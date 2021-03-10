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Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга поставки «Спутник V»
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также сторонами обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – отмечается в сообщении.
Кроме того, как отметили в Кремле, затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.
Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Стало известно имя гостя Путина из Европы, которого удивила Москва
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Президент России Владимир Путин поздно вечером 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщили осведомленные источники.
По информации источников издания, российского лидера навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012), сообщил «Коммерсант».
О встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» – «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». – «У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто». Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником»,– сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто был в гостях у президента.
О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний–членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,– цитирует издание пресс-службу объединения.
Напомним, 4 марта Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой.
В EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет проверена на соответствие обычным стандартам Евросоюза, Европейский лекарственный регулятор EMA примет решение, которое будет основано только на научных данных об эффективности и безопасности, заявил представитель ЕМА.
«ЕМА в настоящее время оценивает вакцину против COVID-19 «Спутник V» по процедуре постепенной экспертизы rolling review. ЕМА оценит соответствие «Спутник V» обычным стандартам ЕС, любая рекомендация будет базироваться на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, и ни на чем ином», – рассказал представитель EMA, сообщает РИА «Новости».
По его словам, регулятор будет делать экспертизу постепенно, по мере поступления данных, чтобы решить, превышают ли преимущества вакцины связанные с ней риски. Проверка будет осуществляться пока не будет достаточно доказательств для подачи формальной заявки на авторизацию.
Он также прокомментировал слова одного из руководителей EMA и представителя австрийского национального лекарственного регулятора Кристы Виртумер-Хохе, ранее она сравнила возможное экстренное одобрение «Спутника V» в Австрии с «игрой в русскую рулетку».
«Позиция европейской регулирующей сети в отношении национальных разрешений для вакцин изложена в заявлении от 20 ноября 2020 года. Это позиция национальных компетентных органов и ЕМА была обозначена еще в самом начале, до того, как какая-либо вакцина была одобрена, и эта позиция не нова», – рассказал представитель ЕМА. Это значит, что вакцины против коронавируса, при производстве которых задействованы сложные биохимические процессы, попадают под положение ЕС 726 от 2004 года. Это положение, в частности, предусматривает централизованную процедуру одобрения таких лекарственных препаратов европейским регулятором ЕМА.
Ранее председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии по примеру Венгрии. Она отметила, что пока недостаточно данных о привитых. Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине.
Тем временем «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.
4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
Глава немецкой комиссии по вакцинации похвалил «Спутник V»
Председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс дал положительную оценку российской вакцине «Спутник V».
Мертенс заявил газете Rheinische Post, что «это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС». Он также указал, что «у российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин», и «Спутник V» разработан умело», передает Deutsche Welle.
Вместе с тем председатель организации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения Германии, отметил, что «Спутник V», как и препарат шведско-британского концерна AstraZeneca, является векторной вакциной, базирующейся на аденовирусе.
«Но, в отличие от AstraZeneca, в нем используются два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, поскольку тем самым можно предотвратить потенциальное снижение эффективности из-за иммунной реакции на векторы», – указал Мертенс.
На данный момент в ЕС допущены три вакцины от коронавируса – препараты BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 11 марта EMA, предположительно, одобрит также вакцину американского концерна Johnson & Johnson.
Вместе с тем в ЕС обвиняют Россию в якобы использовании вакцины от COVID для «ведения пропаганды». Об этом, например, заявил накануне председатель Евросовета Шарль Мишель, указав, что «Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях».
Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру.
Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его государств.
«Спутник V» решено производить в Италии без одобрения ЕМА
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии даже без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), заявил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, возможно ли производство препарата в Италии даже без одобрения со стороны EMA.
«Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», – передает слова Трани ТАСС.
В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах
Закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, был подписан президентом Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По решению главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информаци.
Оперативная блокировка сим-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.
Напомним, в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве в июле прошлого года был выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора.
В Европе начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса
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Мошенники в Цюрихе начали распространять листовки с предложением приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков (107 долларов), заплатить за сертификат они предлагают биткоинами, об этом рассказали в местной полиции.
«Приближающееся открытие границ для людей, вакцинированных от коронавируса, также активизировало мошенников. Они предлагают поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса... Мошенники распространяют листовки формата A5 через почтовые ящики и предлагают поддельный сертификат вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков», – сообщили в полиции кантона Цюрих, об этом сообщает РИА «Новости».
Также на сайте полиции были опубликованы листовки мошенников. На них напечатано предложение купить «поддельную вакцинацию», сертификат о ней и справку, также на листовках размещена информация о том, как оплатить услугу биткоинами.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представит первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, решение же об их практическом применении будет приниматься позднее.
Гондурас заключил контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»
Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент республики Хуан Орландо Эрнандес.
«Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан», – приводит слова главы республики ТАСС.
Напомним, в конце февраля Агентство по регулированию в здравоохранении республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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Голикова допустила необходимость регулярных прививок от коронавируса
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Коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», – сказала Голикова в интервью ТАСС.
Вице-премьер отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. «Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», – подчеркнула вице-премьер.
В минувшую пятницу Голикова сообщила, что два комплекта вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, первый этап вакцинации прошли 5 млн человек. Ранее вице-премьер назвала возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России в связи с прогнозируемым достижением коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял о планах вакцинировать 40 млн россиян к июню. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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В Кремле опровергли информацию о европейском госте Путина
Информация о том, что президент России Владимир Путин встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что Путина навещал Фийон.
«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», – передает слова Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля вновь подчеркнул, что не будет раскрывать имя европейского гостя Путина, поскольку «это относится к личным встречам президента».
Напомним, встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях».
Латвия решила возобновить авиасообщение с Россией
Правительство Латвии решило с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы.
Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в Евросоюз) были запрещены в Латвии с 17 марта 2020 года из-за коронавируса, передает РИА «Новости».
«Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы», – сказано в сообщении.
Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на полеты тем, что Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них.
В ведомстве отмечают, что на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.
Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета осуществлялись несколько раз в день.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.
До этого было возобновлено авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу.
Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами.
В декабре Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
В Марокко одобрили использование «Спутника V»
Научно-консультативный комитет Марокко по коронавирусу одобрил использование в стране вакцин «Спутник V» и Johnson & Johnson, сообщил член комитета Саид Афиф.
По его словам, комитет дал согласие на использование этих вакцин исходя из двух основных условий – эффективности и условий хранения, передает РИА «Новости».
Представитель комитета пояснил, что обе вакцины доступны и просты в хранении, что является большим преимуществом. Комитет согласился одобрить оба препарата после соответствующего запроса министерства здравоохранения Марокко, минздрав «получил рекомендацию комитета и изучает ее», сказал Афиф.
Эпидемиологическую ситуацию в Марокко Афиф охарактеризовал как стабильную. По его данным, в королевстве зарегистрированы не более 30 случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения бразильским или южноафриканским штаммами. Снижение темпов распространения COVID-19 представитель комитета связал с эффективностью жестких ограничительных мер, своевременно принятых правительством. По данным министерства здравоохранения королевства, число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 486 тыс. Скончались 8 тыс. 683 пациента, выздоровели более 472 тыс. человек.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.
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Эпидемиолог назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России
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Россия входит в фазу стабилизации с постепенным снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, для полной победы над COVID необходимо, чтобы иммунитет к вирусу был у 70 % населения.
«По сути, уже завершен первый раунд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это подтверждает официальная статистка, которая есть в настоящий момент: в России практически 4 млн перенесли заболевание, будем считать, что 2–3 млн бессимптомников еще, плюс 5–6 млн привито. Но до окончательной и безоговорочной победы пока все равно далеко», – говорит Горелов.
Он подчеркивает, что хотя эпидемиологический процесс в стране все еще и продолжается, но статистика говорит о положительных тенденциях: «У нас эпидемиологическая кривая, которая имеет подъемы и некие снижения. Есть и колебания заболеваемости. Сейчас благостный период стабилизации с устойчивой тенденцией к снижению».
Горелов отмечает, что подобное развитие ситуации позволяет постепенно отменять ограничительные меры. «Снятия ограничений не зависят от желания кого-то, а определяются четкими, разработанными Роспотребнадзором критериями, которые как раз утверждены Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Весь мир идет по такому сценарию», – объясняет Горелов.
По его словам, исходя из того, что ограничений становится все меньше, можно проследить положительную динамику по заболеваемости вирусом в том или ином регионе. Но для того, чтобы Россия как можно скорее избавилась от угрозы коронавируса, необходимо выработать коллективный иммунитет, утверждает специалист. Для этого необходимо наличие иммунитета у 70% населения.
«Один из наилучших сценариев – добиться коллективного иммунитета с помощью вакцинации. То есть либо мы переболеваем все естественным способом, либо прививаемся, где прививка является более безопасным и выигрышным способом. Она, собственно, в первую очередь защищает от тяжелого течения данной болезни», – подчеркивает собеседник. В первую очередь, вакцинация необходима лицам, которые не сталкивались еще с коронавирусной инфекцией, отмечает эпидемиолог.
Врач и телеведущий Александр Мясников также считает, что пока нет острой необходимости проходить вакцинацию тем, кто уже переболел COVID-19, но, в то же время подчеркнул, что она не принесет никакого вреда.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. А главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что страна выходит из второй волны коронавируса, о чем свидетельствуют статистические данные, постепенное снятие ограничений и отсутствие повторного локдауна.
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Жительница Литвы умерла после применения вакцины Pfizer
Женщина умерла в литовском городе Паневежисе после вакцинации от COVID-19, врачи не связывают смерть с прививкой, сообщает радио Литвы.
«Женщина 1941 года рождения, у нее был кардиостимулятор. Вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech», – передает РИА «Новости» сообщение радио.
По словам директора городской станции скорой помощи Паневежиса Руты Рамошкене, после вакцинации женщина объяснила врачам, что ей не хватает воздуха, срочно вызванной бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось.
«Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем. Такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло», – сказала Рамошкене.
Напомним, в воскресенье в Японии зафиксировали второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer.
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Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети
Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут направлять в Роскомнадзор представления о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Изменения внесены в том числе в закон о выборах депутатов Госдумы и в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС.
ЦИК России установит порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор. Комиссии также смогут устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.
В соответствии с законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Теперь владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления или же доступ к ресурсу будет ограничен.
Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ.
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 9079 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1116, Санкт-Петербурге – 959, Нижегородской области – 378. Всего в стране выявлено 4 351 553 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 945 527 человек, из них 13 350 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 466 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 90 275 человек.
Накануне, 9 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9445. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 366.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.