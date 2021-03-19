Политолог объяснила логику обновления состава ЦИК

«Назначение нового состава ЦИК свидетельствует о неизменности курса на открытость и конкурентность избирательной системы», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя формирование президентом России новой пятерки членов Центризбиркома, в которую вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова.

«То, что сегодня было озвучено нашим президентом, в частности, назначение Эллы Памфиловой в новый состав ЦИК, свидетельствует о неизменности взятого курса на независимость избирательных комиссий, модернизацию избирательной системы и внедрение новых форм голосования. Все эти тенденции будут продолжены», – заявила исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

По мнению собеседницы, в сравнении с предыдущим составом президентской пятерки, каждая из утвержденных кандидатур выбиралась по критериям компетентности, авторитетности, профессионализма, а не по принадлежности к партийно-политическим структурам.

«Например, Павел Андреев – медийщик, общественник, исполнительный директор дискуссионного клуба. Андрей Шутов – политолог, сопредседатель Российского общества политологов. Игорь Борисов – заслуженный юрист России, председатель совета Российского общественного института избирательного права, а Наталья Бударина – главный советник управления внутренней политики Администрации президента РФ», – рассказала эксперт.

«Они являются профессионалами в тех сферах, которые непосредственно обеспечивают подготовку и проведение выборов в стране. И сегодня эти люди вошли в состав ЦИК, чтобы системно работать с пониманием того, какие есть запросы к избирательной системе со стороны юристов, СМИ и общественных организаций», – считает политолог.

«Также благодаря этому будет создан своего рода мост, информационный обмен между избирательной системой и обществом. Кроме того, новый состав ЦИК существенно повышает ее политический вес и усиливает позиции внутриполитического блока администрации президента», – отметила Линдигрин.

В свою очередь член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш напомнил о том, ЦИК России «многое удалось сделать в сфере развития электоральной инфраструктуры в стране, например, создать систему организационно-методического и контрольного обеспечения избирательных комиссий регионов, что, в свою очередь, позволило повысить качество подготовки кадров и успешно реализовывать практику профилактики нарушений в сфере выборов».

«Мы также видим, что площадка ЦИК открыта и доступна для широкого экспертного сообщества, представителей гражданского общества, включая правозащитников, электоральных юристов, политтехнологов и представителей регионов», – добавил собеседник.

«Мы видим, что новые лица в составе ЦИК обладают большим опытом работы в сфере правозащиты и научно-практической деятельности, имея вместе с тем серьезный авторитет среди общественности. Считаю, что это позволит расширить потенциал ЦИК в направлении аналитической и экспертной работы», – заключил Лукаш.

Ранее президент Владимир Путин сформировал свою пятерку членов Центризбиркома, в которую вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Соответствующий указ подписан главой государства.

В президентский список вошли также Павел Андреев из Общественной палаты России, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Таким образом, президент завершил формирование нового состава ЦИК.

Напомним, полномочия действующего состава ЦИК заканчиваются в марте. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначает президентом, пять – Совет Федерации, еще пять выдвигает Госдума. Члены ЦИК избираются сроком на пять лет.