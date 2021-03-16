Михалков дал оценку вручившим Навальному премию кинокритикам Первую машину Немцова выставили на продажу Ветеран КГБ рассказал о предателе, предупредившем радикалов в Литве об «Альфе» в 1991 году 16 марта 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Литовские националисты и стоявшие за ними сотрудники спецслужб Запада в январе 1991 года знали, что в Вильнюс прибудут советские спецподразделения, в том числе группа «Альфа» – об этом их предупредил человек, позвонивший из здания ЦК КПСС в Москве, после чего радикалы организовали провокацию в отношении силовиков, рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков. В 1970-х-1980-х годах Кобяков работал во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, занимавшегося проблемами борьбы с национализмом и экстремистскими проявлениями на этой почве, с 1986 года был начальником данного отдела, а в 1988-1991 годах, оставаясь офицером действующего резерва КГБ, работал в секторе органов госбезопасности Отдела административных органов (с 1989 года – Государственно-правового отдела) ЦК КПСС, передает РИА «Новости». В своей статье в журнале «Национальная оборона» «Литовская ССР, 1988-1990 годы: перестройка или предательство?» Кобяков отметил, что в конце 1980-х годов к числу его должностных обязанностей относилось, в частности, изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии. «Объем информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах и чем все это неминуемо может закончиться», – отметил Кобяков. В частности, руководству компартии направлялась информация о деятельности «Саюдиса» (Sajudis, «Движение») – литовской сепаратистской организации, открыто заявлявшей, что для нее главной целью является «восстановление независимости Литвы». «В течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органами госбезопасности были выявлены работавшие нелегально сотрудники ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые осуществляли руководство «Саюдисом» и другими националистическими организациями, а по сути – управляли процессом, как принято сейчас говорить, «цветной революции» в Литве», – указал Кобяков. В Польше к тому времени у власти уже находилось движение «Солидарность», которое поддерживали спецслужбы стран НАТО во главе с США. По словам Кобякова, начальником аналитического управления «А» второго Главного управления КГБ генерал-майором Вячеславом Широниным в то время были обнародованы данные о том, что в 1990 году прибывший в Литву американский гражданин Эндрю Эйва стал консультантом лидера «Саюдиса» Витаутаса Ландсбергиса. «Он занимался изучением возможности подготовки повстанческого движения, планировал открыть курсы «рэйнджеров», обучал боевиков из числа националистов использованию гранат и бутылок с зажигательной смесью против советских бронетранспортеров и танков. В апреле 1990 года за эту деятельность ему был закрыт въезд в СССР, однако в декабре того же года Эйва вновь прибыл в Литву. Вместе с ним в Вильнюс приехала группа агентов ЦРУ, появившихся вскоре в окружении Ландсбергиса. Позднее Ландсбергис заявил, что американский «специалист» Эйва сыграл «положительную роль» в январских событиях», – вспоминает Кобяков. Эндрю Эйва (он же Андрюс Эйтавичюс) был специалистом по боям в городских условиях и имел опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане; как консультант правительства Литвы изучал возможности организации «партизанского движения», выезжал в районы, закрытые для посещения иностранцами – об этом рассказывалось в материалах фотовыставки, посвященной 30-летию событий 1991 года в Вильнюсе и проходившей в январе нынешнего года в Москве в Общественной палате. На фоне того, что обстановка в Литовской ССР накалялась – националисты и сепаратисты продолжали захватывать власть, – 8-9 января 1991 года в республику были переброшены военнослужащие 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других частей. 11 января президент СССР Михаил Горбачев был вынужден потребовать отмены антиконституционных актов в Литве и восстановления действия союзной Конституции СССР. Решался вопрос о наведении порядка в Литве и введении особого порядка управления республикой, вспоминает Кобяков.

На Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США 16 марта 2021, 07:57

Фото: Mixabest/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские СМИ назвали ситуацию с заводом «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» для Киева. По мнению автора материала в журнале «Главред», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его значения для обороноспособности страны. «Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», – передает РИА «Новости» текст статьи. В статье утверждается, что Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает «насколько высок уровень производства в Украине». При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики. «Следует признать, что данное решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», – утверждает автор. Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой. Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам. «Однако, если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд, пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами», – считает автор Тем не менее, он призывает украинцев «думать стратегически» и не забывать о значении предприятия для обороны страны. Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Зеленский открыл посольства Украины в Киеве 15 марта 2021, 19:18

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно. Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», сообщает «Страна.ua». По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба. Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия». В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата». «Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ошибочно нашедшему алкоголь в крови ребенка эксперту вынесен приговор 15 марта 2021, 17:50

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Суд в Кировской области приговорил к шести месяцам исправительных работ судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова, ошибочно установившего наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача – судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – говорится в сообщении. В итоге суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка. Также суд установил, что эксперт провел исследование трупа не в полном объеме, а также без надлежащей проверки в своем заключении отразил сведения о наличии в крови ребенка этилового спирта в концентрации 0,51 промилле. «Допущенные осужденным нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, подрыв авторитета государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации», – говорится в сообщении. Напомним, в июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. В крови ребенка обнаружили алкоголь. Сотрудник полиции после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжал исполнять служебные обязанности. Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID 15 марта 2021, 18:01

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19. «Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook. Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V» 16 марта 2021, 03:30

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств». «Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней». В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне. Названо число получивших гражданство России жителей Донбасса 16 марта 2021, 08:15

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина в интервью «Парламентской газете». По его словам, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона. «Для нас, без малейшего преувеличения, очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», – добавил он. По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся. «С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан», – добавил он. Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения 15 марта 2021, 16:00

Фото: CDC/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. «Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости». По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре. Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканской чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах. Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca 15 марта 2021, 18:34

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника. «Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости». «Aifa [Итальянское агентство по лекарственным средствам] решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA [Европейского агентства по лекарственным препаратам]. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – сообщил итальянский регулятор. В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия. В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. В Союзе пенсионеров России рассказали об увеличивающих размер пенсии заслугах 15 марта 2021, 20:50

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Абсолютно понятно, за что бьется Апексимова. Сейчас ветеранам труда города Москвы платят тридцать тысяч», – сказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, комментируя желание директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации» ради надбавки к пенсии. 55-летняя актриса и режиссер Ирина Апексимова рассказала в интервью телеканалу НТВ, что хотела бы получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации», поскольку, когда выйдет на пенсию, ей не помешает хорошая прибавка. Она добавила, что «неплохо бы получить звание хотя бы ради этого». «Для того, чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, например «Заслуженный артист Российской Федерации», благодарности ведомственных министерств и так далее)», – говорит Пискунова. Вторая категория – это региональные льготники, продолжает собеседник. Такое звание россиянин может получить за то, что на протяжении сорока лет проработал в регионе, после чего ему выдают грамоту (благодарность) губернатора, почетное звание, медаль за региональные заслуги. «То есть, исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но региональный льготник имеет право льготы только в собственном регионе», – отмечает член президиума Союза пенсионеров России. По словам эксперта, трудность заключается в том, что пенсионер-льготник, вне зависимости от того, региональный он или федерального значения, получает ту выплату, которую назначает регион, где пенсионер проживает. «Допустим, раньше, до 2012 года, я жила в Еврейской автономной области и, являясь «Ветераном труда» федерального значения, имела льготу 306 рублей, на которые я еще должна была приобретать билеты на проезд. Переехав в Москву, мне стали платить тысячу и предоставили бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. То есть разница очень большая, поэтому абсолютно понятно, за что бьется Апексимова. Сейчас ветеранам труда города Москвы платят 30 тысяч», – объясняет Пискунова. При этом собеседница добавила, что все звания, льготы и заслуги ни в коем случае не суммируются. Гражданину после выхода на пенсию предлагают выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президенту Владимиру Путину доложили о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, данная тематика обсуждается в правительстве. Суд в США обязал россиянку Осипову попытаться вернуть детей из России 16 марта 2021, 01:29 Текст: Антон Антонов

Разрешение россиянке Богдане Осиповой временно не добиваться приезда ее детей из России в США отменено, свидетельствуют документы апелляционного суда десятого округа США. По мнению суда, Осипова «не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции». Ей отказано в соответствующем ходатайстве. Кроме того, суд отменил «временную отсрочку от 16 февраля», передает ТАСС. В феврале суд разрешил Осиповой временно не выполнять условия ее освобождения из тюрьмы в США, согласно которым россиянка должна «предпринять добросовестные попытки» вернуть детей в США в течение 45 дней. Срок истек 22 февраля. Защита Осиповой указывала, что в случае невыполнения требований ей может грозить повторное заключение. Сама россиянка заявила, что выполнить названные условия не может. Осипова в 2014 году уехала из США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году она вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Она была приговорена к семи годам тюрьмы – ее обвиняли не только в похищении ребенка, но и в вымогательстве (она требовала от отца детей денег на их воспитание). Позднее обвинения в вымогательстве сняли. Путин назначил Медведева своим замом по науке 15 марта 2021, 20:11

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, возглавляемого главой государства. Заместителем председателя совета назначен замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «B целях совершенствования деятельности Совета при президенте России по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Медведев возглавил президиум Совета по науке и образованию. Кроме того в состав Совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко, в прошлом составе занимавший должность зампредседателя Совета, и первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов. Напомним, в январе прошлого года Медведев был назначен Путиным на должность зампредседателя Совета безопасности. Казахстан назвал сроки перехода на латиницу в школах 15 марта 2021, 18:28 Текст: Абдулла Шакиров

Казахстан намерен начать поэтапное внедрение латиницы в системе 12-летнего школьного образования в 2023 году, сообщил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов. «Для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение с 2023 года с внедрением латинской графики. Для этого предстоит проделать очень большую работу», – передает РИА «Новости» слова министра. Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев – на тот момент президент Казахстана –заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент заверил, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины перевода казахского языка на латиницу. В январе 2021 года пресс-служба правительства республики сообщила, что Казахстан поэтапно переведет казахский язык на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее. Поосол России в Казахстане Александр Бородавкин назвал сложным переход Казахстана на латиницу. В Азербайджане арестован уволенный во время войны в Карабахе генерал 16 марта 2021, 10:09

Фото: milliqahramanlar.az

Текст: Алина Назарова

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила сообщения о заключении под стражу генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова. В пресс-службе генпрокуратуры заявили, что информация об аресте генерала Акперова соответствует действительности. Более подробную информацию ведомство пообещало предоставить позже, передает Haqqin. Ровшан Акперов – национальный герой Азербайджана, являлся командиром бригады № 777, участвовал в предотвращении госпереворота в 1995 году, впоследствии стал командующим армейским корпусом. Акперов был уволен из Минобороны Азербайджана в первые дни второй карабахской войны. Навальный удивился запрету на мат и жаргонные слова в колонии 15 марта 2021, 20:15 Текст: Ксения Панькова

Алексей Навальный, отбывающий наказание за мошенничество во Владимирской области, удивился существующим в колонии традициям. По его словам, там все приветливы и не ругаются матом. «Честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо (...) Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело», – написал блогер на своей странице в Facebook. Он также отметил, что на территории колонии везде видеокамеры. «За всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт», – добавил Навальный. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. 20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Эксперт: США приступили к кристаллизации антикитайского блока 15 марта 2021, 15:06

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Владислав Василенко

«Администрация Байдена решает, кто войдет в новый антикитайский блок, а кто останется вне его. В частности, нет единого мнения относительно Индии», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя виртуальный саммит с участием азиатских и тихоокеанских союзников США, а также серию визитов глав Госдепа и Пентагона в Восточную Азию. «Перед администрацией США стоит задача достаточно быстро создать антикитайский блок. Кто войдет, а кто не войдет, пока решается – в частности, нет единого мнения относительно Индии, где правительство Нарендры Моди рассматривается как популистское, и противостоящее западному блоку. Подготовка саммита демократий, который намечен на конец 2021 года, и должна стать процессом кристаллизации этого антикитайского блока», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. По мнению эксперта, в блок могут войти такие, например, страны, как Новая Зеландия, Австралия и Канада, и напротив, могут и не войти южноевропейские страны НАТО. «Страны Южной Европы, во-первых, слабы в стратегическом отношении, и, во-вторых, там сильно китайское влияние, – отметил собеседник. – В блок может не войти какая-нибудь Венгрия с ее нелояльным лидером Виктором Орбаном, но могут не войти прибалтийские страны». Цель внешнеполитических усилий Вашингтона в 2021 году будет состоять в формировании нового блока а не спасении старых форматов трансатлатического партнерства. «Для этого нужно, во-первых, зачистить внутриполитическое поле. Президентские выборы 2020 года стали генеральной репетицией того, что будет происходить на Западе, где популисты сделают попытку перехватить инициативу. На внешнем контуре нужно добиться того, чтобы блок был единым, сплоченным», – добавил Дробницкий. Президент США Джо Байден ставит перед собой две внешнеполитические цели – восстановление связей со странами-союзниками, ослабленных при Дональде Трампе, и создание единого фронта против Китая, отмечает The New York Times. По мнению издания, Байден намерен решать обе задачи одновременно. Так New York Times оценила прошедший в пятницу виртуальный саммит с участием Австралии, Индии и Японии, а также переговоры, которые госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин вели с руководством Японии и Южной Кореи. Руководители дипломатического и военного ведомств США намерены с понедельника по среду совершить визит в Токио. Сообщается, что темой обсуждения станет активизация Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. После японской столицы Блинкен и Остин направятся в Сеул. Как отмечает New York Times, американская делегация посетит дальневосточных союзников США в момент, когда отношения Токио и Сеула достигли критически низкой точки. На повестке дня будут «ядерные и ракетные программы Северной Кореи, которые остаются в силе после неудавшегося заигрывания администрации Трампа с Ким Чен Ыном». Кроме того, темой переговоров станут последствия недавнего военного переворота в Мьянме. Ранее сообщалось, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.