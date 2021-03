Путин поздравил Таталину с победой в биг-эйре на ЧМ по фристайлу Общество врачей России осудило грубость Байдена в адрес Путина Бойцы полка имени Кадырова обвинили «Новую газету» в информационной атаке 18 марта 2021, 10:43

Фото: instagram.com/polk_a_a_kadyrova_

Текст: Алина Назарова

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций «Новой газеты» о «казнях» в республике обратились к президенту Владимиру Путину и попросили главу государства обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. «Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству», – сказано в послании, опубликованном в Instagram. Так бойцы полка отреагировали на второй с начала года материал в «Новой газете» о якобы внесудебных расправах в регионе. В обращении полка также отмечено, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с «эмиром» группировки «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещенная в России) Асланом Бютукаевым – последней ячейки международных террористов на территории Чечни – против полка развернули «настоящую информационную войну, основным рупором которой является «Новая газета». Представители полка напомнили, что в Чечне несут службу 16 тыс. сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @polk_a_a_kadyrova_ Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД, передает РИА «Новости». Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что «Новая газета» распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских. Общественная палата Чечни назвала статью «Новой газеты» клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов. В «Новой газете» заявили, что не согласны с обвинениями общественников.

Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США 17 марта 2021, 18:20

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак. Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности». «Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он. Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США. «А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский. Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист. «В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он. Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.



При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите». Путин заявил о случаях неоправданного роста тарифов на ЖКХ 17 марта 2021, 15:18

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ. «Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. Бутина назвала антироссийские заявления Байдена «агонией Запада» 17 марта 2021, 19:22 Текст: Елизавета Булкина

Заявления президента США Джо Байдена о «вмешательстве» России в американские выборы и нападки на российского лидера Владимира Путина говорят об агонии Запада, который от безысходности пытается давить и угрожать, заявила член Общественной палаты Мария Бутина. «В связи с заявлением президента США Джо Байдена, нарушившего все возможные нормы международной дипломатии, в названии нашего президента «бездушным убийцей» в интервью ABC News, мне сразу вспомнились слова Махатмы Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, вы побеждаете». Мы с вами, дорогие мои, очевидно, вошли на третью стадию – объявленной борьбы против России и нашего президента», – пишет Бутина в своем Telegram-канале. «И, действительно, ведь есть за что. Отчего мы видим агонию Запада, под дудку которого Россия никак плясать не стала?» – рассуждает она. «Крым так и остался наш», – отметила Бутина, напомнив, что как раз в эти дни празднуется семилетняя годовщина воссоединения полуострова с Россией. «Вакцину мы изобрели и успешно распространяем в мире первыми, как и успешно выходим из пандемии», – отмечает Бутина. При этом она приводит слова своего знакомого из США, который говорит, что Америка пребывает в панике и локдауне – вакцин всем не хватает, да и ставить себе прививку в Америке хотят далеко не все. «Не зря Байден пытается приравнять вакцинацию к акту патриотизма в своем интервью – не верят американцы своим окончательно во время президентских выборов дискредитировавшим себя политикам, никак не верят», – делает вывод Бутина.



«Россия не принимает правил устройства общества по-американски с трансгендерами и целованием ботинок, она стоит за традиционные ценности, и многие в мире уже смотрят на нас, как на островок надежды в бушующем океане либерального безумия», – рассуждает член ОП. «Что же с нами, такими непослушными, делать? Злиться, психовать, угрожать, давить… Все это от безысходности как-то сломать и подчинить. Тут ведь нужно понимать, что атака на Путина, равно нападение на Россию, месть Запада за собственные провалы», – пояснила член ОП. «Ибо Who is Mr. Putin? Mr. Putin is Russia. Один за всех, и все за одного», – заключила Бутина. Напомним, президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.



При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя». Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране 17 марта 2021, 15:47 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. «Общество ждет от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин призвал Генпрокуратуру тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. Путин поздравил Таталину с победой в биг-эйре на ЧМ по фристайлу 17 марта 2021, 20:38 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поздравил фристайлистку Анастасию Таталину, которая выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся России первое в истории золото в этой дисциплине. «Поздравляю Вас с триумфом. Вы отлично выступили на чемпионате мира по фристайлу в Аспене, завоевали «золото» в биг-эйре. Этот успех – Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественного спорта высших достижений», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент также пожелал спортсменке новых впечатляющих результатов и всего самого доброго. Накануне Таталина выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся России первое в истории золото в этой дисциплине. В финале 20-летняя спортсменка набрала 184,50 балла. Соревнования проходили в американском Аспене второй раз в истории. Путин призвал прокуратуру активнее смотреть на соответствие доходов и расходов чиновников 17 марта 2021, 15:42 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее заниматься анализом соответствия доходов и расходов чиновников. Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что «нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», передает ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как чиновников заставят лучше работать на интересы России. Общество врачей России осудило грубость Байдена в адрес Путина 18 марта 2021, 11:04 Текст: Алина Назарова

Президент Общества врачей России, академик РАН Олег Янушевич в комментарии газете ВЗГЛЯД дал оценку резким высказываниям президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. «Грубые заявления президента США Джо Байдена в адрес нашего национального лидера у нас, «Общества врачей России», вызывают неподдельное удивление. В нашей врачебной среде не принято ставить диагноз по субъективным ощущениям пациента. И правильный диагноз можно поставить только тогда, когда есть качественное объективное обследование», – заявил Янушевич. По его словам, «несмотря на всю истерию, начиная с 2014 года после возвращения Крыма в состав России, казалось, что очень просто с помощью экономических санкций поставить Россию на колени, заставить ее двигаться в фарватере однополярного мира. Но наша страна никогда на коленях не стояла и стоять не будет». Янушевич указал, что противостояние пандемии, разработка новой вакцины против коронавируса не только показали состоятельность российской медицины, но и сплоченность российских граждан и готовность сообща решать самые сложные задачи. «Россия остается оплотом традиционных ценностей, сохраняет свою многоконфессиональность, исповедуя исторические, культурные, религиозные и семейные ценности. Все это происходит на фоне укрепления обороноспособности страны и возможностей России отразить любую агрессию. Владимир Владимирович Путин не заслуживает таких слов из подворотни. Вокруг нашего президента консолидируется общество, мы расцениваем этот факт, как нападки не на конкретного человека, а на всех нас», – заключил Янушевич. Днем ранее Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов. Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. Путин потребовал от Генпрокуратуры контролировать ситуацию с долгостроями 17 марта 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Для решения проблем обманутых дольщиков необходимо последовательно разбираться с долгами прошлых лет, заявил президент России Владимир Путин, призвав руководителей органов прокуратуры в регионах страны лично контролировать эту ситуацию. «В законодательство уже внесены изменения, которые создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке. Но, во-первых, нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию, и прошу вас заняться этим лично», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он подчеркнул, что «надо в конце концов добиться решения окончательно этого вопроса». «И второе – надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскивали каких-либо юридических лазеек для обмана людей», – отметил президент России. Ранее Путин потребовал, чтобы граждане, вкладывающие в ценные бумаги, не стали новой версией «обманутых дольщиков» и призвал защищать их интересы. Путин поручил проверить соответствие СИЗО существующим требованиям 17 марта 2021, 16:21 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проанализировать соответствие следственных изоляторов (СИЗО) страны существующим режимным требованиям. Путин заявил, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что «продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний», требуется «анализ по субъектам Федерации», передает ТАСС. По его словам, есть соответствующий список проблемных объектов в регионах: «Они здесь перечислены, я вижу, но нужно внимательно посмотреть. Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку». Российский лидер не исключил, что помощь может потребоваться как отдельным регионам, так и всей системе МВД и исполнения наказаний. «Там проблем достаточно, но есть острые вещи. И на них нужно отреагировать соответствующим образом», – указал глава государства. Ранее Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах. Путин поручил жестко пресекать злоупотребления в использовании средств на нацпроекты 17 марта 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Злоупотребления в использовании денежных средств на нацпроекты должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. «Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В феврале сообщалось, что Счетная палата России запланировала масштабные проверки национальных проектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов. Путин призвал Генпрокуратуру тщательнее следить за рынком труда 17 марта 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. «И конечно, уважаемые товарищи, нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда», – сказал он, передает РИА «Новости». Путин напомнил, что на прошлой коллегии он давал поручение по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан. «Прошу и впредь держать под контролем это приоритетное направление», – сказал президент. В феврале Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. Путин поручил пресекать трансграничные финансовые преступления 17 марта 2021, 15:33 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре вместе с Росфинмониторингом принять меры про пресечению трансграничных преступлений, связанных с финансами. «Принять дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств, цифровых финансовых активов», – сказал он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Путин уточнил, что преступные элементы все чаще пользуются цифровыми финансовыми активами, и на это надо обратить самое пристальное внимание вместе с Росфинмониторингом, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин поручил жестко пресекать злоупотребления в использовании средств на нацпроекты.

Путин проведет онлайн-встречу с представителями общественности Крыма 17 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта, в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма, сообщает пресс-служба Кремля. «18 марта Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. На связь с президентом выйдут деятели культуры, науки, медицины, а также социальных и волонтерских организаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Кроме того, обсуждение вопросов развития Крыма и Севастополя, в первую очередь вопросов социально-экономической политики, продолжится на отдельном совещании с руководством регионов и правительства России. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Путин призвал не игнорировать факты домашнего насилия 17 марта 2021, 16:14 Текст: Евгения Шестак

Сотрудники Генпрокуратуры не должны оставлять без внимания факты домашнего насилия, заявил президент России Владимир Путин. «Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия», – цитирует ТАСС президента. Также Путин отметил, что больше половины преступлений против несовершеннолетних в 2020 году было совершено членами их семей. «Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования», – добавил президент. Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что во время пандемии в столице выросло количество случаев домашнего насилия против женщин. Путин поручил ГП особо следить за организацией горячего питания в школах 17 марта 2021, 15:14 Текст: Елизавета Булкина

Генпрокуратура должна уделить особое внимание организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков, эту сферу необходимо регулярно проверять, поручил президент России Владимир Путин на коллегии ГП. «Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков. Вы знаете, что у нас были здесь... большие проблемы и трагедии. Проверки здесь должны быть регулярными», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент также потребовал, чтобы выявленные нарушения полностью устранялись. Путин подчеркнул, что охрана прав несовершеннолетних должна быть приоритетом. «Среди безусловных приоритетов – охрана прав несовершеннолетних. Нарушений здесь по-прежнему, вы хорошо знаете это, немало. Поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке», – сказал он.



Путин потребовал привлекать к решению этих проблем власти регионов и муниципалитетов и опираться в этом вопросе на общественные организации. «Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях», – добавил президент. Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции.