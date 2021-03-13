Захарова дала высокую оценку поездке Лаврова по странам Персидского залива

Визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар в рамках рабочего турне по странам Персидского залива прошли более чем продуктивно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Если говорить все-таки как учил нас министр иностранных дел России Сергей Лавров – быть вежливыми людьми и себя не перехваливать, то назовем это более чем продуктивной поездкой», – приводит слова Захаровой ТАСС.

«Беседы были не просто протокольными, это были настоящие глубокие переговоры, которые касались и двусторонних отношений, и наших подходов и практических действий по международной проблематике и по региональным делам. Многоформатные, многоплановые переговоры с большими планами на будущее и обсуждением путей их реализации», – указала официальный представитель МИД России. Она отметила, что стороны обсуждали целый ряд актуальных тем по разным направлениям, включая ситуацию в Сирии, экономическое взаимодействие и сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, в среду глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом сообщил, что у Москвы и Эр-Рияда имеется общение мнение о необходимости развивать двустороннее сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать действия, в том числе в формате ОПЕК+. Кроме того, Лавров отметил обоюдный интерес Москвы и Эр-Рияда в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, включая проработку вопросов об организации третьей фазы клинических испытаний и обсуждение возможности локализации производства российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии. Лавров проводил турне по странам Персидского залива с 9 по 11 марта.