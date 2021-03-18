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В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
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Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».
Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.
«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.
Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».
«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».
Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией
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В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году.
«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».
Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине
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«Визиты, подобные посещению полуострова делегацией китайских бизнесменов, несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя визит китайской делегации в Крым, который вызвал явное беспокойство Киева.
«Нельзя сказать, что визит китайской делегации – это что-то из ряда вон выходящее. Скорее, речь идет о системной работе по заходу в регионы иностранных инвестиций», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Безусловно, такие визиты несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – продолжил собеседник и добавил, что «больше конкретики мы увидим после ответного визита крымской делегации в КНР. Такое приглашение было озвучено в ходе прошедшего визита».
Белик напомнил, что «Крым традиционно интересовал международных инвесторов, переговоры с Китаем о реализации ряда инфраструктурных проектов велись с 2014 года. Потенциальных азиатских инвесторов интересовали проекты в сфере энергетики, рекреации, развития аграрного сектора».
«Китай традиционно входит в тройку импортеров крымской продукции. Перспективы для развития наших взаимоотношений достаточно серьезные», – подытожил собеседник.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также отметил, что «китайские туристы и бизнесмены приезжают в Крым регулярно. Продукция крымских предприятий экспортируется в КНР».
«Так что наше сотрудничество налажено, и это хороший показатель того, что в Китае мыслят реалистично, прекрасно понимая, что Украина Крымом не руководит, а только пакостит, – считает депутат. – Думаю, что наши взаимоотношения с Китаем будут развиваться и далее».
Ранее депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, критикуя киевские власти, констатировал: в качестве ответа на действия Киева с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
Хотели бы вы переехать в Крым?
Как пояснили в Крыму, речь идет о действительно состоявшемся менее недели назад визите, правда, не комиссии, а Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай. Эта делегация бизнесменов 10 марта приняла участие в круглом столе
«Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021».
«С 9 по 11 марта 2021 года Крым посетила делегация представителей деловых кругов КНР. Бизнесмены посетили полуостров с целью ознакомления с профильными предприятиями в таких сферах как: виноделие, продукция животноводства, туризм. Визит состоялся по линии АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Министерства экономического развития Республики Крым. Это первый визит делегации из КНР по линии Центра», – сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Напомним, что в конце 2010-х китайский бизнес выкупил 56% акций запорожского завода «Мотор Сич» – производителя газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. СБУ заблокировала сделку, совершенную китайскими инвесторами, год спустя суд наложил арест на акции, которыми владеют китайцы. В январе 2020 года китайские компании, участвовавшие в сделке, попали под санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским. Китай обвиняет украинскую сторону в нарушении контрактных обязательств и межправительственного соглашения двух стран от 1992 года.
На фоне препятствий, которые чинят китайским инвесторам киевские власти, российский Крым предлагает бизнесу КНР куда более благоприятные условия. Как отмечал ТАСС, Китай входит в тройку импортеров крымской продукции. По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров региона в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией.
В 2020 году в КНР страну было отправлено товаров на 4,1 млн долларов, что составляет долю в 12% в составе экспорта региона, сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на встрече с делегацией Пекинской экспортно-импортной торговой компании в минувшую среду.
«Во время визита иностранные гости посетили ряд туристических объектов и предприятий винодельческой сферы, – сообщила сенатор Ковитиди. – КНР заинтересованы в импорте красного вина и приезде туристов в Крым. После открытия границ планируется визит первых групп туристов. Особый интерес вызывает возможность совмещения оздоровительного отдыха и гастрономических и винных туров».
Добавим, что в первом полугодии 2020 года в 13,5 раза увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР. Власти Крыма сообщили, что один из региональных производителей чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа.
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Работающий на спецслужбы Украины россиянин задержан в Крыму
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Гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность», в его автомобиле нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в релизе.
Мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб», передает РИА «Новости».
«В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В. Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – отметили в ведомстве.
На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, зафиксировано, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. Оперативник задает ему вопрос, на что задержанный отвечает: «Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й». Также на видео можно увидеть разложенные на полу в салоне автомобиля бомбу в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.
В отношении Есипенко заведено уголовное дело.
Депутат Бундестага заявил о легитимности референдума в Крыму
«Аннексии» или «оккупации» Крыма не было, референдум о воссоединении с Россией соответствовал международному праву, заявил депутат парламента Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).
Он заявил, что «считать Крым аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция». Гердт подчеркнул, что «референдум был вполне легитимным». Он отметил, что если и «были вопросы, сколько процентов «за», сколько «против», то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат».
При этом Гердт заявил, что украинские власти, если бы «считали крымчан своим народом», «не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции». Киев сделал «все, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины». Как заявил депутат, «обратного пути для Крыма нет и не будет», передает РИА «Новости».
Он считает, что Запад не хочет признавать воссоединение Крыма с Россией, поскольку придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. Гердт считает, что «вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан – признано», когда на Западе «сменится политическая элита».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа.
МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба.
В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым.
В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Аксенов рассказал о позиции Крыма при передаче Украине в 1954 году
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Крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись», – сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».
По его мнению, если бы кто-то мог предвидеть будущее, население и тогда было бы против. Также Аксенов добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.
«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки... В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», – сказал глава региона.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо пустых обещаний о возвращении Крыма необходимо ответить жителям региона на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
«Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду?» – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Зеленскому «не надо лить крокодиловы слезы», поскольку в Крыму прекрасно знают, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже «пальчиком не погрозили», а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России. Она отметила, что стратегии украинской стороны не способны вернуть доверие жителей полуострова.
11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
Крыму и Севастополю дополнительно выделили более 3 млрд рублей для решения проблем с водой
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Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продолжает работу по организации водоснабжения Крымского полуострова. В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает в том числе строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2,1 млрд рублей на эти цели, городу Севастополю – более 1,1 млрд рублей», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
По его словам, средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой подземной воды и модернизацию систем водоснабжения – эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением водой.
«Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений», – добавил премьер. Также Мишустин добавил, что правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда на полуострове.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
Лавров: Крым вошел в состав России в полном соответствии с международным правом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе России.
«Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота», – заявил Лавров в эфире телеканала «Крым 24», текст выступления опубликован на сайте МИД России.
В своем выступлении он рассказал, что рад обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, а также подчеркнул, что судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией.
«Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой», – заявил Лавров.
Министр также отметил, что рост мирового интереса к развитию связей с Крымом не может не радовать. Таким образом представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут убедиться, что жители Крыма остаются верными своему свободному выбору, сделанному в 2014 году.
Ранее в Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.
По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.
«Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму
Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», – цитирует РИА «Новости» Чжао Лицзянь.
Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остается последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.