Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию

«Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично», - сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов. Ранее «Нью-Йорк таймс» анонсировала атаку американских военных хакеров на российские государственные интернет-ресурсы.

«Вся эта история с декабрьскими атаками русских хакеров на американские министерства – это чистый фейк, как и история с вмешательствами в выборы, как и история с SolarWinds (взлом сайта американской компании, в котором обвинили Россию – прим. ВЗГЛЯД). SolarWinds сама облажалась, год не исправляя всем известную ошибку сервера Microsoft Exchange, поэтому она и обставляется фейковыми публикациями», – разъяснил гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член СПЧ Игорь Ашманов.

«Глубинному государству в США обязательно надо вновь и вновь заявлять, что, дескать, нас взломали русские хакеры. Но это пустые публикации. Их вбрасывают в американскую прессу в основном для внутреннего потребления. Суть этой утечки в том, что мы такие крутые парни, и мы обязательно заставим Россию заплатить. Такой эпизод уже был во времена Трампа, когда Пентагон отрапортовал, что провел кибератаку и «отомстил русским». Хотя никаких следов атаки найти было нельзя».

Американские политики и генералы публично используют этот оруэлловский прием для своих граждан, продолжает эксперт. «Как может получиться такая «утечка»? Кто-то там в недрах ЦРУ, АНБ или Пентагона запланировал кибератаку и сам же «слил» информацию об этом в «Нью-Йорк таймс»? Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично – для своей аудитории. Это фейк в квадрате, то есть люди для собственной публики создают некую виртуальную реальность», – уверен Ашманов.

При этом подобные неосторожные заявления все равно небезопасны, полагает Ашманов. «Из этого не следует, что это хороший международный обычай – угрожать кибератакой. Потому что даже такие фейки подводят нас на грань горячей войны», – заявил собеседник, напомнив фейк, с которого началась последняя война США против Ирака в 2003 году.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тыс. компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур.

В минувшие выходные в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Как утверждает «Нью-Йорк таймс», «контрудары» США не будут очевидными, но о них в Москве узнают политическое руководство, разведка и военные. Также президент Джо Байден, по данным американского издания, готовит указ об усилении защиты правительственных компьютерных систем самих США.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак», – цитирует Пескова РИА «Новости».