Названы связанные с инфекциями последствия вырубки лесов

Французские ученые пришли к выводу, что уменьшение лесного покрова в результате вырубки леса и увеличение за счет посадки новых деревьев приводит к вспышкам инфекционных заболеваний.

Исследователи проанализировали данные о 5580 вспышках инфекций, которыми люди заражались от насекомых и других животных (малярия, лихорадка Эбола, клещевой боррелиоз и другие) в период с 1990 по 2016 год, передает ТАСС со ссылкой на журнал Frontiers in Veterinary Science.

В частности, ученые обнаружили, что в странах с тропическим климатом (Бразилия, Перу, Боливия, Камерун, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Индонезия и Малайзия) инфекции, как правило, были связаны с вырубкой лесов, а в государствах с умеренным климатом (США, Китай, европейские страны) – с посадкой новых деревьев. Также специалисты выяснили, что к появлению новых инфекций приводило и увеличение плантаций масличных пальм.

«Мы пока еще не знаем, как именно это происходит с точки зрения экологии, однако мы предполагаем, что увеличение площади плантаций масличных пальм за счет сокращения лесных массивов и посадка новых деревьев на месте новых лугов и пастбищ приводят к снижению биологического разнообразия, что вынуждает животных жить в более тесных пространствах и тем самым способствовать распространению инфекций», – отметил доктор Серж Моран из Национального центра научных исследований в Париже.

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), с 1990 по 2020 год площадь лесного покрова на планете уменьшилась с 32,5% до 30,8%.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что происходящее в лесном комплексе в России «ни в какие ворота не лезет», необходимо действовать широко и максимально решительно.

Также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что Госдуме будет представлен пакет поправок в Лесной кодекс и другие законы, чтобы избавить лесное хозяйство от «серых» схем.