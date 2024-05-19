В Госдуме прокомментировали ночные атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Депутат Алтухов: Ночные атаки беспилотников на Кубань не имеют военного значения

Tекст: Дарья Григоренко

Алтухов назвал ночные атаки беспилотников имитацией бурной деятельности со стороны Украины, поскольку они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьезного экономического ущерба. По его словам, российские средства ПВО прекрасно справляются с ними, передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что эти атаки не влияют на линию боевого соприкосновения и не оказывают влияния на обеспечение ВС России.

Алтухов отметил, что тревогу и панику среди населения им тоже посеять не удастся, потому что Ллюди видят качественную работу российских сил ПВО и «понимают бессмысленность этих варварских выпадов».

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО России сбили за ночь 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем.