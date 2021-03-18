Эксперт: Канал «Вести Крым» был заблокирован на YouTube по политическим причинам

«YouTube просто нашел повод ограничить права канала перед годовщиной воссоединения Крыма с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Владимир Зыков Так он прокомментировал временную блокировку видеохостингом возможности публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым». Причиной санкций стала якобы демонстрация насильственных действий, показанная в видеохронике времен войны.

«Здесь явно наблюдается некий перекос взглядов и ценностей. К примеру, фильм «Обыкновенный фашизм», который содержит более жестокие исторические сцены, не то, что доступен на YouTube, но и продается в разделе платных фильмов. То есть, это политика двойных стандартов», – отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, член Общественной палаты Владимир Зыков.

«С одной стороны, для них нормально за деньги показывать фильмы, которые посвящены Великой Отечественной войне и преступлениям нацистов и фашистов, – продолжил собеседник. – С другой стороны, когда они ищут какой-то повод, они вдруг начинают говорить о запретах».

«Раз они не замечают у себя в платном разделе видеофильмы с еще более жестким содержанием, но вдруг видят на крымском канале контент, который считают жестким, то это может говорить либо о слепоте, либо о политизированности взглядов. Подобный подход также может свидетельствовать только о том, что эта история была активирована перед годовщиной воссоединения Крыма с Россией», – полагает эксперт.

По его словам, нужно заставить иностранные компании разделять бизнес и политику. «Если они начнут демонстрировать откровенно политические взгляды, то и относиться к ним нужно аналогичным образом – как к неким политическим партиям, организациям или структурам», – считает Зыков.

«К сожалению, у Google, в который входит видеохостинг YouTube, хоть и есть официальное представительство в России, но оно не является уполномоченным. То есть это неполноценное представительство. И как только дело касается любых запретов, подать на них в суд невозможно», – констатирует собеседник.

«Поэтому сейчас ряд представителей Госдумы говорят о том, что пришло время разработать законопроект, который обяжет иностранные корпорации зарегистрировать в России официальные уполномоченные представительства, чтобы у обычных пользователей и у бизнеса была возможность защищать и отстаивать свои права на территории России. Дело в том, что профессиональное сообщество очень сильно страдает от подобных действий иностранной корпорации», – резюмировал Зыков.

Ранее сообщалось, что YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым».

Позже стало известно о том, что видеохостинг снял блокировку с канала. Об этом сообщил директор телеканала Александр Минаков. «Только что нас разблокировали – без уведомления. Мы сами случайно это узнали», – пояснил Минаков.

Он добавил, что причина блокировки была абсурдной. «В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», – сообщил глава канала.

Хронику позаимствовали из программы немецко-французского телеканала Arte, добавил Минаков.

«Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – поделился размышлениями руководитель телекомпании.

На YouTube-канал подписаны около 45 тыс. человек, каждый месяц он набирает порядка 3 млн просмотров.