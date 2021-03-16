Эксперт рассказал о значении экологической повестки в работе властей

«Задача повышения качества жизни граждан и уровня их экологического благополучия является приоритетной для правительства и президента России», – заявил газете ВЗГЛЯД общественник Рашид Исмаилов, комментируя начало проведения II Международного форума-выставки «Чистая страна» в инновационном центре Сколково.

«Задача была закреплена указом о национальных целях развития России до 2030 года и прописана в статье 42 Конституции, поправки к которой были приняты в 2020 году», – сказал председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», зампред общественно-делового совета национального проекта «Экология» Рашид Исмаилов.

Таким образом, обязанность правительства обеспечивать соответствующий уровень экологической безопасности населения России стала конституционной нормой, отметил эксперт. «Логическим продолжением реализации этой нормы стало формирование и совершенствование природоохранного законодательства, усиление экологической политики в отношении хозяйствующих субъектов», – объяснил собеседник.

По мнению Исмаилова, наиболее важным следствием принятой поправки является обеспечение открытости экологической информации, которая предоставляется гражданам. «Недавно президент России подписал соответствующий федеральный закон, согласно которому органы власти должны публиковать достоверные сведения о состоянии окружающей среды. Правительству еще предстоит подготовить перечень этой информации и порядок ее размещения, однако это уже является существенным шагом в обеспечении экологической ответственности через информационную открытость», – заключил собеседник.

С 16 по 18 марта в Сколково проходит II Международный форум-выставка «Чистая страна» в поддержку национального проекта «Экология». Планируется, что на площадках форума выступят более 300 спикеров, среди них представители правительства России, федеральных министерств, агентств, Государственной думы, руководители крупных предприятий и корпораций, разработчики природоохранных технологий, эксперты отрасли и общественные деятели.

Цели федерального проекта «Чистая страна» – сформировать эффективную систему обращения с отходами, снизить экологическую нагрузку, связанную с несанкционированными мусорными полигонами, создать систему информирования о незаконных свалках.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума. Он выразил уверенность, что мероприятие привлечет внимание к экологической тематике. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

«Проблемы, которые здесь обсуждаются, имеют, без преувеличения, жизненно важное значение, требуют солидарной ответственности государства и институтов гражданского общества. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых - рациональное, бережное использование природных ресурсов, создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на передовые технологии, формирование экологической культуры», – говорится в приветствии президента.

В ходе форума заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила о разработке правительством России запрета неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды.

Она подчеркнула, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов, передает ТАСС.