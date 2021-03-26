Сторонников Навального уличили в накрутке «участников» новых митингов

Сторонников Алексея Навального уличили в накрутке количества поддерживающих запланированные митинги. Так, в населенном пункте, где проживает всего один человек, нашлось целых 243 сторонника блогера.

Пользователи интернета обратили внимание, что на сайте в поддержку блогера Алексея Навального отметки о регистрации сторонников появляются в весьма неожиданных местах. Портал Telegraph назвал как минимум три места, где количество населения явно не соответствует числу появившихся маркеров.

Например, в деревне Конец Ленинградской области, где, по данным «Википедии», проживает всего один гражданин, отметилось 243 человека. В Пустоши Новгородской области население составляет всего 42 жителя, но маркеров на карте целых 408. В деревне Балаболиха, где осталось 62 человека, стоит 234 отметки, сообщает Life.

Их число увеличивается с течением времени. Так, на момент публикации Telegraph эти цифры были меньше – 227, 379 и 232 соответственно.

Напомним, на этой неделе соратники Навального опубликовали ролик «Как освободить Навального. Наш план». Они предлагают организовать протестную акцию такого масштаба, которую власти России не решатся разогнать. Потенциальным участникам митингов предлагается зарегистрироваться на специальном интернет-ресурсе. При этом предлагается предоставить данные, с помощью которых можно идентифицировать человека, а также раскрыть свою геолокацию, поставив точку на карте. Как только количество зарегистрированных превысит 500 тыс. человек, соратники Навального объявят о времени и месте митингов. Между тем на сайте созданы все условия для накрутки количества поддерживающих запланированные митинги.

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал планы соратников Навального очередной попыткой организовать массовые беспорядки в России, в то время как сами сторонники Навального находятся за рубежом.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.