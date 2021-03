Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Instagram-аккаунта телеканала «Крым 24» Власти Китая попросили Alibaba уменьшить число медиаактивов 15 марта 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Китайское правительство попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. «Официальные лица были потрясены тем, насколько расширились интересы Alibaba в СМИ и попросили компанию разработать план значительного сокращения ее медиаактивов», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости». По данным источников газеты, пока не понятно, придется ли Alibaba продавать свои медиаактивы, но любой план потребует одобрения руководства страны. Обсуждения по этому вопросу проводятся с начала 2021 года, у Alibaba, по данным издания, есть множество медиаактивов, в них входят печатные издания, соцсети, вещательные платформы и реклама. Alibaba владеет в том числе долями в Weibo и South China Morning Post. «Такое влияние рассматривается как серьезный вызов Коммунистической партии Китая и ее собственному мощному пропагандистскому аппарату», – сказали источники. В январе американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что владелец Alibaba китайский миллиардер Джек Ма якобы предлагал передать часть активов Ant Group правительству.

В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook. По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона. В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ 15 марта 2021, 02:33

Возможный выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский. Комментируя заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна готовиться к выходу из СЕ, Солтановский заметил: «Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями – представлять наш народ». «Парламентская дипломатия – важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам», – приводит слова постпреда России при СЕ РИА «Новости». Солтановский подчеркнул, что в Ассамблее за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке интересы своих граждан. Однако, подчеркнул он, есть и те, кто устраивает «цирковые шоу», отнимая у ПАСЕ время. «Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас. В частности, по итогам прошедшей в январе сессии ПАСЕ вызывающее поведение парламентариев из Украины и их, мягко говоря, недопустимые высказывания в адрес нашей страны попали в фокус внимания профильной комиссии по регламенту», – отметил постпред. Он также напомнил, что российская делегация не приезжала в Страсбург почти шесть лет. Дискуссии в Ассамблее велись без учета мнения Москвы. «Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. <...> Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», – сказал Солтановский в интервью «Независимой газете». Также постпред добавил, что «придется забыть» и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов. Напомним, 28 февраля глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ, указав на отсутствие реакции СЕ на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. 1 марта глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе выступления на слушаниях, посвященных 25-летию членства России в СЕ, обвинил Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных на Украине и в Прибалтике. В тот же день вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой допустил выход России из Совета Европы на фоне разногласий с Западом. 2 марта сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул: «Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом». Отец убитой в Кемерово студентки потребовал привлечь к ответственности Росгвардию и ГИБДД 15 марта 2021, 10:08 Текст: Евгения Шестак

Отец убитой в январе 2020 года в Кемерово 23-летней Веры Пехтелевой направил в областную прокуратуру и Следственный комитет жалобу с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, которые не выехали на вызов по адресу, где была убита студентка. По мнению отца девушки, за убийство его дочери должны быть привлечены к ответственности не только двое полицейских Ленинского района и обвиняемый в убийстве бывший парень девушки, но и должностные лица дежурных частей ГИБДД и Росгвардии, которые не отреагировали на сигнал, передает РИА «Новости». «По материалам уголовного дела усматривается, что отдельные должностные лица дежурной части ГИБДД, Росгвардии по городу Кемерово при несении службы не исполнили своих должностные обязанности, в результате чего наступила смерть человека, вследствие чего необходимо проверить в порядке ст. 144-145 УПК РФ правильность и законность действий должностных лиц дежурных частей ГИБДД, Росгвардии и других должностных лиц при несении службы и исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и соблюдения прав и законных интересов граждан, сопряженных с жизнью последних», – говорится в тексте обращения. По словам адвоката стороны потерпевших Ильи Большакова, в отношении полицейских УМВД по городу Кемерово, дежуривших в ночь убийства студентки, возбуждено второе уголовное дело по ч. 2. ст. 293 (халатность, повлекшая смерть человека. «Им (в управление МВД по городу Кемерово) также поступали эти сигналы, о том, что происходит преступление, необходимо, соответственно, было реагировать, и они точно также не реагировали...Насколько мне известно, в Следственном управлении следственного комитета (по Кемеровской области) возбуждено... уголовное дело по ч. 2 ст. 293 в отношении сотрудников дежурной части городского УВД», – рассказал адвокат. Напомним, убийство 23-летней студентки произошло в Кемерово в январе 2020 года, однако получило широкую огласку только в конце февраля 2021 года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования уголовного дела и предъявленным обвинением. По данным правоохранительных органов, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей одного из домов с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир драка и громко кричит о помощи женщина. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. В результате, как полагает гособвинение, потерпевшую убил 23-летний бывший сожитель. В отношении него возбуждено и рассматривается в суде дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвинение полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову предъявлено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), их уголовное дело 26 февраля начал рассматривать суд. ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V» 15 марта 2021, 10:30

Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ. Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, сообщил Reuters, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Агентство отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями». Ранее СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca. Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V». «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Установлены причины почернения воды в Байкале 15 марта 2021, 08:29

Кабанский районный суд Бурятии удовлетворил иск природоохранного прокурора о строительстве очистных сооружений в Танхое, где старые очистные сооружения пришли в негодность и загрязнили Байкал хлоридами. По данным ведомства, в августе 2020 года в Сети появились статьи о «черной» воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе, в связи с чем была начата прокурорская проверка, передает РИА «Новости». «В ходе ее проведения установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях населенного пункта. Объект введен в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5-14 раз», – говорится в сообщении. Отмечается, что для решения проблемы необходимо строительство новых объектов инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей. Ведомство подчеркивает, что администрация Кабанского района обязана сформировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, а также принять меры по разработке проекта возведения объекта. «Однако данные действия сделаны не были. В связи с чем природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействие администрации муниципального образования «Кабанский район», возложении обязанности обеспечить проектирование и строительство комплекса очистных сооружений в сельском поселение Танхойское», – сообщила пресс-служба. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль. Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой» 14 марта 2021, 18:13

Великобритания в ближайшее время объявит Россию «самой большой угрозой» стране, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит во вторник. Россия будет названа «самой большой угрозой» из-за того, что страна якобы «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Британии. Также Москве приписали готовность использовать «убийства диссидентов на британской земле», передает РИА «Новости». В документе также идет речь о Китае, который назван «конкурентом». Уточняется, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Британии в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину. «Главная угроза Британии исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай – это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», – рассказал источник издания. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией 15 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Никитин

Несколько бензовозов с сирийской нефтью уничтожены в воскресенье в результате ракетно-артиллерийских ударов в районе города Джераблус на границе с Турцией, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб, сообщил телеканал Al Hadath. По предварительным данным, среди боевиков поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований сирийской оппозиции есть погибшие и раненые, передает ТАСС. Кроме того, 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо. Правительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти. Напомним, 7 марта в результате столкновения бензовоза с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс погибли 30 человек. Причиной падения из окна дома 14-летней школьницы в Москве стали бойцовские собаки 15 марта 2021, 10:51 Текст: Дмитрий Зубарев

14-летняя девочка выпрыгнула из окна жилого дома на западе Москвы, спасаясь от двух напавших на нее бойцовских собак, сообщил источник в правоохранительных органах. «14-летняя девочка находилась одна в квартире на шестом этаже с двумя бойцовскими собаками породы американский стаффордширский терьер. Собаки напали на нее и укусили не менее пяти раз за руки. Спасаясь от них, девочка решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла», – сообщил источник ТАСС. Напомним, в воскресенье в Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера. Определена самая красивая девушка в российской армии 15 марта 2021, 11:21

Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова второй год подряд стала обладательницей титула «Мисс Красная звезда», она признана самой красивой девушкой в российской армии, сообщили в пресс-службе Минобороны. «Титул «Мисс «Красная звезда» – 2020» по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что Толстова шесть лет служит в Вооруженных силах, занимается спортом, обладает первым разрядом по легкой атлетике. Победительницей в номинации «фотомастерство» стала Кристина Калашникова. Вскоре главный печатный орган ВС РФ – газета «Красная звезда» – должен вручить лауреатам свидетельства и ценные подарки от редакции. В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине 15 марта 2021, 12:16

В Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера, сообщила столичная прокуратура. «Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер. На теле девочки обнаружены телесные повреждения...от укуса собаки», – говорится на сайте ведомства. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечается в сообщении. В начале января собаки загрызли ребенка в Подмосковье. Спустя неделю домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области. Перерезавшего трос промальпинисту пермского пенсионера отправили к психиатру 15 марта 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Пенсионера из Перми, перерезавшего трос промышленному альпинисту, суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы и заставил пройти лечение у психиатра, а также выплатить пострадавшему компенсацию, сообщили в суде. «Фигуранту дела о покушении на убийство (ст. 30 ч.3, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ) назначен один год и шесть месяцев ограничения своды с принудительным амбулаторным наблюдением, лечением у психиатра, а также назначены ограничения по выезду из города, смене мест пребывания и жительства, дважды в месяц он должен отмечаться в установленных органах», – передает РИА «Новости» сообщение Ленинского районного суда Перми. Кроме того, судом взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшего в размере 40 тыс. 814 рублей. Ранее следствие проинформировало, что в августе 2019 года 70-летний житель многоквартирного дома на улице Пушкина в Перми перерезал трос высотнику. Один из рабочих сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос и напарник, который поднялся на крышу и помешал пенсионеру довести задуманное до конца. Российских футболистов заподозрили в применении допинга 15 марта 2021, 09:55

Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки, сообщили в службе коммуникаций РФС. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что антидопинговые правила нарушил нападающий «Ростова» Владимир Обухов. В его пробе, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества. «Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь», – передает ТАСС сообщение РФС. Там также подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу. Напомним, летом 2018 года в отношении российских футболистов также расследовали дело о допинге, но позже его официально закрыли. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Отец русскоязычного ученика рассказал о «беспределе» в латвийской школе 15 марта 2021, 08:57 Текст: Евгения Шестак

Учительница в Кенгарагской средней школе в Риге отказалась принимать доклад ученика первого класса, поскольку он был подготовлен на русском языке. Отец школьника рассказал на своей странице в Facebook, что его сыну задали выучить технологию производства хлеба. Тему учительница рассказывала на латышском языке, в связи с чем ученики должны были пересказать информацию на том же языке. «Чтобы было понятно, объясню – с засеивания семян до выпечки готового хлеба! Полностью на латышском у первоклассников! Мне даже интересно, многие ли из нас смогут самостоятельно об этом рассказать на латышском?» – задался вопросом Юдин. Отец первоклассника отметил, что его сын ответственно подошел к заданию и выучил тему. Однако учительница не стала принимать работу, поскольку она была сделана на русском языке. «Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке... И каков итог – она у него не приняла работу, он, видите ли, рассказывал о ней на русском языке! <...> Беспредел какой-то» – заявил мужчина. Мужчина напомнил, что до седьмого класса дети могут использовать в школе удобный для них язык. Пользователи социальных сетей встали на сторону отца и согласились, что учительница не имела права отвергать доклад ребенка. 3 сентября Сейм Латвии передал на рассмотрение парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие вести агитацию на любом языке, кроме латышского. Всю агитацию на телевидении, радио, в печатной прессе, интернете и публичных местах нужно будет вести только на латышском языке, а за несоблюдение закона будет назначен штраф. Сейм рассмотрел эту инициативу и одобрил ее. Также ранее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными. В мае посольство России в Латвии заявило, что к русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта». Яценюк указал на причины ухудшения отношений США и Украины 14 марта 2021, 21:17 Текст: Абдулла Шакиров

Отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США, считает бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк. По мнению Яценюка, администрация президента США Джо Байдена знает, что может предоставить Киеву, но вместе с тем хочет услышать от Украины определенные заявления, касающиеся бизнесмена Игоря Коломойского, передает «Федеральное агентство новостей». Экс-премьер считает, что Вашингтон, введя санкции в отношении Коломойского, дал тем самым Киеву сигнал вести более прозрачную и честную политику. Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с Коломойским.