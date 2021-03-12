Роспотребнадзор назвал причину заболевания школьников в Барнауле

У барнаульских школьников, сообщивших о симптомах отравления в четверг, вероятнее всего, началась кишечная инфекция, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии», – пояснили ТАСС в ведомстве.

Работники Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, проверка показала, что оборудование находится в исправном состоянии, запрещенных блюд в питании детей не установлено.

Также ведомство взяло смывы в пищеблоке и столовой школы, суточные пробы продукции на бактериальные и вирусные кишечные инфекции. Кроме того, взяты пробы воды, на кишечные инфекции обследовали работников пищеблока.

Региональный минздрав сообщал, что с 8 по 11 марта зафиксировано 19 случаев обращения в скорую помощь от учащихся этой школы, девять обращений связаны с расстройствами ЖКТ, остальные – с ОРВИ, травмами и приступом эпилепсии.

В четверг в мэрии Барнаула сообщили, что свыше 140 учащихся школы в Барнауле сообщили о симптомах отравления. Занятия в учреждении приостановили. Министр образования и науки региона Максим Костенко сообщил, что данные об отравлении школьников не подтвердились.

Около 150 учащихся отсутствовали в школе по разным причинам, указал глава регионального ведомства. В числе причин он назвал грипп, ОРВИ, контакты, связанные с коронавирусом, травмы и аппендицит.