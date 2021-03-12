Детей в России предложили помещать в центры для правонарушителей по просьбе родителей

Министерство просвещения видит, что существует запрос на помещение детей в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и с согласия родителей, заявил замглавы ведомства Денис Грибов.

Грибов заявил в ходе круглого стола на тему «Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания», что «можно было бы в максимальной степени раздвинуть границы, пересмотреть смысл содержания, деятельности центров временного содержания», передает РИА «Новости».

«Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая, на самом деле существует», – также заявил он.

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Эксперт отметил, что порой родители не знают, что делать с ребенком, которому не получается объяснить, что можно делать, а что нельзя, который начинает делать все то, что ему говорят не делать.

По мнению Грибова, единственное, что может повлиять на него в такой ситуации – это замещение деструктивной повестки, сформировавшейся у ребенка в голове, на позитивную.

Он добавил, что Минпросвещения со своей стороны готово поддержать МВД, которому подчиняются эти центры, методической помощью, кадровым обеспечением, а также готово подключиться к совместной работе, чтобы создать еще одну сетку точек правильного конструктивного воздействия на ребенка.

Ранее стали известны сроки реализации пилотного проекта по помощникам директоров школ по воспитанию.

Напомним, 22 января был дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах.

Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения.

Член комитета Госдумы по образованию и науке Алдар Дамдинов высказал мнение, «что эта должность будет близка к должности пионервожатого в советской школе».