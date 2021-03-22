«Роскосмос» выступил партнером космических номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия»

Презентация космических номинаций всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», прошла в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Партнером конкурса в нынешнем году стала Госкорпорация «Роскосмос».

«Госкорпорация «Роскосмос» является постоянным партнером платформы «Россия – страна возможностей». Проекты платформы, их масштаб и системный подход сегодня направлены на решение задач общественного развития нашей страны, формирования человеческого капитала и обеспечения технологического лидерства. Мы рады, что в этом году Госкорпорация «Роскосмос» присоединилась к еще одному проекту платформы – всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия», – отметил в своем приветственном слове первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников. Об этом сообщает Regnum. Уточняется, что партнером проекта стала Госкорпорация «Роскосмос».

Традиционно в конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые предлагают свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. Впервые за 18 лет реализации Конкурса в нем смогут принять участие дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации «Сказки о космосе».

В нынешнем сезоне конкурсанты смогут предложить свои образовательные, технические и социально-экономические и научные проекты по 17 тематическим направлениям. Ознакомиться с полный списком и описанием номинаций, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 12 мая 2021 года.

«Cказки о космосе» – это специальная номинация, приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос. Свои сказки и рисунки смогут представить ребята до 13 лет без нижнего ограничения по возрасту. Почетным гостем презентации, прошедшей в павильоне «Космос и авиация» на ВДНХ, стал летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

«В жизни каждого человека большое значение имеет мечта, все начинается с детской мечты. Мальчишкой я мечтал стать летчиком-испытателем, хотел стать космонавтом, и я им стал. Конкурс «Моя страна – моя Россия», формирует надежный фундамент и правильные ценностные ориентиры для молодежи нашей страны. И может быть кто-то из ребят, кто сегодня примет участие в конкурсе, однажды отправится покорять космическое пространство», – отметил он.

В мероприятии также принял участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин. «Госкорпорацией «Роскосмос» и при ее поддержке реализуется большое количество научно-просветительских и образовательных проектов. Эти проекты, в первую очередь, направлены на привлечение интереса к космонавтике, содействие профессиональному самоопределению детей и молодежи. В рамках конкурса «Моя история – моя Россия» участники смогут подготовить и предложить свои идеи, получить экспертную оценку своего проекта и стать частью молодежного космического сообщества России».

Старт 13 Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» был дан в НИЦ «Курчатовский институт» 1 марта 2021 года. Основными тематическими линиями нового сезона стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полета Ю.А. Гагарина. В 2021 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий, объявленного президентом России.