Врач предупредил о появлении устойчивых к вакцинам штаммов COVID-19

В мире вскоре появятся новые штаммы COVID-19, способные к сопротивлению существующим вакцинам от коронавируса, считает глава центра вакцинологии университетского госпиталя Женевы педиатр Клэр-Энн Зигрист.

«SARS-CoV-2 научил нас быть очень осторожными. Все сценарии возможны, если в ближайшие месяцы появятся новые варианты, пока неизвестные и резистентные к иммунному ответу, вызванному действующими вакцинами. Но я прогнозирую, что, когда у большинства будет хороший иммунитет после вакцинации, давление COVID-19 резко снизится», – передает слова Зигрист РИА «Новости».

По словам специалиста, в Швейцарии уже выявлен мутировавший в ЮАР штамм коронавируса, и, скорее всего, он будет резистентным к иммунитету, выработанному после перенесенного COVID-19 или прививки. Как считает врач, массовая вакцинация в Швейцарии может закончиться уже к концу этого лета. Также она сообщила, что, несмотря на эффективность существующих РНК-вакцин, начались разработки второго поколения препаратов от коронавируса. Зигрист пояснила, что вакцины Moderna и Pfizer эффективны против «британского» штамма, однако существует вероятность, что они будут не настолько действенны против «южноамериканского» штамма, несущего в себе мутацию E484K. «Тем не менее, компании Pfizer/BioNTech и Moderna уже тестируют вакцины, содержащие кодовую цепочку РНК, включая мутацию E484K. При необходимости их можно использовать в качестве вспомогательных средств для уязвимых лиц», – сообщила она.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев предупреждал, что вакцины от коронавируса будут утрачивать 5-10% эффективности после каждой сильной мутации COVID-19.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком спросе на российскую вакцину от коронавируса в мире.