Политолог объяснил падение рейтинга Зеленского В Болгарии высмеяли украинский электроброневик 1 марта 2021, 09:05 Текст: Алина Назарова

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии. Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости». В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы – из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей. «А что в нем украинского? Наверное, только цепи», – написал один из пользователей. «Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» – предложил другой комментатор. «Вот бы еще он летал!» – добавил третий читатель. «Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», – заметил еще один пользователь. «А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» – задался вопросом другой комментатор.

В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar 28 февраля 2021, 07:30

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2. Его слова приводят Sportime и F5Haber. Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного, как утверждается, в 2019 году в Ливии Bayraktar TB2. REVERSE SIDE OF THE MEDAL

Фото пленения ещё одного турецкого БПЛА Bayraktar TB2 «музыкантами». Если они падают, значит это кому-нибудь нужно.



Липецк, 2019. pic.twitter.com/xDKbWk57L6 — Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) February 26, 2021 Russian PMC (Wagner) contractor with the wreckage of the shot down TB2 Bayraktar Combat drone in Libya, 2019.

There are tracks of the shrapnel in the hull. @COIN_V2 @oryxspioenkop @Oded121351 @Danspiun @AbraxasSpa pic.twitter.com/1Cxa684Rx7 — Magomedov Mukhtar (@Mukhtarr_MD) February 26, 2021 Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций. «Золотую Орду» испытали в США 28 февраля 2021, 04:29

Фото: af.mil

Текст: Антон Антонов

В США прошли успешные испытания программы Golden Horde («Золотая Орда»), четыре бомбы синхронно поразили четыре разные цели, сообщили СМИ. Бригадный генерал Хизер Прингл заявил о «большом шаге вперед в реализации этой программы». Golden Horde предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им «обмениваться информацией» и синхронно поражать цели. Прежде речь шла об объединении двух бомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на FlightGlobal. Напомним, в марте ВВС США продемонстрировали анимацию удара Golden Horde. В июне США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, по утверждениям СМИ, будучи интегрирована в Golden Horde, должна изменить «правил игры». В декабре прошли первые испытания программы, которые оказались неудачными из-за проблемы с программным обеспечением. Депутат: Зеленский открыто признался в ненависти к русским на Украине 26 февраля 2021, 17:15

Фото: Alexander Polegenko/AP/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что Крым якобы был сердцем Украины. «Ненависть – это ключевое слово, характеризующее отношение Украины к русскоязычному населению полуострова. Это было при всех президентах. Зеленский просто открыто признался в том, что многие на Украине ненавидят русских», – сказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения атмосферы ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», – пожаловался Зеленский. Депутат также удивлен выбором метафоры, которую использовал Зеленский, поскольку никогда ранее в истории независимой Украины ее лидеры не называли Крым «сердцем» республики – напротив, Крым почти официально считался самой нелояльной, пророссийски настроенной территорией. «Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – риторически спрашивает Бальбек. «Сегодня Зеленский, по сути, разочаровавшийся в окружающем мире политик. От злости он начинает выплескивать наружу все, что у него вертится в голове. А там, похоже, осталась только ненависть», – подчеркнул Бальбек. Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине обозначили сроки возвращения контроля над Донбассом 27 февраля 2021, 17:45 Текст: Абдулла Шакиров

Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет, предположил член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24». «Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс», – передает слова Гармаша РИА «Новости». Представитель Украины в ТКГ отметил, что попытки Киева установления контроля над Донбассом поддерживаются на Западе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. ВВС США получат 400 «достающих до России» стелс-ракет 27 февраля 2021, 10:37

Фото: wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

ВВС США к середине 2025 года получат 400 «способных достать до России» крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, сообщило американское издание Janes. Отмечается, что контракт, заключенный с компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Летом 2020 года украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него. Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что у России есть надежная защита от ударов стратегической авиации США через Северный полюс. Зеленский назвал условие прекращения ненависти к России на Украине 26 февраля 2021, 14:15

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroetter

/imago images/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Киеву Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», – сказал Зеленский, слова которого приводит портал «Обозреватель» в своем Telegram. Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине заявили о намерении Зеленского преступать закон 28 февраля 2021, 09:39

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать преступать закон и нивелировать Конституцию, заявил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. По его словам, украинский президент «запутался в своих преступлениях». Кива выразил уверенность в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон». «И он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», – цитирует «112 Украина» Киву. По его мнению, Киев купил некачественную вакцину, которой никто не хочет вакцинироваться, и таким образов украинская «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность». «Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», – добавил депутат. Также Кива подчеркнул, что власти Украины занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения. Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей Украины, 38%, напротив, доверяют. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским 26 февраля 2021, 17:06

Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. (…) Мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. «США не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – сказано в сообщении. По словам Байдена, Вашингтон намерен продолжать работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы 26 февраля 2021, 18:37

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы, полагает немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Журналист издания Флориан Хассель в своем материале заявил, что мало кто так терял поддержку избирателей, «как Владимир Зеленский на Украине», передает ТАСС. По последним опросам, президента сейчас поддерживает лишь пятая часть жителей страны, а половина выступает за его немедленную отставку и новые выборы, отметил автор. Хассель отметил, что «скромные итоги [президентства] Зеленского не являются тайной и для Европы». Он добавил, что «быстрое разочарование политиками» стало отличительной чертой украинской политики, многие украинцы верили, что Зеленский способен урегулировать конфликт в Донбассе, но этого не произошло. «Но основной причиной падения Зеленского стало его нежелание проводить настоящие реформы», – указал Хассель. По его мнению, Зеленский терпит коррупцию и бесправие в стране «в обмен на сохранение контроля». Единственным успехом украинского лидера, по мнению немецкого журналиста, стали санкции в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. «Функционирующее государство нуждается в независимых институтах. При Зеленском их по-прежнему нет. Наоборот, в 2020 году он де-факто подчинил себе мало-мальски независимые до сих пор центральный банк и генпрокуратуру, а практически все авторитетные реформаторы были уволены», – добавил автор. Зеленский, по его словам, реагирует на снижение рейтинга созданием рабочих групп, которые должны разработать новые законы с целью доказать «предполагаемое желание Зеленского провести реформы». «То же самое он делал уже перед выборами в 2019 году, но когда заступил на пост президента, ничего из этого не было реализовано», – пояснил Хассель. Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». По мнению эксперта, это громадная ошибка Киева. Порошенко объяснил причины потери Украиной Крыма 26 февраля 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году. «Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», – цитирует статью Порошенко РИА «Новости». По словам экс-президента Украины, Россия после распада СССР начала создавать «пророссийские» автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, поскольку был сильно зависим от Москвы. Из-за этого, продолжил Порошенко, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого Русского мира», – заявил он. Бывший президент считает, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизни крымчан. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России 27 февраля 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Украины ожидает от США усиления санкционного давления на Россию и помощи в укреплении обороноспособности Киева, заявила посол республики в Вашингтоне Оксана Маркарова. «Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», – цитирует посла «Укринформ». По словам Маркаровой, важнейшим приоритетом для Украины является «вовлеченность в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО», и в этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку США. Она добавила, что страны имеют много возможностей для двустороннего сотрудничества и усиления украинской армии. «Конечно, мы будем развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и вовлеченность наших стратегических партнеров ко всем существующим на сегодняшний день форматов противодействия российской агрессии против Украины», – подчеркнула дипломат. Ранее Украина начала готовить документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. В середине февраля Киев призвал международных партнеров усилить санкции против России. Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию 26 февраля 2021, 20:40

Фото: US Air Force

Текст: Вера Басилая

Два американских бомбардировщика B-1, прибывшие в Норвегию для проведения совместных миссий, выполнили первое учебное задание вместе с норвежскими ВВС в восточной части Баренцева моря, говорится в заявлении Пентагона. «Два B-1 осуществили тактическую интеграцию с норвежскими F-35 и норвежскими ВМС в восточной части Баренцева моря. Сотрудничество Минобороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов от стремления в одностороннем порядке изменить основанный на правилах существующий порядок»,– передает ТАСС сообщение американского военного ведомства. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан подчеркнул важность проведения совместных учений в Арктике.Ранее три американских бомбардировщика B-1 отработали совместно с шведскими ВВС и армейскими подразделениями бомбометание в воздушном пространстве Швеции. Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных миссий. 3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer. МИД России резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки. Полиция Латвии нашла украденную с мемориала советским воинам пушку 26 февраля 2021, 19:32 Текст: Елизавета Булкина

Пушка, украденная с мемориала Освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилсе, найдена, сообщила председатель городского общества поддержки ветеранов Лидия Амосова. «Пушку нашли, она находится в распоряжении полиции», – передает ее слова ТАСС.



Амосова пояснила, что пушку нашли у местного предпринимателя, бывшего председателя краевой Крустпилсской думы Гундарса Калве, который известен своими националистическими взглядами и принадлежностью к Национальному объединению Латвии (VL-ТБ/ДННЛ). Краевые власти обсудят вопрос о возвращении пушки на монумент на следующей неделе. Посольство России в Риге ситуацию пока не прокомментировало. Напомним, ранее было заявлено о начале уголовного процесса по факту кражи пушки с мемориала Освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилсе. Об исчезновении пушки с постамента на мемориале сообщила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту кражи пушки. Посольство России в Риге расценило кражу пушки с мемориала Освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилсе как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма и направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении монумента. Мемориал Освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, а также десять гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как спасти советские монументы в Прибалтике. Украинцы едва не затоптали пенсионерку при «штурме» секонд-хенда 27 февраля 2021, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

На Украине в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) толпа едва не задавила пенсионерку, прорываясь в секонд-хенд в день скидок. Инцидент произошел накануне, 26 февраля. Видео с открытия магазина опубликовал Telegram-канал «Таймер Одесса». Поток людей был настолько сильным, что пожилая женщина упала под его натиском. На помощь ей пришли не сразу, пострадавшую подняла одна из посетительниц. Остальные покупатели не обратили на это внимания. По словам главы Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислава Мясоедова, на данный момент в секонд-хендах покупают одежду и обувь около 85% украинцев. Украина находится на третьем месте по объему покупаемой б/у-одежды, передает «Царьград». Ранее в ООН заявили, что в 2021 году на Украине потребуется гуманитарная помощь почти для 2 млн граждан. Кроме того, международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократиться на 68% и составить 17 млн человек. Основными причинами сокращения населения на Украине являются низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни. В Крыму посоветовали Порошенко «оставить свои сочувствия при себе» 28 февраля 2021, 15:20 Текст: Абдулла Шакиров

Заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым после вхождения в состав России испытывает только проблемы, – «наглая ложь», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Все это наглая ложь. Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов», – передает слова депутата РИА «Новости». По мнению Гемпеля, полуостров сегодня переживает небывалый подъем, который был бы невозможен, если бы Крым остался в составе Украины. Ранее Порошенко в своем Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Он заявил, что их «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили». До этого Порошенко Экс-президент Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году.