В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова

Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».

Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.

«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.

Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.

В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.