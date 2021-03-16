Выборы-2021: «Партия Роста» начала поиск сторонников в ближнем зарубежье

Сразу две российские партии продолжили работу над расширением своей электоральной базы в условиях подготовки к выборам в Госдуму. В частности, «Партия Роста» организовала встречу молодежи России и Абхазии, а партия «Новые люди» получила 15 тысяч заявок на конкурс «Марафон идей». В то же время «Единая Россия» сообщила о новшествах организации праймериз.

В понедельник на площадке Краснодарского регионального отделения «Партии Роста» состоялась встреча представителей российской и абхазской молодежи. В рамках проекта «Новые горизонты дружбы» активисты поговорили на тему благотворительности, добровольчества и поделились друг с другом опытом реализации волонтерских идей.

В свою очередь партия «Новые люди» завершила прием заявок на всероссийский конкурс «Марафон идей». В рамках конкурса любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. «В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», – рассказал председатель партии Алексей Нечаев, комментируя получение более 15 тысяч заявок от конкурсантов.

Между тем «Единая Россия» утвердила состав федерального и региональных оргкомитетов предварительного голосования. Большинство в них представлено общественниками и волонтерами. «Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого - и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества - все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]», – сказал председатель оргкомитета, Герой России, сенатор Александр Карелин.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, одной из главных особенностей праймериз «ЕР» станет использование электронной формы голосования с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги».

«Если говорить о людях, которые заявлены на праймериз, то уже по оргкомитету видно, что там много общественников, добровольцев, членов ОНФ и известных медийных личностей, которые смогут обеспечить прозрачность процесса голосования», – считает эксперт.

Собеседник также спрогнозировал появление новых лиц в рядах единороссов: «В особенности это касается тех, кто активно проявлял себя во время пиковой фазы пандемии коронавируса, а также участников движения «Мы вместе», добровольцев, победителей конкурса «Лидеры России» и других».

Также Матвейчев счел любопытным конкурс «Марафон идей», который проводит партия «Новые люди». «Уверен, что из более чем 15 тысяч заявок организаторы конкурса точно смогут найти интересные идеи. Гипотетически, если житель Магнитогорска предложит гениальную идею и ее одобрит федеральный орган партии, обеспечив финансирование и поддержку – это всем пойдет на пользу», – считает эксперт.

«Тем временем «Партия Роста» начинает искать сторонников не только в России, но и в ближнем зарубежье», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «То, что «Партия Роста» провела встречу с представителями Абхазии – неслучайно, ведь более 90% граждан республики являются и гражданами России. В этой связи у них могут появиться свои электоральные предпочтения именно к этой партии», – допускает политолог.

«Да и ошибочно считать сторонников Бориса Титова исключительно молодыми технократами и представителями бизнеса. «Партия Роста» всегда претендовала на голоса, которые можно отнести к правому флангу российского электората. И она довольно хорошо представлена своими сторонниками именно на юге России, который соседствует с Абхазией», – заключил Мартынов.