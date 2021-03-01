СДПГ включила в предвыборную программу тему отношений ЕС с Россией

В программе Социал-демократической партии Германии, с которой она пойдет на выборы в Бундестаг, рассматриваются отношения ЕС с Россией.

СДПГ считает, что Германия и Европа должны стремиться «достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в области защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями». Партия «делает ставку на готовность к диалогу» с Россией, так как «мир в Европе возможен не вопреки, а только с Россией».

Предлагается активизировать контакты по линии гражданского общества, а также упростить визовый режим для молодежи. СДПГ указывает на необходимость «согласованной политики ЕС» по России, причем эта политика должна базироваться на принципах ОБСЕ, передает ТАСС.

СДПГ призвала Москву и Вашингтон к диалогу по «верифицируемому и полному разоружению» с целью «окончательного вывода и ликвидации размещенного в Европе и Германии атомного оружия».

При этом партия заявила об «ударах», которым «постоянно подвергаются отношения Европы с Россией»: конфликт в Донбассе, Крым, приписываемая Москве кибератака на Бундестаг. Утверждается, что Россия якобы «нарушает международное право и тем самым осложняет отношения с своими соседями». Отмечается, что для «снижения напряженности» необходима «готовность к конструктивному диалогу со стороны России». В программе говорится, что урегулирование конфликта на Украине, а также отмена антироссийских санкций во многом «зависят от реализации Минских соглашений».

Напомним, выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября. Партийный список СДПГ возглавит действующий вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. В январе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран лидером правящей партии Христианско-демократический союз. Он ожет сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.