «Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, затрагивающая эту группу населения. Употребление наркотиков и связанные с ними смерти среди пожилых людей возросли, как и количество пожилых людей, проходящих лечение от проблем, связанных с употреблением наркотиков», – цитирует главу комитета Корнелиса де Йонхере РИА «Новости». В докладе сообщается, что число пожилых людей с расстройствами в результате употребления наркотиков растет по мере того, как стареет население планеты. «Данные показали, что за последнее десятилетие пожилые люди стали больше употреблять обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные средства. При этом исследования употребления наркотиков сфокусировались на людях до 65 лет», – отмечается в документе. У более старых людей, имеющих проблемы с употреблением веществ, встречаются индивидуальные возрастные вызовы, в том числе изоляция и проблемы с физическим здоровьем. «МККН рекомендует заняться исследованием расстройств на фоне употребления наркотиков среди пожилых людей, чтобы в рамках этого первого шага воспрепятствовать опасной тенденции и призвать правительства улучшить доступ этой группы населения к необходимым медицинским службам», – добавили в организации. Ранее в США заявили о сокращении в 2020 году средней продолжительности жизни из-за последствий пандемии. В среднем она уменьшилась до 77,8 года. Макрон заявил о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 08:32

Фото: Witt Jacques/Pool/ABACA/Reuters

Текст: Алина Назарова

Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro. Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз. Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств. Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Названы страны, с которыми Россия в апреле возобновит авиасообщение 25 марта 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. «С учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости». Кроме того, с этой же даты начнутся полеты по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю. Также Россия намерена увеличить число регулярных авиарейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ, отметили в оперштабе. Авиасообщение с Кубой составит до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро, с Белоруссией – один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю из международных аэропортов России. Напомним, Роспотребнадзор предлагал список стран для открытия авиасообщения из Россией на первом этапе. В список вошли Британия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей 26 марта 2021, 06:34 Текст: Наталья Ануфриева

Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости». По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Эксперт раскритиковал Макрона за объявление мировой войны из-за вакцин 26 марта 2021, 12:24

Фото: Eliot Blondet/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». «Россия играет на рынке вакцин против коронавируса важную роль. Наши препараты качественные. В них заинтересованы многие страны. Мы достойно выглядим, главным образом, потому что мы не устроили вакханалию вокруг распределения вакцин, как это случилось в Европе», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза. «Я не согласен с заявлением французского лидера. На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии. В Британии, к примеру, цифры по вакцинации на порядок выше европейских, потому что она ведет себя как суверенная страна», – считает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз. «В Европе препараты лежат на складах, а вакцинация при этом буксует из-за искусственно созданных очередей, – прокомментировал тезис французского президента Кузнецов. – Но руководство ЕС не может признать своих ошибок и потому ищет врага». Политолог напомнил о том, что Европа по производству вакцины сейчас лидер. «Она с декабря прошлого года произвела около 150 млн порций вакцины. Из них порядка 80 млн было направлено на экспорт, а 70 млн использовано внутри ЕС. Кто в этом виноват? Макрон считает, что Китай – это смешно и нелепо», – убежден эксперт. По его словам, на рынке вакцин идут обычные процессы. Называть это войнами – преувеличение, полагает собеседник. «Если только в контексте, как, например, идут войны на нефтяном или газовом рынке», – отметил Кузнецов. Преимущество России в конкуренции препаратов в том, что «у нас доступ к вакцине значительно более легкий, чем в Европе, и нет принуждения», отметил эксперт. «В результате обычные европейцы, у которых нет возможности вакцинироваться, смотрят на Россию и думают – как у нас хорошо. Поэтому Россия играет еще и важную психологическую роль», – подытожил Кузнецов. Напомним, что в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину 26 марта 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу 25 марта 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры. Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом 25 марта 2021, 21:55 Текст: Вера Басилая

Признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире «Вести FM». «Мы говорим о том, что в настоящий момент у 30-60% отмечается так называемый «долгий ковид», постковидный синдром», – приводит ТАСС слова Горелова. Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Игорь Никитин пояснил, что постковидный синдром — собирательный медицинский термин, который подразумевает все признаки мультисистемного, мультиорганного поражения после перенесенного COVID-19. По его словам, потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией могут быть симптомами постковидного синдрома. В свою очередь главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова заявила, что свыше 70% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, будут нуждаться в реабилитации. Ранее в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации. Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID 25 марта 2021, 22:16 Текст: Ксения Панькова

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется. «Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию. Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. В США выразили надежду на действия Анкары по «решению проблемы С-400» 26 марта 2021, 01:43 Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Euronews. «Мы в своих разговорах очень честны, ясны и открыты, и я надеюсь, что Турция предпримет некоторые действия, чтобы решить проблемы, которые, к примеру, С-400 представляет для альянса (НАТО)», – передает его слова РИА «Новости». Напомним, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт. Напомним, США в очередной раз потребовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. В Турции рассказали о планах начать широкое применение «Спутник V» 25 марта 2021, 22:31 Текст: Елизавета Булкина

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут широко применять в Турции после завершения токсикологических исследований, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. «Мы пристально наблюдали за процессом разработки вакцины под названием «Спутник V». Были начаты первые переговоры по поставкам «Спутника V». Эта вакцина будет пригодна для широкого использования после завершения процесса тестирования, который призван для того, чтобы убедиться в ее пригодности», – передает его слова ТАСС. Напомним, токсикологические исследования вакцины «Спутник V» в Турции начались 25 февраля. В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕС заявил Байдену о готовности работать над поставками вакцины от коронавируса 26 марта 2021, 01:17 Текст: Елизавета Булкина

Главы государств и правительств Евросоюза заявили президенту США Джо Байдену о готовности сотрудничать с Вашингтоном над поставками вакцины от коронавируса, а также экономическим восстановлением после пандемии и распространением демократии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам онлайн-саммита ЕС. «Мы определили темы, на которых будем фокусироваться вместе. Конечно, это COVID-19. Мы будем работать над тем, чтоб вакцины были доступны во всем мире. Мы хотим процветания во всем мире, хотим помочь повысить стандарты жизни людей», – передает его слова ТАСС. Мишель также заявил, что ЕС и США намерены работать над экономическим восстановлением после пандемии и распространением общих ценностей – демократии и верховенства права. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что «Европа станет к лету континентом, который производит самое большое количество вакцин» от COVID-19. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС ожидает, что производители вакцин будут выполнять свои договорные обязательства. «Мы сказали, что ни в коей мере не хотим нарушений международных цепочек поставок, но что мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы фирмы, которые заключили с нами контракты, действительно были верны договорам», – сказала она. «Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [препарата компании] AstraZeneca», – уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ сообщило, что Германия попросит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Случай подпольной VIP-вакцинации от COVID-19 начали расследовать в Бразилии 26 марта 2021, 02:12 Федеральная полиция и генеральная прокуратура Бразилии начали расследовать случай незаконной внеочередной вакцинации от коронавируса, в которой участвовали политики и бизнесмены штата Минас-Жерайс, сообщил портал G1. По данным издания Piauí около 50 человек, в том числе известные бизнесмены и политики получили вакцину от коронавируса вне очереди. Предположительно для незаконной вакцинации использовался американский препарат Pfizer, передает ТАСС. Один из них вакцинировавшихся, экс-сенатор Клезиу Андраде, подтвердил, что получил прививку таким образом. По данным СМИ, за две дозы вакцины требовалось заплатить 600 реалов (около 90 долларов). Представительство Pfizer отрицает продажу своей вакцины для использования вне национальной программы иммунизации. В случае, если полиция все же подтвердит факт нелегальной вакцинации, ее участникам и организаторам могут быть вменены контрабанда и нелегальное использование незарегистрированных фармпрепаратов. В январе сообщалось, что в Киеве чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. При том, что на Украине кампания по вакцинации населения началась в конце февраля. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона» 26 марта 2021, 08:25 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», формирует три линии иммунной защиты, сообщили в Роспотребнадзоре. На сайте ведомства сообщается, что первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, тем самым не давая вирусу проникнуть в клетку. Также отмечается, что если вирус проник в клетку, то срабатывает третья линия защиты. Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные. «Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки», – подчеркивается в сообщении. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, результаты проведенного клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона» показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции. До этого гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России может начаться во второй половине марта. Напомним, «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Мясников обратился к опасающимся вакцинации россиянам 26 марта 2021, 09:39 Текст: Евгения Шестак

Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет опасающимся вакцинации от коронавируса россиянам. По его словам, граждане старше 60 лет прививками «спасают себе жизнь». «Поэтому тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться», – сказал медик в интервью «Московскому комсомольцу». По его словам, массовая вакцинация демонстрирует, что «изначально специалисты были правы», так как побочные эффекты отсутствуют. Мясников отметил, что люди с хроническими заболеваниями заблуждаются, думая, что прививка им противопоказана. «Поймите простую истину: как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации. <...> Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть», – объяснил он. Ранее Мясников заявил, что вакцина от коронавируса не одинаково влияет на различные категории людей: наименьший эффект препарат оказывает на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями.