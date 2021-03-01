Эксперт объяснил нежелание США портить отношения с Саудовской Аравией из-за убийства Хашогджи

«США не могут испортить отношения с Саудовской Аравией. Россия – это совершенно другой случай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал отказ Белого дома от введения санкций против руководства Саудовской Аравии, которое подозревается в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

«Соединенные Штаты Америки действительно не вводят санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и ряда высокопоставленных лиц. Так и должно быть, ведь в истории еще не было случаев, чтобы ограничительные меры вводились против главы государства, с которым есть дипломатические отношения. В этом смысле США и против Владимира Путина никаких санкций не вводят», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

При этом определенная реакция США на раскрывшиеся подробности гибели журналиста Джамаля Хашогджи в виде санкций все же последовала. «С другой стороны, отношения, существующие между этими странами, диктуют Вашингтону определенные правила. Саудовская Аравия – важнейший стратегический партнер США, и отношения с ней нельзя портить независимо от того, какие бы факты и детали не всплывали. Россия – это совершенно другой случай», – заключил политолог.

В понедельник разведка США без каких-либо объяснений заменила другой версией опубликованный ранее доклад об убийстве журналиста Джамаля Хашогги и удалила имена трех человек, которые изначально считались замешанными в произошедшем, сообщает телеканал CNN.

Как уточняет телеканал, три имени исчезли из списка лиц, которые, как утверждается, «участвовали, отдавали распоряжения или были иным образом замешаны или ответственны за смерть Джамаля Хашогджи»: Абдулла Мохаммед Альхорини, Ясир Халид Альсалем и Ибрагим аль-Салим, передает РИА «Новости».

«Мы разместили исправленный документ на веб-сайте, поскольку первоначальный ошибочно содержал три имени, которые не должны были быть включены», – заявил CNN представитель офиса директора национальной разведки.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN заявила, что США обладают «более эффективными способами», чем санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. При этом в 2018 году Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогги именно на саудовского принца.

При этом президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.

В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги в 2018 году.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.

Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогджи, назвала фарсом вынесенный приговор.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД