Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ Путин поручил пресекать трансграничные финансовые преступления Путин проведет онлайн-встречу с представителями общественности Крыма 17 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта, в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма, сообщает пресс-служба Кремля. «18 марта Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. На связь с президентом выйдут деятели культуры, науки, медицины, а также социальных и волонтерских организаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Кроме того, обсуждение вопросов развития Крыма и Севастополя, в первую очередь вопросов социально-экономической политики, продолжится на отдельном совещании с руководством регионов и правительства России. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией 16 марта 2021, 19:25

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году. «Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости». Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины. «Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году. Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами» 16 марта 2021, 23:28

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Антон Антонов

В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. «Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку». «Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24». Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение. Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Работающий на спецслужбы Украины россиянин задержан в Крыму 16 марта 2021, 15:53

Фото: ФСБ РФ/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность», в его автомобиле нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ. «ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в релизе. Мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб», передает РИА «Новости». «В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В. Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – отметили в ведомстве. На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, зафиксировано, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. Оперативник задает ему вопрос, на что задержанный отвечает: «Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й». Также на видео можно увидеть разложенные на полу в салоне автомобиля бомбу в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон. В отношении Есипенко заведено уголовное дело. В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах 17 марта 2021, 10:33

Фото: CHARLES PLATIAU/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо пустых обещаний о возвращении Крыма необходимо ответить жителям региона на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. «Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду?» – сказал он РИА «Новости». По его словам, Зеленскому «не надо лить крокодиловы слезы», поскольку в Крыму прекрасно знают, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже «пальчиком не погрозили», а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России. Она отметила, что стратегии украинской стороны не способны вернуть доверие жителей полуострова. 11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России. Лавров: Крым вошел в состав России в полном соответствии с международным правом 16 марта 2021, 21:36 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе России. «Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота», – заявил Лавров в эфире телеканала «Крым 24», текст выступления опубликован на сайте МИД России. В своем выступлении он рассказал, что рад обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, а также подчеркнул, что судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. «Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой», – заявил Лавров. Министр также отметил, что рост мирового интереса к развитию связей с Крымом не может не радовать. Таким образом представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут убедиться, что жители Крыма остаются верными своему свободному выбору, сделанному в 2014 году. Ранее в Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии 17 марта 2021, 13:48

Фото: germany.mfa.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости». «Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа. СБУ провела обыски по делу о ратификации Харьковских соглашений 2010 года 16 марта 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году. «Сотрудники главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений», – цитирует сообщение украинского ведомства ТАСС. Обыски проводились в Верховной раде, в главном научно-экспертном управлении парламента, в СНБО, в МИД страны и в кабинете министров. В ходе обысков найдены документы, свидетельствующие о том, что действовавшее в 2014 году руководство Украины перед подписанием и принятием документов «осознавало их последствия». Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. В Госдуме оценили западные фейки о «ежах, которых едят крымчане» 17 марта 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Депутат Госдумы Константин Бахарев прокомментировал заявления западных СМИ о крымчанах, которым якобы приходится «от голода заготавливать ежей на зиму». По словам Бахарева, так СМИ пытались метафорически изобразить якобы плохую ситуацию с продовольствием в регионе, передает ФАН. «В доковидный период почти из всех стран ЕС к нам приезжали делегации политиков, депутатов и журналистов. Все они хотят узнать правду о происходящем в Крыму. Ведь западные СМИ демонстрируют редкий уровень лжи, хотя ряд изданий мы считали эталоном свободы слова. Пару лет назад французские парламентарии рассказали, что прочитали в газете, что мы здесь живем за колючей проволокой, голодаем и заготавливаем на зиму ежей в банках», – рассказал Бахарев. Бахарев подчеркнул, что тяжелая жизнь не в Крыму, а на Украине. По его мнению, крымчане не пожелали становиться ареной кровавого конфликта. Он отметил, что Украина вполне может поменять свой политический вектор и развернуться к России лицом, однако это напрямую зависит от самих украинцев. «Украина – это государство-банкрот. А если нечем будет платить зарплаты и пенсии, такая власть долго не продержится. Когда люди это поймут, там начнет налаживаться жизнь», – подытожил депутат. При этом, по словам депутата, заявления Зеленского по поводу спасения крымчан при помощи проекта Крымской платформы жителям полуострова совершенно не интересны, и они не обращают на них внимания. Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Киев объявил задержание в России предполагаемого украинского шпиона пропагандой 17 марта 2021, 01:26 Текст: Антон Антонов

Сообщение ФСБ о том, что в Крыму задержан россиянин, работающий на украинские спецслужбы, является пропагандой, заявила Служба внешней разведки Украины. Украинская разведка заявила, что Россия якобы пытается создать «фон для проведения 17 марта неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике», инициированного Москвой. По версии Киева, российская сторона хочет переложить на Украину ответственность за процесс урегулирования в Донбассе и дискредитировать инициативу «Крымская платформа», а также отвлечь внимание от «проблем полуострова», передает РИА «Новости». Напомним, в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев хочет обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом, запланировано на 23 августа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Подозреваемый в шпионаже на Украину в Крыму россиянин арестован 16 марта 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Россиянин, задержанный в Крыму и подозреваемый в шпионаже в пользу Украины, арестован сроком на два месяца, сообщают СМИ. «Арестован на два месяца», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность», в его автомоиле нашли самодельную бомбу. На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, зафиксировано, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. Оперативник задает ему вопрос, на что задержанный отвечает: «Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й». Также на видео можно увидеть разложенные на полу в салоне автомобиля бомбу в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон. Путин заявил о неоправданном росте тарифов на ЖКХ 17 марта 2021, 15:18

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ. «Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. Активист РДШ создаст Херсонес в Minecraft к годовщине воссоединения Крыма с Россией 17 марта 2021, 12:42 Текст: Алина Назарова

Активист Российского движения школьников, десятиклассник Иван Афанасьев из Липецка вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера YouCrafts.ru воссоздаст Херсонес в популярной игре Minecraft, приурочив работу к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Десятиклассник увлекается Minecraft с десяти лет, за это время он стал практически профессионалом-создателем объектов, пишет Regnum. «Я считаю, именно в Херсонесе наиболее удачно сохранились останки времен греческой цивилизации, которую я очень люблю. И, конечно, я считаю, что в России необходимо сохранять историческое наследие древних цивилизаций», – объяснил свой выбор работы школьник Он считает, что самое интересное в работе – это прилагаемые усилия, чтобы игрокам было удобно и приятно играть. «А самое сложное, пожалуй, воссоздать все так, как выглядит в реальности», – добавил десятиклассник. Директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова считает, что «строительство исторических пространств в популярной компьютерной игре Minecraft – это уникальная возможность совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны, благодаря современным формам коммуникации. Игровой мир Minecraft увлекает более 200 миллионов человек по всему миру, и участие Херсонеса Таврического в этом проекте – творческий эксперимент, который расширяет наши возможности и позволяет привлечь геймеров – аудиторию, с которой музей до этого не взаимодействовал». Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более восьми месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети – более 1 тыс. активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов. Путин поручил жестко пресекать злоупотребления в использовании средств на нацпроекты 17 марта 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Злоупотребления в использовании денежных средств на нацпроекты должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. «Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В феврале сообщалось, что Счетная палата России запланировала масштабные проверки национальных проектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов. Путин призвал Генпрокуратуру тщательнее следить за рынком труда 17 марта 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. «И конечно, уважаемые товарищи, нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда», – сказал он, передает РИА «Новости». Путин напомнил, что на прошлой коллегии он давал поручение по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан. «Прошу и впредь держать под контролем это приоритетное направление», – сказал президент. В феврале Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. Путин оценил работу Генпрокуратуры во время пандемии коронавируса 17 марта 2021, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

Генеральная прокуратура смогла улучшить социально значимые показатели и не допустить критического всплеска неплатежей и задержек по зарплатам, заявил президент Владимир Путин. «За прошедший очень непростой 2020 год вам удалось улучшить ряд определяющих показателей. Так, прокурорами защищены социальные права более миллиона граждан. Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд рублей долгов по заработной плате. И в целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда», – заявил глава государства, выступая на коллегии Генпрокуратуры, передает РИА «Новости». По его словам, прокуратура, как и другие правоохранительные органы, занимается решением «жизненно важных задач по обеспечению законности и правопорядка». Надзорное ведомство, по мнению Путина, призвано вносить весомый вклад в развитие России как правового, социально ориентированного демократического государства. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент в среду выступит на коллегии Генпрокуратуры. Также Песков анонсировал «весьма важный телемост», который пройдет в рамках реализации договоренностей президентов России и Киргизии, достигнутых в ходе недавнего визита Жапарова в Россию.